EUROVISION 13.05.2026

Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»

Το BBC αποθεώνει τον Ακύλα για το «Ferto», χαρακτηρίζοντας την εμφάνισή του ως τη πιο φιλόδοξη της βραδιάς στη Eurovision 2026
Ειρήνη Στόφυλα

Η Ευρώπη έχει ήδη ανέβει παλμούς, αφού η Eurovision 2026 πλησιάζει προς τον μεγάλο τελικό της στη Βιέννη και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εντυπωσιακές εμφανίσεις. Το βράδυ της Τρίτης, στον πρώτο ημιτελικό, ο Ακύλας ήταν ξεκάθαρα ένας από τους πρωταγωνιστές, με τον κόσμο και τα social να τον αποθεώνουν από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Ο Akylas εμφανίστηκε με το «Ferto» και έφερε στη σκηνή ένα concept λες και ξεπήδησε από high-tech arcade game, με τη σκηνοθετική ματιά του Φωκά Ευαγγελινού να απογειώνει όλο το project. Με την signature πορτοκαλί στολή του και τα χαρακτηριστικά «γατίσια» αυτιά, πάτησε το εικονικό «Start» στη σκηνή και ξεκίνησε ένα act γεμάτο καθρέφτες, τούνελ και θεατρικά δωμάτια.

Σε ένα από αυτά εμφανίστηκε η Παρθένα Χοροζίδου, δημιουργώντας μαζί του μία από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς. Ο Akylas κινήθηκε μέχρι το catwalk πάνω σε πατίνι, ενώ έκανε και ένα δυνατό φόρο τιμής στην Έλενα Παπαρίζου, χρησιμοποιώντας τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως «ανθρώπινη λύρα». Λίγο πριν το τέλος, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στη μητέρα του, το οποίο μάλιστα προβαλλόταν και μεταφρασμένο στα αγγλικά, για να κλείσει με την χαρακτηριστική «κορεάτικη καρδιά».

Τα social media πήραν φωτιά μετά την εμφάνιση, αλλά την ίδια εντύπωση φαίνεται πως είχε και το BBC, το οποίο σε αναλυτικό του άρθρο για τον α’ ημιτελικό τον χαρακτήρισε ως την «πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς». Συγκεκριμένα, το BBC σημείωσε ότι ο Akylas συνδύασε στοιχεία από την αρχαιοελληνική τέχνη μέχρι την παραδοσιακή τεχνική του πλεξίματος και έκανε άμεση αναφορά στη μοναδική μέχρι σήμερα ελληνική νίκη στη Eurovision με την Έλενα Παπαρίζου.

Το «Ferto», όπως ανέφερε το άρθρο, συγκρίνει τον υπερκαταναλωτισμό της γενιάς των social media με τις δυσκολίες που έζησε η οικογένεια του Akylas την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης (2009-2018). Παρά το hype γύρω του, το BBC υπογράμμισε ότι ο Έλληνας καλλιτέχνης έχει ακόμη να ξεπεράσει την Φινλανδία η οποία αυτή τη στιγμή θεωρείται φαβορί με 34% πιθανότητες για τη νίκη, σύμφωνα με τους bookmakers.

Ακόμη πιο ενθουσιώδες ήταν το ύφος στο Eurovision κανάλι του BBC στο Instagram, όπου το «Ferto» χαρακτηρίστηκε ξεκάθαρα «κομματάρα». «Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι πραγματικά άλλου επιπέδου. Ο Ακύλας τα δίνει όλα  και ακόμη περισσότερα στον ημιτελικό», σημείωσε χαρακτηριστικά το ειδικό κανάλι του BBC για τον διαγωνισμό.

Η δυναμική του Akyla φαίνεται πως ήδη διαμορφώνει τον τόνο για τον τελικό, με τους fans να περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη explosive εμφάνιση στη Βιέννη.

