Radio & Podcast 16.04.2026

Mad Radio 106,2: Τα «Κορίτσια στην Πόλη» απαντούν χωρίς φίλτρο στο πιο fun Q&A

Η Βρισηίδα, η Κατερίνα και η Κάτια μιλούν για όσα τις εκνευρίζουν μεταξύ τους, τι τις ενώνει και ποιο τραγούδι… δεν αντέχουν
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε πρωί 07:00-10:00 στο Mad Radio 106,2, η Βρισηίδα Ανδριώτου, η Κατερίνα Πεφτίτση και η Κάτια Νεκταρίου, «Τα Κορίτσια στην Πόλη», μπαίνουν στον αέρα με χιούμορ και πολύ καλή διάθεση.

Σε ένα πιο χαλαρό Q&A απάντησαν χωρίς φίλτρο για τη μεταξύ τους σχέση. Όταν ρωτήθηκαν ποια αργεί περισσότερο, έδειξαν κατευθείαν την Κάτια. Στο τι τις εκνευρίζει, η Κατερίνα είπε «η Κάτια» και πρόσθεσε για τη Βρισηίδα «όταν παθαίνει υστερία». Η Κάτια απάντησε για τη Βρισηίδα «η φωνή της όταν είναι σε high note» και για την Κατερίνα «όταν μου κάνει bullying». Η Βρισηίδα, με τη σειρά της, είπε για την Κάτια «όταν ανοίγει το μικρόφωνο και κάνει αποφώνηση και δεν κλείνει ποτέ» και για την Κατερίνα «όταν λέει καλημέρα πιο άτονα».

Για τα ταρώ, η Κάτια δήλωσε ότι ξέρει πραγματικά να τα διαβάζει και μάλιστα θυμήθηκε ότι όταν είχε γνωρίσει πρώτη φορά τη Βρισηίδα, της είχε ρίξει τα χαρτιά χωρίς να ξέρει ποια είναι και της βγήκαν αληθινά.

Στο Spotify, η Βρισηίδα είπε ότι δεν έχει καν την εφαρμογή, ενώ η Κάτια ακούει τις δικές της playlists (marmelada.fraoula). Τέλος, όλες μαζί είπαν ότι δεν αντέχουν το τραγούδι «Yalla Habibi».

