Πώς φεύγει το κερί από τα ρούχα; Το κόλπο που θα σε σώσει

Το κερί έπεσε στο ρούχο σου και νομίζεις ότι καταστράφηκε – μέχρι να δεις πόσο εύκολα μπορεί να φύγει χωρίς ίχνος και χωρίς κόπο
Όταν πέσει κερί πάνω σε ρούχο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάσαι είναι να μην πανικοβληθείς και – κυρίως – να μην προσπαθήσεις να το καθαρίσεις όσο είναι ακόμα ζεστό. Αν το αγγίξεις ή το τρίψεις εκείνη τη στιγμή, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να απλωθεί περισσότερο μέσα στις ίνες του υφάσματος.

Άφησε το κερί να κρυώσει και να στερεοποιηθεί πλήρως. Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα, γιατί έτσι θα μπορέσεις να το αφαιρέσεις πιο εύκολα χωρίς να δημιουργήσεις μεγαλύτερο λεκέ.

Μόλις το κερί σκληρύνει, πάρε ένα μαχαίρι χωρίς δόντια ή μια κάρτα και αφαίρεσε απαλά όσο περισσότερο μπορείς από την επιφάνεια του υφάσματος. Στη συνέχεια, τοποθέτησε ένα κομμάτι απορροφητικό χαρτί (ή χαρτί κουζίνας) πάνω και κάτω από το σημείο.

Πηγή: Unsplash

Πέρασε από πάνω ένα ζεστό σίδερο (σε μέτρια θερμοκρασία). Η θερμότητα θα λιώσει το υπόλοιπο κερί και αυτό θα απορροφηθεί από το χαρτί. Αν χρειαστεί, επανάλαβε τη διαδικασία με καθαρό χαρτί μέχρι να φύγει εντελώς.

Αν παραμείνει ένας ελαφρύς λεκές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις λίγο υγρό πιάτων ή ένα απαλό απορρυπαντικό και να το πλύνεις κανονικά στο πλυντήριο. Το αποτέλεσμα συνήθως είναι εντυπωσιακό, ειδικά αν κινηθείς γρήγορα και σωστά.

Πηγή: Unsplash

Το συγκεκριμένο hack είναι από εκείνα τα μικρά μυστικά που αξίζει να θυμάσαι, γιατί μπορούν να σου σώσουν αγαπημένα ρούχα και να σου λύσουν τα χέρια σε μια στιγμή που μοιάζει δύσκολη. Με λίγη υπομονή και τα σωστά βήματα, ο λεκές από κερί δεν είναι τελικά τόσο… μόνιμος όσο φαίνεται.

