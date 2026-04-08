Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου στο Mad Radio 106,2: «Έχω ζήσει άπειρες άβολες στιγμές στο ραδιόφωνο»

Μάθε τι ακούει στο repeat, ποιο τραγούδι θεωρεί guilty pleasure και ποιοι καλλιτέχνες είναι στη wishlist της για συνέντευξη

Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, η φωνή που σε συντροφεύει κάθε Σάββατο 09:00-11:00 και Κυριακή 10:00-12:00 στο Mad Radio 106,2, απάντησε με αμεσότητα και χιούμορ σε μερικές fun ερωτήσεις για τη ζωή της στο ραδιόφωνο και την καθημερινότητά της.

Όταν τη ρωτάς τι προτιμά, ραδιόφωνο ή τηλεόραση, η απάντησή της είναι ξεκάθαρη: «Ραδιόφωνο! Είναι πιο ατμοσφαιρικό, πιο κοντά στον κόσμο». Φυσικά, δεν λείπουν και οι άβολες στιγμές: «Δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά θυμάμαι δύο καλεσμένους που είχαν κάνει κυριολεκτικά… καλοκαιρινό το στούντιο», λέει γελώντας.

Η Κατερίνα Ψύχα και ο Πέτρος Τριανταφύλλου σε fun Q&A

Ως διευθύντρια του Mad.gr, σου αποκαλύπτει τα νέα που έχουν πάει πολύ καλά στο site: «Ο Akylas πάει φανταστικά και γενικότερα η Eurovision έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον».

Σχετικά με τη μουσική που έχει στο repeat, λέει ότι είναι το «Dracula» αλλά και τα τραγούδια του Bruno Mars. Στο πεδίο των guilty pleasures ξεχωρίζει το «Scania», ενώ ένα κομμάτι που έχει βαρεθεί να ακούει στο ραδιόφωνο είναι το «APT».

Τέλος, σου λέει ποιοι καλλιτέχνες θα ήθελε πολύ να φιλοξενήσει σε συνέντευξη: «Ελένη Φουρέιρα και Σάκης Ρουβάς». Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σου αποκαλύπτει και ένα κρυφό της ταλέντο: «Τραγουδάω, και μάλιστα πολύ καλά».

Με τη ζεστή φωνή και το χιούμορ της, η Νατάσσα συνεχίζει να σε κάνει να θέλεις να ανοίξεις το ραδιόφωνο κάθε Σαββατοκύριακο.

Αντιγόνη Βιντιάδη: «Λατρεύω να βλέπω ιατρικά video στο TikTok»

Φαίη Βώκου: «Το ραδιόφωνο είναι κομμάτι της προσωπικότητάς μου»