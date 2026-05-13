Life 13.05.2026

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Αν το σιδέρωμα του πουκαμίσου είναι από τις δουλειές που αναβάλλεις συνεχώς, υπάρχει ένα μικρό hack που μπορεί να σου λύσει τα χέρια
Πόπη Βασιλείου

Το σιδέρωμα του πουκαμίσου θεωρείται για πολλούς μία από τις πιο κουραστικές δουλειές του σπιτιού. Γιακάδες, μανίκια και έντονες τσακίσεις κάνουν τη διαδικασία να μοιάζει χρονοβόρα, ειδικά όταν βιάζεσαι. Υπάρχει όμως ένα πολύ απλό hack που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να σε βοηθήσει να τελειώσεις πολύ πιο γρήγορα. Το μυστικό είναι να μην αφήσεις το πουκάμισο να στεγνώσει τελείως.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι αφήνουν το πουκάμισο να στεγνώσει εντελώς πριν το σιδερώσουν. Όταν το ύφασμα έχει χάσει όλη την υγρασία του, οι τσακίσεις «σκληραίνουν» και χρειάζονται περισσότερη θερμότητα και πίεση για να φύγουν.

Αντίθετα, το ιδανικό είναι να ξεκινήσεις το σιδέρωμα όσο το πουκάμισο είναι ακόμη ελαφρώς νωπό. Η μικρή υγρασία βοηθά το ύφασμα να ισιώνει πολύ πιο εύκολα και κάνει το σίδερο να γλιστρά καλύτερα πάνω στο ρούχο.

Πώς να το κάνεις σωστά

1. Βγάλε το πουκάμισο από την απλώστρα λίγο πριν στεγνώσει εντελώς

Το ύφασμα πρέπει να είναι ελαφρώς δροσερό και όχι τελείως ξερό.

2. Ξεκίνα από τον γιακά και τις μανσέτες

Αυτά είναι τα σημεία που χρειάζονται περισσότερη ακρίβεια και καλό είναι να τα κάνεις πρώτα.

3. Συνέχισε με τα μανίκια και στο τέλος το κυρίως μέρος

Έτσι αποφεύγεις να δημιουργείς νέες τσακίσεις όσο σιδερώνεις.

4. Κρέμασέ το αμέσως σε κρεμάστρα

Με αυτόν τον τρόπο το πουκάμισο παραμένει ίσιο και δεν «σπάει» ξανά το ύφασμα.

Το συγκεκριμένο hack μπορεί να σου εξοικονομήσει χρόνο και να κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει πολύ πιο καθαρό και επαγγελματικό χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Γιατί τελικά, πολλές φορές το σωστό timing είναι πιο σημαντικό ακόμη και από το ίδιο το σίδερο.

Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026

