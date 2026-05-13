Eurovision 2026: Η Ελλάδα με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού

Ειρήνη Στόφυλα

Οι εξελίξεις γύρω από την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 γίνονται ολοένα και πιο συναρπαστικές, ειδικά μετά τον πρώτο ημιτελικό που ταρακούνησε τη σκηνή της Βιέννης. Οι fans της διοργάνωσης περίμεναν με αγωνία να μάθουν πότε θα εμφανιστεί ο Ακύλας στον μεγάλο τελικό, και πλέον έχουμε τις πρώτες επίσημες πληροφορίες. Η ανακοίνωση της σειράς των εμφανίσεων αποτελεί πάντα κομβικό σημείο για τη strategic δυναμική της βραδιάς και η Ελλάδα φαίνεται πως μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι. Με την εντυπωσιακή του παρουσία στον ημιτελικό, ο Ακύλας προκάλεσε ήδη συζητήσειςκαι υψηλές προσδοκίες.

Μετά το τέλος του Α’ ημιτελικού το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, ανακοινώθηκαν από τον επίσημο λογαριασμό της Eurovision στα social media τα πρώτα στοιχεία για το πού θα τοποθετηθούν οι χώρες στον τελικό του Σαββάτου. Όπως κάθε χρόνο, οι χώρες που προκρίθηκαν ενημερώθηκαν εάν θα εμφανιστούν στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό της βραδιάς  κάτι που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τηλεοπτική και ψηφοφορική απήχηση.

Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το «Ferto» κληρώθηκε στο πρώτο μισό του τελικού, μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία. Αντίθετα, στο δεύτερο μισό θα δούμε μεταξύ άλλων τη Σουηδία, τη Λιθουανία και την Πολωνία. Παράλληλα, αρκετές χώρες τοποθετήθηκαν στην κατηγορία Producers’ Choice, πράγμα που σημαίνει ότι οι παραγωγοί της διοργάνωσης θα αποφασίσουν τη σειρά εμφάνισής τους αργότερα. Οι χώρες αυτές είναι: Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία, Μολδαβία, Ισραήλ και Κροατία.

Η οριστική running order αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς η παραγωγή της Eurovision θέλει να δημιουργήσει μια ισορροπημένη, τηλεοπτικά εντυπωσιακή σειρά, λαμβάνοντας υπόψη το ύφος, την ενέργεια και τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε εμφάνισης.

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle με μια εμφάνιση που σχολιάστηκε όσο λίγες. Με θεατρική αισθητική υψηλού επιπέδου, σκηνικά επιμελημένα από τον Φωκά Ευαγγελινό και μια δυναμική παρουσία που ξεχώρισε ήδη από τις πρόβες, το «Ferto» σημείωσε μεγάλη απήχηση στον πρώτο ημιτελικό.

Μαζί του στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, συμβάλλοντας σε ένα performance που κέρδισε την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό.

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό από τον Α’ Ημιτελικό:

  • Ελλάδα: Ακύλας – Ferto
  • Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  • Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  • Σουηδία: FELICIA – My System
  • Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  • Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  • Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  • Κροατία: LELEK – Andromeda
  • Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  • Πολωνία: ALICJA – Pray

Με όλα αυτά τα στοιχεία, ο φετινός τελικός αναμένεται να είναι εκρηκτικός, γεμάτος διαφορετικά μουσικά στυλ, δυνατές σκηνικές παρουσίες και υψηλό επίπεδο παραγωγής. Τώρα, όλοι οι προβολείς στρέφονται στην τελική ανακοίνωση της σειράς εμφάνισης αλλά και στη μεγάλη εμφάνιση του Ακύλα, που φαίνεται έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στη σκηνή της Eurovision 2026. 

Eurovision 2026 Ακύλας
