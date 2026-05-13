Ρεκόρ για την ΕΡΤ1: Ο Α' Ημιτελικός της Eurovision άγγιξε 70%

Ρεκόρ τηλεθέασης για την ΕΡΤ1: Ο Α' Ημιτελικός της Eurovision άγγιξε το 70% και έγινε η απόλυτη επιλογή του κοινού
Η μεγάλη απήχηση του Akyla και του «Ferto» στο ευρύ κοινό είχε, χθες Τρίτη 12 Μαΐου, αντίκτυπο και στην τηλεθέαση του Α’ Ημιτελικού που έφερε τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον τελικό της 70ής Eurovision, το Σάββατο 16 Μαΐου.

First Semi-Final Performance: Akylas performing Ferto for Greece during the First Semi-Final of the Eurovision Song Contest at Wiener Stadthalle, Vienna 2026 on 11 May

-Ο Α΄ ημιτελικός έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 37,9% και στο δυναμικό κοινό (18-54) 47,8%.

Η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό – Οι 10 χώρες του Α΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

-Στις νεαρότερες ηλικίες (έως 17 ετών), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 70%, στους άντρες (18-34 ετών) το 61%, και στις γυναίκες το 54,8%.

-Αυτονόητο είναι πως η ΕΡΤ1 έκοψε πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης, σε όλα τα κοινά, στη ζώνη από 22:00 έως 00:20.

-Το τρίλεπτο που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Ferto» το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44% κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

-Τον Α’ Ημιτελικό παρακολούθησαν 1.628.000 τηλεθεατές. Η κάλυψη κυμάνθηκε σε 3.112.000.

Μεγάλη ήταν και η δυναμική της εκπομπής «Eurovision Night» που παρουσίασαν η Μπέτυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος. Σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,9% πριν από τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού και 24% μετά την ολοκλήρωσή του.

Πολλοί παρακολούθησαν το show που περιελάμβανε υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Ραντεβού αύριο, Πέμπτη 14 Μαΐου, με την ΕΡΤ1 που θα παρουσιάσει τον Β’ Ημιτελικό, καθώς και με την εκπομπή «Eurovision Night». Και βέβαια, όλοι μαζί, στέλνουμε θετική ενέργεια στον Akyla για τον Μεγάλο Τελικό της 16ης Μαΐου.

Ο Τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Eurovision 2026: Τα highlights του Α' Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή

Lady Gaga: Η στιγμή που το «Mayhem» γίνεται ταινία και γράφει νέο κεφάλαιο στην pop ιστορία

Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μουσική του ελληνικού σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ
