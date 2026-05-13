«Ελλάδα, τα καταφέραμε»: Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό

Από το πρώτο δευτερόλεπτο της εμφάνισης μέχρι τις δηλώσεις γεμάτες συγκίνηση – Ο Ακύλας ζει ήδη τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του

Η Ελλάδα ζει ξανά σε ρυθμούς Eurovision και αυτή τη φορά ο λόγος έχει όνομα: Akylas. Ο νεαρός καλλιτέχνης κατάφερε να επιβεβαιώσει όλα τα προγνωστικά στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 και να εξασφαλίσει μία εντυπωσιακή πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου, αφήνοντας πίσω του μία εμφάνιση που συζητήθηκε όσο λίγες. Το «Ferto» δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι που πέρασε στον τελικό. Ήταν μια σκηνική εμπειρία που ένωσε παλμό, ένταση, συναίσθημα και μια ξεκάθαρη αίσθηση ότι η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά στον διαγωνισμό.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισής του στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, ο Akylas έδειξε αποφασισμένος να κερδίσει το κοινό. Με δυναμική σκηνική παρουσία, προσεγμένη αισθητική και μία ερμηνεία που ισορρόπησε ανάμεσα στην ενέργεια και τη συγκίνηση, κατάφερε να ξεσηκώσει την αρένα και να μετατρέψει το «Ferto» σε μία από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς.

Η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό – Οι 10 χώρες του Α΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

Το κοινό ανταποκρίθηκε αμέσως. Οι θεατές χόρευαν, φώναζαν το όνομά του και ακολουθούσαν τον ρυθμό του τραγουδιού, ενώ στα social media η ελληνική συμμετοχή βρέθηκε μέσα σε λίγα λεπτά ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα θέματα της βραδιάς. Η πρόκριση της Ελλάδας θεωρήθηκε σχεδόν δεδομένη μετά το τέλος της εμφάνισης, ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση έφερε νέο κύμα ενθουσιασμού στην ελληνική αποστολή.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Akylas εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος στις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ. Με δυσκολία έκρυβε τη χαρά και τη φόρτισή του, στέλνοντας μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τον κόσμο που στήριξε την ελληνική συμμετοχή. «Ελλάδα, τα καταφέραμε. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά είμαι τόσο, τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περήφανος νιώθω», είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε το ελληνικό κοινό για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που του έδειξε από την πρώτη στιγμή, τονίζοντας πως στόχος του είναι να κάνει την Ελλάδα περήφανη στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι να σας κάνω περήφανους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το πίστευα πολύ ότι θα τα καταφέρουμε να προκριθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Ο ίδιος περιέγραψε και το κλίμα που επικρατούσε μέσα στην αρένα, εξηγώντας πόσο έντονα έζησε τη στιγμή πάνω στη σκηνή της Eurovision. «Είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω, τσίριζε…Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται», δήλωσε με ενθουσιασμό.

Επίσης, ανέφερε: «Αφιερώνω την επιτυχία στην οικογένειά μου, τη μαμά μου και στον εαυτό μου γιατί δεν τα παράτησα ποτέ». Η εμφάνιση του Akylas δεν εντυπωσίασε μόνο το τηλεοπτικό κοινό, αλλά και τις στοιχηματικές εταιρείες της Eurovision 2026. Μετά τον Α’ Ημιτελικό, η Ελλάδα ανέβηκε στη δεύτερη θέση των προγνωστικών για τη νίκη, επιβεβαιώνοντας ότι το «Ferto» θεωρείται πλέον μία από τις πιο ισχυρές συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης.





Μπροστά από την Ελλάδα παραμένει μόνο η Φινλανδία, η οποία επίσης εντυπωσίασε στον ημιτελικό και θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Την πρώτη πεντάδα των στοιχημάτων συμπληρώνουν ακόμη η Δανία, η Γαλλία και το Ισραήλ, χώρες που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή των eurofans.

Eurovision 2026: Ο Akylas «σάρωσε» στον Α’ Ημιτελικό με ένα φουτουριστικό show