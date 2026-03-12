Η Shay Mitchell εντάσσεται στο καστ του τηλεοπτικoύ Baywatch

Η Shay Mitchell αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά που βασίζεται στο εμβληματικό «Baywatch» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη σεζόν 2026 έως 2027

Η ηθοποιός Shay Mitchell θα συμμετάσχει στο καστ της νέας τηλεοπτικής σειράς «Baywatch», που ετοιμάζει το τηλεοπτικό δίκτυο Fox ως συνέχεια της εμβληματικής σειράς δράσης που σημάδεψε τη δεκαετία του 1990. Η παραγωγή προγραμματίζεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του καναλιού για τη σεζόν 2026 έως 2027. Η Shay Mitchell, γνωστή από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Pretty Little Liars», θα εμφανιστεί σε βασικό ρόλο υποδυόμενη την Trina, μια πρώην δικηγόρο η οποία εγκατέλειψε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα σε κορυφαίο νομικό γραφείο προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στη δουλειά της ως ναυαγοσώστρια.

Ο χαρακτήρας της Trina παρουσιάζεται ως μία από τις πιο οξυδερκείς προσωπικότητες της ομάδας του «Baywatch». Πρόκειται για μια γυναίκα με έντονο πάθος για τη δουλειά της, βαθιά αφοσίωση στην προστασία των λουόμενων και ένστικτο που συχνά την οδηγεί να ακολουθεί την καρδιά της, ακόμη κι όταν η ίδια αμφισβητεί τις αποφάσεις της παρά την υψηλή ευφυΐα της.

Η Shay Mitchell προστίθεται σε ένα ήδη ανακοινωμένο καστ πρωταγωνιστών. Στον κεντρικό ρόλο εμφανίζεται ο Stephen Amell, ενώ στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Jessica Belkin, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone και Brooks Nader. Η Jessica Belkin υποδύεται την Charlie Vale, η Hassie Harrison την Nat, ο Thaddeus LaGrone τον Brad και η Brooks Nader τη Selene, την δυναμική αρχηγό των ναυαγοσωστών της παραλίας Zuma Beach.

Στη νέα εκδοχή της σειράς επιστρέφει και ο ηθοποιός David Chokachi, ο οποίος επαναλαμβάνει τον ρόλο του Cody Madison από την αυθεντική τηλεοπτική σειρά. Στη σύγχρονη ιστορία ο χαρακτήρας του διατηρεί το «The Shoreline», ένα παραθαλάσσιο μπαρ και εστιατόριο που λειτουργεί ως άτυπο σημείο συνάντησης της ομάδας. Η πλοκή της νέας σειράς ακολουθεί τον χαρακτήρα Hobie Buchannon, τον οποίο υποδύεται ο Stephen Amell. Στην αρχική σειρά ο Hobie Buchannon ήταν ο γιος του θρυλικού ναυαγοσώστη Mitch Buchannon, ρόλο που είχε ερμηνεύσει ο David Hasselhoff. Στη νέα εκδοχή ο Hobie Buchannon έχει πλέον εξελιχθεί σε αρχηγό της ομάδας ναυαγοσωστών του «Baywatch», συνεχίζοντας την κληρονομιά του πατέρα του. Η ζωή του ανατρέπεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά η Charlie Vale, μια κόρη της οποίας την ύπαρξη αγνοούσε μέχρι τότε. Η νεαρή γυναίκα επιθυμεί να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση και να γίνει και η ίδια ναυαγοσώστρια δίπλα στον πατέρα της.

Οι δημιουργοί της νέας σειράς υπόσχονται ότι το «Baywatch» θα διατηρήσει τα βασικά στοιχεία που χαρακτήρισαν την αυθεντική παραγωγή, όπως θεαματικές επιχειρήσεις διάσωσης, έντονες ανθρώπινες σχέσεις και ιστορίες που εξελίσσονται στο περιβάλλον της παραλίας της Νότιας Καλιφόρνιας. Ταυτόχρονα η νέα σειρά θα παρουσιάζει σύγχρονες προκλήσεις και νέα πρόσωπα που θα φορούν τις χαρακτηριστικές κόκκινες στολές των ναυαγοσωστών.

