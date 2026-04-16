Life 16.04.2026

Το πανεύκολο trick που σώζει κάθε oversized μαξιλαροθήκη σε δευτερόλεπτα

Ανακάλυψε το μυστικό με το μαξιλάρι hack για τέλεια εφαρμογή σε μια μεγάλη μαξιλαροθήκη χωρίς γέμισμα
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν μικρά διακοσμητικά μυστικά που μπορούν να αλλάξουν θεαματικά την εικόνα του χώρου σου και αυτό με τη μαξιλαροθήκη είναι ένα από τα πιο χρήσιμα. Αν έχεις μια μεγάλη μαξιλαροθήκη που λατρεύεις αλλά το διαθέσιμο μαξιλάρι σου είναι μικρότερο, δεν χρειάζεται ούτε να την αφήσεις στην άκρη ούτε να μπεις στη διαδικασία να αγοράσεις νέο γέμισμα. Με μια έξυπνη τεχνική διπλώματος στο εσωτερικό, μπορείς να κάνεις το ύφασμα να εφαρμόσει τόσο σωστά ώστε να μοιάζει σαν να είναι ακριβώς στο σωστό μέγεθος.

Το μυστικό βρίσκεται στο εσωτερικό «τσάκισμα» του επιπλέον υφάσματος. Αφού βάλεις το μικρό μαξιλάρι μέσα, διπλώνεις συμμετρικά το ύφασμα που περισσεύει στις δύο πλευρές προς τα μέσα, δημιουργώντας μια καθαρή, ίσια γραμμή στο πίσω μέρος. Έπειτα, γυρίζεις τη μαξιλαροθήκη έτσι ώστε οι διπλωμένες πλευρές να μείνουν σταθερές από την πίεση του ίδιου του μαξιλαριού. Το μπροστινό μέρος παραμένει λείο και γεμάτο, χωρίς κενά ή άχαρες ζάρες.

Φέρε την άνοιξη στο σπίτι σου: Minimal αλλαγές που φέρνουν μεγάλη ανανέωση

Αυτό το trick λειτουργεί εξαιρετικά σε διακοσμητικά μαξιλάρια σαλονιού, σε cushions κρεβατοκάμαρας αλλά και σε seasonal covers που θέλεις να αλλάζεις συχνά χωρίς να αγοράζεις διαφορετικά γεμίσματα. Το αποτέλεσμα δείχνει προσεγμένο, συμμετρικό και αισθητικά «δεμένο» με τον χώρο, δίνοντας την αίσθηση ότι κάθε λεπτομέρεια έχει επιλεγεί με interior design ματιά.

Το καλύτερο στοιχείο είναι ότι μπορείς να το εφαρμόσεις σε δευτερόλεπτα κάθε φορά που αλλάζεις υφάσματα. Έτσι, ακόμη και μια oversized μαξιλαροθήκη αποκτά νέα ζωή και εσύ πετυχαίνεις αυτό το τέλειο, «φουσκωτό» αποτέλεσμα που κάνει τον καναπέ ή το κρεβάτι σου να δείχνει πιο elegant και ακριβό.

Μικρές αλλαγές που κάνουν το δωμάτιό σου να φαίνεται πάντα τακτοποιημένο και καθαρό

Προηγούμενο
Ο κρυφός λόγος που κάποιοι σε αντιπαθούν (χωρίς να στο λένε) με βάση το ζώδιό σου

Ο κρυφός λόγος που κάποιοι σε αντιπαθούν (χωρίς να στο λένε) με βάση το ζώδιό σου

16.04.2026
Επόμενο
Cozy cardio: Η νέα τάση στο fitness που βάζει τέλος στη «no pain, no gain» φιλοσοφία

Cozy cardio: Η νέα τάση στο fitness που βάζει τέλος στη «no pain, no gain» φιλοσοφία

16.04.2026

Δες επίσης

Σκέφτεσαι να αγοράσεις αυτοκίνητο; Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις
Life

Σκέφτεσαι να αγοράσεις αυτοκίνητο; Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις

16.04.2026
Σταμάτα να κοιτάς το κινητό: 10 πράγματα που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη (ενώ περιμένεις μήνυμά του!)
Life

Σταμάτα να κοιτάς το κινητό: 10 πράγματα που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη (ενώ περιμένεις μήνυμά του!)

16.04.2026
Εύκολη συνταγή για υγιεινή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο
Life

Εύκολη συνταγή για υγιεινή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο

16.04.2026
Solo Dating: Γιατί το να βγαίνεις ραντεβού με τον εαυτό σου είναι η πιο hot τάση του 2026
Life

Solo Dating: Γιατί το να βγαίνεις ραντεβού με τον εαυτό σου είναι η πιο hot τάση του 2026

16.04.2026
Cozy cardio: Η νέα τάση στο fitness που βάζει τέλος στη «no pain, no gain» φιλοσοφία
Fitness

Cozy cardio: Η νέα τάση στο fitness που βάζει τέλος στη «no pain, no gain» φιλοσοφία

16.04.2026
Ο κρυφός λόγος που κάποιοι σε αντιπαθούν (χωρίς να στο λένε) με βάση το ζώδιό σου
Life

Ο κρυφός λόγος που κάποιοι σε αντιπαθούν (χωρίς να στο λένε) με βάση το ζώδιό σου

16.04.2026
Εργασία από το σπίτι – 6 hacks που αλλάζουν εντελώς τον χώρο σου
Life

Εργασία από το σπίτι – 6 hacks που αλλάζουν εντελώς τον χώρο σου

16.04.2026
Πώς να μαγειρέψεις στο πλυντήριο πιάτων- Το hack που διχάζει
Life

Πώς να μαγειρέψεις στο πλυντήριο πιάτων- Το hack που διχάζει

16.04.2026
3 μέρη κοντά στην Αθήνα ιδανικά για τους φυσιολάτρες
Life

3 μέρη κοντά στην Αθήνα ιδανικά για τους φυσιολάτρες

16.04.2026
Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη