Το πανεύκολο trick που σώζει κάθε oversized μαξιλαροθήκη σε δευτερόλεπτα

Υπάρχουν μικρά διακοσμητικά μυστικά που μπορούν να αλλάξουν θεαματικά την εικόνα του χώρου σου και αυτό με τη μαξιλαροθήκη είναι ένα από τα πιο χρήσιμα. Αν έχεις μια μεγάλη μαξιλαροθήκη που λατρεύεις αλλά το διαθέσιμο μαξιλάρι σου είναι μικρότερο, δεν χρειάζεται ούτε να την αφήσεις στην άκρη ούτε να μπεις στη διαδικασία να αγοράσεις νέο γέμισμα. Με μια έξυπνη τεχνική διπλώματος στο εσωτερικό, μπορείς να κάνεις το ύφασμα να εφαρμόσει τόσο σωστά ώστε να μοιάζει σαν να είναι ακριβώς στο σωστό μέγεθος.

Το μυστικό βρίσκεται στο εσωτερικό «τσάκισμα» του επιπλέον υφάσματος. Αφού βάλεις το μικρό μαξιλάρι μέσα, διπλώνεις συμμετρικά το ύφασμα που περισσεύει στις δύο πλευρές προς τα μέσα, δημιουργώντας μια καθαρή, ίσια γραμμή στο πίσω μέρος. Έπειτα, γυρίζεις τη μαξιλαροθήκη έτσι ώστε οι διπλωμένες πλευρές να μείνουν σταθερές από την πίεση του ίδιου του μαξιλαριού. Το μπροστινό μέρος παραμένει λείο και γεμάτο, χωρίς κενά ή άχαρες ζάρες.

Αυτό το trick λειτουργεί εξαιρετικά σε διακοσμητικά μαξιλάρια σαλονιού, σε cushions κρεβατοκάμαρας αλλά και σε seasonal covers που θέλεις να αλλάζεις συχνά χωρίς να αγοράζεις διαφορετικά γεμίσματα. Το αποτέλεσμα δείχνει προσεγμένο, συμμετρικό και αισθητικά «δεμένο» με τον χώρο, δίνοντας την αίσθηση ότι κάθε λεπτομέρεια έχει επιλεγεί με interior design ματιά.

Το καλύτερο στοιχείο είναι ότι μπορείς να το εφαρμόσεις σε δευτερόλεπτα κάθε φορά που αλλάζεις υφάσματα. Έτσι, ακόμη και μια oversized μαξιλαροθήκη αποκτά νέα ζωή και εσύ πετυχαίνεις αυτό το τέλειο, «φουσκωτό» αποτέλεσμα που κάνει τον καναπέ ή το κρεβάτι σου να δείχνει πιο elegant και ακριβό.

