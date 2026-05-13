Eurovision 2026: Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» λίγο πριν βγει στη σκηνή

Λίγα λεπτά πριν εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision 2026 με το ατμοσφαιρικό «Michelle», ο Noam Bettan χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» μαζί με τις χορεύτριές του

Η Eurovision 2026 συνεχίζει να χαρίζει στιγμές που ξεφεύγουν από τα αυστηρά όρια του διαγωνισμού και γίνονται αμέσως viral ανάμεσα στους eurofans. Μία από αυτές εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά πριν από την εμφάνιση του Ισραήλ στον Α’ Ημιτελικό, όταν ο Noam Bettan εμφανίστηκε στο backstage να χορεύει στους ρυθμούς του ελληνικού «Ferto» μαζί με τις χορεύτριές του.

Η ατμόσφαιρα στη Wiener Stadthalle της Βιέννης ήταν ήδη εκρηκτική, ωστόσο η χαλαρή και αυθόρμητη στιγμή του 28χρονου καλλιτέχνη με την ελληνική συμμετοχή σχολιάστηκε έντονα στα social media, με αρκετούς να μιλούν για μία από τις πιο όμορφες backstage στιγμές της βραδιάς. Λίγο αργότερα, ο Noam Bettan ανέβηκε στη σκηνή εκπροσωπώντας το Ισραήλ με το τραγούδι «Michelle», μία συμμετοχή που κατάφερε αμέσως να διαφοροποιηθεί από όσα είχαν προηγηθεί στον ημιτελικό.

Εμφανιζόμενος στη 10η θέση της σειράς εμφάνισης, αμέσως μετά το δυναμικό rock act της Εσθονίας, ο Ισραηλινός καλλιτέχνης έφερε μία εντελώς διαφορετική αισθητική στη σκηνή της Eurovision 2026. Το «Michelle» κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη pop και σε μία έντονα κινηματογραφική ατμόσφαιρα, δημιουργώντας την αίσθηση soundtrack μιας βαθιά προσωπικής ιστορίας. Η εμφάνιση του Noam Bettan βασίστηκε στην απλότητα και στη δύναμη της ερμηνείας του. Μακριά από υπερβολικά σκηνικά εφέ και έντονες χορογραφίες, ο 28χρονος καλλιτέχνης από τη Ra’anana επέλεξε να δώσει έμφαση στη φωνή, στο βλέμμα και στη σύνδεσή του με την κάμερα.

Το βίντεο με τον ίδιο και τις χορεύτριές του να χορεύουν στους ρυθμούς του «Ferto» του Akylas κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media και έγινε αμέσως θέμα συζήτησης ανάμεσα στους eurofans, οι οποίοι σχολίασαν θετικά τη διάθεση και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις αποστολές.

Η στιγμή αυτή έδειξε για ακόμη μία φορά το ιδιαίτερο κλίμα που επικρατεί φέτος στη Eurovision 2026, με πολλούς καλλιτέχνες να στηρίζουν δημόσια ο ένας τη συμμετοχή του άλλου, ακόμη και λίγα λεπτά πριν από τις πιο κρίσιμες εμφανίσεις της διοργάνωσης.

