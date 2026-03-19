Radio & Podcast 19.03.2026

Φαίη Βώκου: «Το ραδιόφωνο είναι κομμάτι της προσωπικότητάς μου»

Η Φαίη Βώκου μοιράζεται fun facts για τη ζωή της, τα αγαπημένα της τραγούδια, σειρές και φαγητά, αλλά και τις μικρές καθημερινές της συνήθειες
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο καθημερινό της ραντεβού με τους ακροατές, από τις 16:00 έως τις 18:00 στο Mad Radio 106,2, η Φαίη Βώκου καταφέρνει να μας παρασύρει με την ενέργεια και τη ζωντάνια της. Σε μια γρήγορη και διασκεδαστική συνέντευξη, η ίδια μοιράστηκε μερικά άγνωστα facts για τη ζωή και τις προτιμήσεις της, αποκαλύπτοντας τον χαρακτήρα πίσω από το μικρόφωνο.

Η ίδια εξήγησε πως το όνομα Φαίη προέρχεται από το Φωτούλα και ανέφερε ότι ανήκει στο ζώδιο του Αιγόκερου. Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η Φαίη, έδειξε το στούντιο του ραδιοφώνου και τόνισε ότι όλο αυτό είναι κομμάτι της.

Στη μουσική της καθημερινότητα, το τραγούδι που δεν σταματά ποτέ να ακούει είναι το «End of Beginning», ενώ το τραγούδι που έχει κουραστεί να ακούει είναι το «Ma Tnsani». Παράλληλα, αποκάλυψε ποιοι καλλιτέχνες θα ήθελε να της δώσουν συνέντευξη: ο Anthony Hopkins για να καταλάβει τη σκληρά συναισθηματική σχέση του με την κόρη του, και ο Brad Pitt για να μάθει αν ο γάμος του με τη Jolie ήταν επιβολή των managers.

Στις γαστρονομικές της προτιμήσεις, η Φαίη λατρεύει τα μακαρόνια με κιμά ή με σάλτσα, ενώ δεν της αρέσουν ιδιαίτερα οι γίγαντες. Η αγαπημένη της τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών είναι το Dark, και στα social media απολαμβάνει να παρακολουθεί περιεχόμενο σχετικό με νύχια, άλογα και αγώνες ιππασίας.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

mad radio 106.2 Φαίη Βώκου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
