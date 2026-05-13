EUROVISION 13.05.2026

«Ferto»: Ο διερμηνέας νοηματικής που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο διερμηνέας που έκλεψε τις εντυπώσεις στο «Ferto» του Akylas στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026
Ειρήνη Στόφυλα

Η ατμόσφαιρα στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 ήταν ήδη ηλεκτρισμένη, όμως η εμφάνιση της Ελλάδας κατάφερε να τη… σηκώσει επίπεδο. Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή με το «Ferto» και έκανε ολόκληρο το στάδιο να δονείται από χειροκροτήματα, ενθουσιασμό και παλμό. Κι ενώ όλοι μιλούσαν για τη δυναμική του performance, ένα ακόμη πρόσωπο έκλεψε τελικά την παράσταση: ο διερμηνέας στη νοηματική, που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και έγινε viral μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τον τρόπο που απέδιδε τον ρυθμό και την ένταση του τραγουδιού, όχι απλώς συνόδευε, αλλά «ζούσε» το «Ferto» μαζί με τον τραγουδιστή, κερδίζοντας χιλιάδες βλέμματα.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Το σύστημα νοηματικής, που είχε προβλεφθεί μέσω Ertflix, λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους του διαγωνισμού. Όμως την ώρα που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή της Wiener Stadthalle, ο διερμηνέας έδωσε μία από τις πιο εκφραστικές και παραστατικές ερμηνείες νοηματικής που έχουμε δει ποτέ στη Eurovision. Το βίντεο παρουσιάστηκε στην εκπομπή Buongiorno, όπου όλοι σχολίασαν την απίστευτη ενέργειά του σε σημείο που κάποιοι θεατές παραδέχτηκαν πως «δεν ήξεραν ποιον να πρωτοχαζέψουν».

Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή

Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: δύο παράλληλες εμφανίσεις, μία στη σκηνή και μία στο παράθυρο της νοηματικής, που κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό καθεμία με τον δικό της τρόπο. Η δυναμική παρουσία του 27χρονου τραγουδιστή συνδυάστηκε με την εκρηκτική υποστήριξη του ενθουσιώδους διερμηνέα, δημιουργώντας μια στιγμή που άξιζε δικαιωματικά να γίνει viral.


Όταν ήρθε η ώρα της ανακοίνωσης των χωρών που περνούν στον τελικό, το όνομα της Ελλάδας ακούστηκε πρώτο  και εκεί πια κανείς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το στάδιο, το πλήθος φαίνεται να «σηκώνεται» κυριολεκτικά στο πόδι: χειροκροτήματα, φωνές, επευφημίες και συνολική απογείωση της διάθεσης μόλις έγινε γνωστό ότι η χώρα μας προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Η αντίδραση του κοινού απέδειξε ότι, ανεξάρτητα από τις αναλύσεις, τις βαθμολογίες και τις στοιχηματικές αποδόσεις, η Ελλάδα κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού ημιτελικού.

Η εμφάνιση του Akylas και η παράλληλη viral στιγμή με τον διερμηνέα στη νοηματική απέδειξαν πως η ελληνική συμμετοχή μπορεί να ξεχωρίσει για περισσότερους από έναν λόγους. Η ενέργεια, το συναίσθημα και η άμεση σύνδεση με το κοινό είναι στοιχεία που δεν αποτυπώνονται μόνο σε βαθμολογίες, αλλά φαίνονται στις αυθόρμητες αντιδράσεις χιλιάδων ανθρώπων. Με τον τελικό να πλησιάζει, η Ελλάδα δείχνει πως έχει ακόμη πολλά να δώσει στη σκηνή της Eurovision. Ο συνδυασμός καλλιτεχνικής δύναμης και απρόσμενων viral στιγμών ίσως είναι το μυστικό που θα την ωθήσει ακόμα πιο ψηλά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όλοι περιμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια.

Eurovision 2026: Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» λίγο πριν βγει στη σκηνή

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» λίγο πριν βγει στη σκηνή

Eurovision 2026: Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» λίγο πριν βγει στη σκηνή

13.05.2026
Επόμενο
Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α’ Ημιτελικού της Eurovision

Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α’ Ημιτελικού της Eurovision

13.05.2026

Δες επίσης

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μουσική του ελληνικού σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μουσική του ελληνικού σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ

13.05.2026
Ο Πάνος Κιάμος έρχεται με μια «μαγική» συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά
Μουσικά Νέα

Ο Πάνος Κιάμος έρχεται με μια «μαγική» συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά

13.05.2026
Deep Purple: Το «Splat!» σηματοδοτεί την πιο heavy επιστροφή των θρύλων του rock
Μουσικά Νέα

Deep Purple: Το «Splat!» σηματοδοτεί την πιο heavy επιστροφή των θρύλων του rock

13.05.2026
Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»
EUROVISION

Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»

13.05.2026
Ρεκόρ για την ΕΡΤ1: Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision άγγιξε 70%
EUROVISION

Ρεκόρ για την ΕΡΤ1: Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision άγγιξε 70%

13.05.2026
Lady Gaga: Η στιγμή που το «Mayhem» γίνεται ταινία και γράφει νέο κεφάλαιο στην pop ιστορία
Μουσικά Νέα

Lady Gaga: Η στιγμή που το «Mayhem» γίνεται ταινία και γράφει νέο κεφάλαιο στην pop ιστορία

13.05.2026
Eurovision 2026: Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» λίγο πριν βγει στη σκηνή
EUROVISION

Eurovision 2026: Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» λίγο πριν βγει στη σκηνή

13.05.2026
Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή
EUROVISION

Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή

13.05.2026
Ανατροπές στα στοιχήματα της Eurovision 2026 μετά τον Α’ Ημιτελικό – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
EUROVISION

Ανατροπές στα στοιχήματα της Eurovision 2026 μετά τον Α’ Ημιτελικό – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

13.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!