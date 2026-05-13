«Ferto»: Ο διερμηνέας νοηματικής που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision

Η ατμόσφαιρα στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 ήταν ήδη ηλεκτρισμένη, όμως η εμφάνιση της Ελλάδας κατάφερε να τη… σηκώσει επίπεδο. Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή με το «Ferto» και έκανε ολόκληρο το στάδιο να δονείται από χειροκροτήματα, ενθουσιασμό και παλμό. Κι ενώ όλοι μιλούσαν για τη δυναμική του performance, ένα ακόμη πρόσωπο έκλεψε τελικά την παράσταση: ο διερμηνέας στη νοηματική, που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και έγινε viral μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τον τρόπο που απέδιδε τον ρυθμό και την ένταση του τραγουδιού, όχι απλώς συνόδευε, αλλά «ζούσε» το «Ferto» μαζί με τον τραγουδιστή, κερδίζοντας χιλιάδες βλέμματα.

Το σύστημα νοηματικής, που είχε προβλεφθεί μέσω Ertflix, λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους του διαγωνισμού. Όμως την ώρα που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή της Wiener Stadthalle, ο διερμηνέας έδωσε μία από τις πιο εκφραστικές και παραστατικές ερμηνείες νοηματικής που έχουμε δει ποτέ στη Eurovision. Το βίντεο παρουσιάστηκε στην εκπομπή Buongiorno, όπου όλοι σχολίασαν την απίστευτη ενέργειά του σε σημείο που κάποιοι θεατές παραδέχτηκαν πως «δεν ήξεραν ποιον να πρωτοχαζέψουν».

Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή

Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: δύο παράλληλες εμφανίσεις, μία στη σκηνή και μία στο παράθυρο της νοηματικής, που κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό καθεμία με τον δικό της τρόπο. Η δυναμική παρουσία του 27χρονου τραγουδιστή συνδυάστηκε με την εκρηκτική υποστήριξη του ενθουσιώδους διερμηνέα, δημιουργώντας μια στιγμή που άξιζε δικαιωματικά να γίνει viral.





Όταν ήρθε η ώρα της ανακοίνωσης των χωρών που περνούν στον τελικό, το όνομα της Ελλάδας ακούστηκε πρώτο και εκεί πια κανείς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το στάδιο, το πλήθος φαίνεται να «σηκώνεται» κυριολεκτικά στο πόδι: χειροκροτήματα, φωνές, επευφημίες και συνολική απογείωση της διάθεσης μόλις έγινε γνωστό ότι η χώρα μας προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Η αντίδραση του κοινού απέδειξε ότι, ανεξάρτητα από τις αναλύσεις, τις βαθμολογίες και τις στοιχηματικές αποδόσεις, η Ελλάδα κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού ημιτελικού.

Η εμφάνιση του Akylas και η παράλληλη viral στιγμή με τον διερμηνέα στη νοηματική απέδειξαν πως η ελληνική συμμετοχή μπορεί να ξεχωρίσει για περισσότερους από έναν λόγους. Η ενέργεια, το συναίσθημα και η άμεση σύνδεση με το κοινό είναι στοιχεία που δεν αποτυπώνονται μόνο σε βαθμολογίες, αλλά φαίνονται στις αυθόρμητες αντιδράσεις χιλιάδων ανθρώπων. Με τον τελικό να πλησιάζει, η Ελλάδα δείχνει πως έχει ακόμη πολλά να δώσει στη σκηνή της Eurovision. Ο συνδυασμός καλλιτεχνικής δύναμης και απρόσμενων viral στιγμών ίσως είναι το μυστικό που θα την ωθήσει ακόμα πιο ψηλά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όλοι περιμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια.

