MAD RADIO 106.2 18.03.2026

Γιάννης Τουμπάνος: «Θα ήθελα να δω την Ελένη Φουρέιρα να ερμηνεύει Frank Sinatra στα MAD VMA 2026»

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Mad Radio μοιράζεται άγνωστες και αστείες λεπτομέρειες από τη ζωή και την καθημερινότητά του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Γιάννης Τουμπάνος, ή αλλιώς Τουμπανέιρο όπως τον αποκαλούν τα κορίτσια της πρωινής εκπομπής, είναι η φωνή που πολλοί ακούν κάθε πρωί από τις 10.00 έως τις 13.00 στο Mad Radio 106,2. Με την ανεβαστική του ενέργεια και το χαρακτηριστικό του χιούμορ, καταφέρνει πάντα να μεταδίδει καλή διάθεση στους ακροατές.

Ο ίδιος αποκαλύπτει πως είναι Κριός με ωροσκόπο Σκορπιό, ενώ στην καθημερινότητά του σημαντική θέση έχουν τα δύο παιδιά του αλλά και τα κατοικίδιά του. Στο σπίτι τον περιμένουν ο γατούλης του Μπαλού και τα δύο τσοπανόσκυλα, ο Μπάμπης και ο Μπουγάτσας.

Στη μουσική έχει κι εκείνος τις αδυναμίες του. Ένα τραγούδι που άκουγε συνεχώς μέχρι που τελικά κατέληξε να του αρέσει είναι το Golden των Huntrix. Από ελληνικές φωνές ξεχωρίζει την Ελένη Φουρέιρα και ιδιαίτερα το τραγούδι «Δεν κάνω εγώ για σπίτι». Όσο για το φαγητό, δεν το σκέφτεται πολύ. Το burger είναι και θα παραμείνει το αγαπημένο του.

Από τη ραδιοφωνική του πορεία δεν λείπουν φυσικά και οι άβολες στιγμές. Η πιο χαρακτηριστική ήταν όταν είχε καλεσμένο τον Ολυμπιονίκη Μάκη Καλαρά και, μετά από ένα σαρδάμ, τον αποκαλούσε «Κωλαρά» σε live εκπομπή για σχεδόν τρεις ώρες.

Όσο για το celebrity crush του, παραδέχεται πως θα ήθελε πολύ να πάει για φαγητό με τη Dua Lipa και πιστεύει πως ακόμη και η σύζυγός του θα του το επέτρεπε.

Οι ιδανικές διακοπές για εκείνον θα ήταν σε έναν εξωτικό προορισμό χωρίς παιδιά. Αν όμως τα παιδιά είναι μαζί, τότε προτιμά έναν κοντινό προορισμό και ένα ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα.

Και όταν η συζήτηση φτάνει στα MAD VMA, έχει και τις δικές του απρόσμενες ιδέες. Θα ήθελε να δει την Ελένη Φουρέιρα να τραγουδά Frank Sinatra και τον Σάκη Ρουβά να ερμηνεύει Etta James. Ένας συνδυασμός που σίγουρα θα έκανε τη σκηνή ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

