Life 16.04.2026

Ο κρυφός λόγος που κάποιοι σε αντιπαθούν (χωρίς να στο λένε) με βάση το ζώδιό σου

Αναρωτιέσαι γιατί οι φίλοι σου έχουν ομαδική χωρίς εσένα; Μάθε ποιο χαρακτηριστικό του ζωδίου σου κάνει τους άλλους να σε αντιπαθούν κρυφά
Ειρήνη Στόφυλα

Κακά τα ψέματα, όλοι θέλουμε να πιστεύουμε πως είμαστε η ψυχή της παρέας, οι άνθρωποι που όλοι ανυπομονούν να δουν και οι τύποι που αφήνουν μόνο θετικό vibe στο πέρασμά τους. Τι γίνεται όμως όταν η πραγματικότητα σε προσγειώνει απότομα και συνειδητοποιείς πως το κλίμα «παγώνει» μόλις μπαίνεις στο δωμάτιο ή πως οι προσκλήσεις για brunch έχουν αρχίσει να αραιώνουν επικίνδυνα; Μην βιάζεσαι να κατηγορήσεις τον ανάδρομο Ερμή ή την κακιά την ώρα, γιατί ο κρυφός λόγος που κάποιοι σε αντιπαθούν μπορεί να είναι γραμμένος στα άστρα από τη μέρα που γεννήθηκες. Κάθε ζώδιο έχει αυτή την «ιδιαίτερη» πλευρά, αυτή που εσύ βαφτίζεις «χαρακτήρα» αλλά οι άλλοι την εισπράττουν ως καθαρή τοξικότητα, και είναι αυτή ακριβώς που σε κάνει να φαίνεσαι ανυπόφορος χωρίς καν να το προσπαθείς. Από τον εγωκεντρισμό που βγάζει μάτι μέχρι την παθητική επιθετικότητα που τσακίζει κόκκαλα, ήρθε η ώρα να κοιταχτείς στον αστρολογικό καθρέφτη και να καταλάβεις γιατί το «seen» στο Messenger έχει γίνει το μόνιμο status σου.

www.freepik.com

1.Τα ζώδια της Φωτιάς (Κριός, Λέων, Τοξότης): Ο εγωκεντρισμός που καίει

Αν ανήκεις εδώ, μάλλον έχεις την εντύπωση πως ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από τον δικό σου άξονα. Ο Λέοντας που θέλει όλα τα φώτα πάνω του, ο Κριός που πρέπει να επιβληθεί ακόμα και για το πού θα πάτε για ποτό και ο Τοξότης που νομίζει ότι η δική του αλήθεια είναι η μόνη που μετράει, έχουν κουράσει. Οι άλλοι σε αντιπαθούν κρυφά γιατί νιώθουν πως σε μια συζήτηση μαζί σου δεν υπάρχει χώρος για εκείνους. Είσαι ο «main character» της ζωής σου, αλλά οι υπόλοιποι δεν θέλουν να είναι απλώς κομπάρσοι στο δικό σου σόου.

www.freepik.com

2.Τα ζώδια της Γης (Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως): Η ξεροκεφαλιά και το «shaming»

Εσύ θεωρείς ότι είσαι οργανωμένη και πειθαρχημένη, οι άλλοι όμως σε βλέπουν ως τον απόλυτο «αστυνόμο» της χαράς. Ο Παρθένος με την ακατάπαυστη κριτική του, ο Αιγόκερως με τον σνομπισμό του απέναντι σε οτιδήποτε δεν είναι παραγωγικό και ο Ταύρος που αν κολλήσει σε μια άποψη δεν τον κουνάει ούτε γερανός. Σε αντιπαθούν γιατί τους κάνεις να νιώθουν λίγοι ή ανίκανοι. Το να έχεις δίκιο 24/7 δεν είναι προτέρημα, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να μείνεις μόνη σου με τις τέλειες λίστες σου.

www.freepik.com

3.Τα ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος): Η αναξιοπιστία και το «ghosting»

Είσαι το επικοινωνιακό παιδί που όλοι θέλουν στο party, μέχρι να καταλάβουν ότι η προσοχή σου κρατάει όσο ένα TikTok video. Ο Δίδυμος που αλλάζει γνώμη κάθε δευτερόλεπτο, ο Ζυγός που λέει «ναι» σε όλους για να είναι αρεστός (και καταλήγει υποκριτής) και ο Υδροχόος που είναι τόσο αποστασιοποιημένος που νομίζεις ότι μιλάς σε τοίχο. Ο κόσμος σε αντιπαθεί γιατί νιώθει πως δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί. Η «cool» αδιαφορία σου δεν σε κάνει μυστηριώδη, σε κάνει απλώς να φαίνεσαι παγερή και εγωίστρια.

www.pexels.com

4.Τα ζώδια του Νερού (Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς): Το δράμα και η χειραγώγηση

Εδώ περνάμε στο επίπεδο του συναισθηματικού θρίλερ. Ο Καρκίνος με τα μούτρα που κρατάνε χρόνια, ο Ιχθύς που θυματοποιείται για να τραβήξει την προσοχή και ο Σκορπιός που σε κοιτάζει λες και σχεδιάζει την εκδίκησή του επειδή δεν του είπες καλημέρα. Σε αντιπαθούν γιατί τους εξαντλείς ψυχολογικά. Η τάση σου να χρησιμοποιείς τα συναισθήματα ως όπλο για να περνάει το δικό σου, κάνει τους γύρω σου να νιώθουν ότι περπατούν σε ναρκοπέδιο. Κανείς δεν θέλει να είναι ο «σωτήρας» σου κάθε μέρα.

www.freepik.com

Πριν αρχίσεις, λοιπόν, να κατηγορείς το σύμπαν για τις «πόρτες» που τρως ή να αναρωτιέσαι αν σου έχουν κάνει μάγια, ρίξε μια ματιά στο δικό σου αστρολογικό μενού. Μπορεί για σένα η ειλικρίνειά σου να είναι «αρετή», αλλά για τους άλλους να είναι απλώς αγένεια. Μπορεί το δράμα σου να το λες «ευαισθησία», αλλά οι γύρω σου να το βλέπουν ως συναισθηματικό βαμπιρισμό. Η αυτογνωσία είναι το καλύτερο φίλτρο, πολύ καλύτερο από εκείνα του Instagram– οπότε πάρε την πληροφορία, δούλεψε λίγο τα «σκοτεινά» σου σημεία και πού ξέρεις; Ίσως την επόμενη φορά που θα στείλεις μήνυμα στην ομαδική, να μην απαντήσει μόνο η ηχώ σου. Μέχρι τότε, φρόντισε τουλάχιστον να είσαι ο εαυτός σου, αλλά στην πιο υποφερτή εκδοχή του!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Toxic vibe ζώδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
16.04.2026
Επόμενο
16.04.2026

Δες επίσης

