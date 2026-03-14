Υπογεγραμμένο αντίτυπο του Ορλάντο της Virginia Woolf σε δημοπρασία

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του μυθιστορήματος «Orlando» της Virginia Woolf πρόκειται να δημοπρατηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν 100 χρόνια μετά την έκδοσή του. Το βιβλίο φέρει χειρόγραφη αφιέρωση της διάσημης συγγραφέως προς τη μαγείρισσα και οικονόμο της Nellie Boxall και αποτελεί ένα μοναδικό τεκμήριο της προσωπικής ζωής της Virginia Woolf. Η αφιέρωση στο εσωτερικό του βιβλίου γράφει «Nellie Boxall from Virginia Woolf» και φέρει ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 1928. Το αντίτυπο ανήκει σε μια ευρύτερη συλλογή βιβλίων και παλαιών φωτογραφιών που σχετίζονται με τη Nellie Boxall και αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία στις 26 Μαρτίου από τον οίκο Ewbank’s στο Woking του Surrey.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο της βιογραφίας «Charles Laughton and I», γραμμένης από την ηθοποιό Elsa Lanchester το 1938. Το βιβλίο φέρει αφιερώσεις τόσο της Elsa Lanchester όσο και του συζύγου της, του ηθοποιού Charles Laughton, για τους οποίους η Nellie Boxall εργάστηκε αργότερα. Στη δημοπρασία θα παρουσιαστούν ακόμη δύο διαφημιστικές καρτ ποστάλ του ζευγαριού καθώς και φωτογραφίες που σχετίζονται με τη Virginia Woolf. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα πορτρέτο της συγγραφέως με χειρόγραφη σημείωση στο πίσω μέρος που αναγράφει «V Woolf, 52 Tavistock Square, London WC1».

Η Nellie Boxall, η οποία πέθανε το 1965, συνδέθηκε στενά με τον κύκλο της Virginia Woolf και απέκτησε ιδιαίτερη θέση στις αφηγήσεις που σχετίζονται με την περίφημη καλλιτεχνική και πνευματική κοινότητα Bloomsbury. Γεννημένη στο Farncombe ως το νεότερο από 10 παιδιά, η Nellie Boxall εργάστηκε αρχικά ως οικιακή βοηθός μετά τον θάνατο της μητέρας της. Μία από τις πρώτες της θέσεις ήταν στο σπίτι του ζωγράφου και κριτικού τέχνης Roger Fry στο Guildford.

Η Nellie Boxall εργάστηκε ως μαγείρισσα και οικονόμος για τη Virginia Woolf και τον Leonard Woolf επί 18 χρόνια. Αν και η συγγραφέας δεν ανέφερε ποτέ το όνομά της στα έργα της, η παρουσία της Nellie Boxall καταγράφεται συχνά στα ημερολόγια και στις μεταγενέστερες αναφορές της. Η σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες φαίνεται πως ήταν κατά καιρούς έντονη. Σε σημειώσεις της Virginia Woolf αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η Nellie Boxall είχε απειλήσει να παραιτηθεί «για 165η φορά», στοιχείο που δείχνει την περίπλοκη αλλά στενή σχέση που είχαν αναπτύξει.

Η ειδικός του οίκου Ewbank’s Denise Kelly τόνισε τη σημασία της συλλογής για την ιστορία της λογοτεχνίας και του κύκλου Bloomsbury. Όπως δήλωσε «Πρόκειται για μια εξαιρετική χρονοκάψουλα που φέρνει ξανά στο φως έναν σημαντικό χαρακτήρα που συνδέεται με τον κύκλο Bloomsbury σχεδόν 100 χρόνια αργότερα». Η ίδια πρόσθεσε ότι τα αντικείμενα δείχνουν τη βαθύτερη σχέση της Nellie Boxall με τους ανθρώπους για τους οποίους εργάστηκε. Όπως ανέφερε «Είναι σαφές τόσο από τον τρόπο που έγραφε για εκείνη η Virginia Woolf όσο και από τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονταν σε εκείνη οι Charles Laughton και Elsa Lanchester ότι δεν ήταν απλώς μια υπηρέτρια, αλλά ένα αγαπημένο και σεβαστό μέλος της οικογένειας».

Κεντρική φωτογραφία: www.wikipedia.org

