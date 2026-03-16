O Leroy Brought Flowers στο Mad Radio 106,2: «Δεν είχα ετοιμάσει το τραγούδι αποκλειστικά για τον διαγωνισμό τoυ Sing for Greece»

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε o Leroy Brought Flowers. O ίδιος μίλησε για την εμπειρία που απέκτησε μέσα από το Sing for Greece 2026, τα νέα projects που ακολουθούν από εδώ και πέρα, καθώς για τα όσα είχε κάνει πριν την γνωρίσουμε μέσα από τον διαγωνισμό, ενώ παράλληλα σχολίασε τα πιο hot θέματα της εβδομάδας, όπως τα κατέγραψε το Mad.gr.

Ο Leroy Brought Flowers ή αλλιώς ο Δημήτρης Δαράς έγινε γνωστός από το Sing for Greece, όπου ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το δικό του προσωπικό κομμάτι «Sabotage». Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, αυτό ήταν ένα τραγούδι που του πήρε αρκετό χρόνο για να δημιουργηθεί, καταλήγοντας μάλιστα σε ένα αποτέλεσμα το οποίο αρχικά ήταν πολύ μεγαλύτερο σε διάρκεια από αυτό που τελικά ακούσαμε όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού: «Αυτό το τραγούδι μου πήρε αρκετό χρόνο για να δημιουργηθεί γιατί είχα πολλές μελωδίες στο μυαλό μου. Στην αρχή ήταν πολύ μεγαλύτερο σε διάρκεια, άγγιζε τα 5 λεπτά. Είμαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ στον ήχο μου. Είμαι και πολύ χαρούμενος με το performance».

Όσο για το αν αυτό το κομμάτι είχε δημιουργηθεί αποκλειστικά για τον διαγωνισμό της Eurovision, απάντησε: «Ήταν στο συρτάρι μου, δεν το δημιούργησα για τη Eurovision. Ουσιαστικά εγώ ετοιμάζω έναν αγγλόφωνο δίσκο με alternative pop και R&B ήχο και είχα μπει να φτιάξω το Sabotage και εξ αρχής αυτή η σκοτεινή ατμόσφαιρα και αυτή η αισθητική που υπάρχει έντονα στο τραγούδι είχα σκεφτεί ότι ταιριάζει με μια σκηνική παρουσία που υπήρξε στον Τελικό και τον Ημιτελικό, οπότε γι’ αυτό το έστειλα, γιατί ήθελα πολύ να στήσω κάτι τέτοιο και να κάνω αυτό το performance με αυτό το τραγούδι».

Αν και την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε από πολλούς outsider του διαγωνισμού, ο ίδιος με την αυθεντικότητά του και το ταλέντο του κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές του κοινού και να εξασφαλίσει μια θέση στην 14άδα του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026: «Δεν με πήρε ιδιαίτερα από κάτω που ήμουν το outsider στην αρχή. Θεωρώ ότι όταν κάνεις μια καινούργια πρόταση ή παίρνεις ένα ρίσκο είναι λογικό να πάρει λίγο καιρό στον ακροατή να το καταλάβει. Είναι πιο δύσκολο να σε εμπιστευτεί το κοινό όταν είσαι εντελώς άγνωστος. Ήμουν πολύ καλά με το γεγονός ότι ήμουν outsider και περίμενα να κάνει τον κύκλο του το κομμάτι».

Αυτή τη στιγμή, ο Leroy Brought Flowers βρίσκεται μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας. Αν και γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν έφτασε η στιγμή να ακολουθήσει τα όνειρά του, ο ίδιος πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Αγγλία προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στη μουσική: «Στα 20 μου έφυγα για να σπουδάσω στην Αγγλία μουσική. Σπούδασα Popular Music Performance και Songwriting. Όταν αποφοίτησα από το Coventry πήγα στο Λονδίνο για να ψάξω ευκαιρίες και να δικτυωθώ. Πλέον είμαι μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδας».

Το επάγγελμα του μουσικού μπορεί στην αρχή να κρύβει πολλές δυσκολίες, γι’ αυτό και συνήθως οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν έναν διαφορετικό δρόμο. Ο Δημήτρης παρ’ όλα αυτά αποκάλυψε πως οι γονείς του τον στήριξαν σε κάθε βήμα πάνω στη μουσική του πορεία: «Οι γονείς μου δεν έχουν κάποια σχέση με τη μουσική, δεν προέρχομαι από κάποια οικογένεια όπου κάποιος ήταν μουσικός, όμως και οι δύο αγαπούν τη μουσική. Το αγκάλιασαν πολύ εξ αρχής, όμως με παρότρυναν να δώσω Πανελλήνιες και συμβιβαστήκαμε στο να δώσω για να περάσω σε μουσικών σπουδών».

Σχολιάζοντας τα θέματα της επικαιρότητας που έχει καταγράψει το Mad.gr, ο Leroy Brought Flowers σχολίασε το γεγονός ότι τα μη αγγλόφωνα τραγούδια κερδίζουν παγκόσμια δημοτικότητα και μάχονται ισάξια με τα αγγλόφωνα τραγούδια. Η K-pop, η Latin trap και η ισπανόφωνη pop εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στα charts: «Πιστεύω ότι γενικότερα το ασιατικό market και το λατινικό μαζί με το ισπανόφωνο ήταν πάντα περισσότερο στο προσκήνιο γιατί έχουν το δικό τους κοινό. Ο Bad Bunny είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα γιατί πουλάει το κάτι διαφορετικό. Το να λες μια αυθεντική ιστορία έχει περισσότερη σημασία σήμερα απ’ ό,τι είχε στο παρελθόν».

Συγκεκριμένα για τον Bad Bunny και τη Rosalía, ανέφερε: «Ακούω πολύ και τους δύο καλλιτέχνες γιατί πράγματι φέρνουν κάτι διαφορετικό στο τραπέζι σε σχέση με την κουλτούρα τους και το πώς μεγάλωσαν».

Όσο για τον καλλιτέχνη με τον οποίο θα ήθελε ιδανικά να συνεργαστεί, απάντησε πως από άνδρες θα ήθελε πολύ τον Bruno Mars, ενώ από γυναίκες τη Lady Gaga και την Ariana Grande.

Η μεγάλη βραδιά των Oscars ήταν μόλις χθες, με μεγάλα ονόματα στους παρουσιαστές και πολλές ταινίες που αγαπήθηκαν να διαγωνίζονται. Πάνω σε αυτό ο ίδιος απάντησε για το ποια είναι η σχέση του με το σινεμά και ποιες οι προτιμήσεις του: «Μου αρέσουν πολλών ειδών ταινίες. Μου αρέσει πλέον όμως να υποστηρίζω και να δίνω τα λεφτά μου σε ταινίες που είναι ανεξάρτητης παραγωγής, είτε είναι από γυναίκες σκηνοθέτριες».

Όσο για το αν υπάρχει κάποια ταινία που έχει δει και θα ήθελε να τιμηθεί με βραβείο Oscar, είπε ότι αυτή είναι το Hamnet: «Είδα πρόσφατα το Hamnet με τη Jessie Buckley, η οποία είναι καταπληκτική».

Πρόσφατα η Lola Young μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της ψυχικής της υγείας αλλά και για την κατάρρευση που είχε πρόσφατα πάνω στη σκηνή. Σε συνέντευξη στο περιοδικό Rolling Stone εξήγησε ότι η επιτυχία του τραγουδιού «Messy» και η ξαφνική αύξηση των επαγγελματικών υποχρεώσεων επιβάρυναν την ψυχική της υγεία. Πάνω σε αυτό ο Leroy Brought Flowers μίλησε για το πόσο βοηθάει το να μιλάει κανείς για όσα τον προβληματίζουν: «Έχει δύο πλεονεκτήματα το να μοιράζεσαι όσα σου συμβαίνουν. Το πρώτο είναι ότι το λεκτικοποιείς και το δεύτερο είναι ότι όντως εμπνέουμε ο ένας τον άλλον».

