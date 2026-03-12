Ο René Redzepi παραιτείται από το εστιατόριο Noma μετά από καταγγελίες κακοποίησης εργαζομένων

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος σεφ René Redzepi ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής σεφ και συνιδρυτή του διάσημου εστιατορίου «Noma» στην Κοπεγχάγη, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση εργαζομένων. Η απόφαση του René Redzepi γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη μέσω ανάρτησης στο Instagram, λίγες ημέρες μετά από εκτενές δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times», το οποίο παρουσίασε μαρτυρίες πρώην εργαζομένων σχετικά με περιστατικά βίας και εκφοβισμού στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times», το οποίο βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 35 πρώην εργαζομένους του εστιατορίου, περιγράφεται ένα μοτίβο συμπεριφορών που περιλάμβανε σωματική τιμωρία και έντονες μορφές ψυχολογικής πίεσης. Ορισμένοι εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι ο René Redzepi «χτυπούσε εργαζομένους στο πρόσωπο, τους τρυπούσε με εργαλεία κουζίνας και τους έσπρωχνε με δύναμη στους τοίχους». Στην ίδια έρευνα γίνεται επίσης λόγος για κλίμα εκφοβισμού, δημόσιας ταπείνωσης και προσβολών για την εμφάνιση εργαζομένων.

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, ο René Redzepi ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία του εστιατορίου, τονίζοντας ότι επιθυμεί να επιτρέψει στη διοικητική ομάδα να οδηγήσει την επιχείρηση σε μια νέα περίοδο λειτουργίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Αποφάσισα να κάνω ένα βήμα πίσω και να επιτρέψω στους εξαιρετικούς ηγέτες της ομάδας μας να καθοδηγήσουν το εστιατόριο στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας του».

Στην ίδια δήλωση ο René Redzepi αναγνώρισε ότι η δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες έφερε στο προσκήνιο σημαντικά ζητήματα σχετικά με την κουλτούρα του εστιατορίου και τη δική του συμπεριφορά. Όπως σημείωσε «Οι τελευταίες εβδομάδες έφεραν στο φως σημαντικές συζητήσεις για το εστιατόριό μας, για τον κλάδο της γαστρονομίας και για τον τρόπο με τον οποίο ηγήθηκα στο παρελθόν. Έχω προσπαθήσει να γίνω καλύτερος ηγέτης και το Noma έχει κάνει σημαντικά βήματα για να μεταμορφώσει την κουλτούρα του. Αναγνωρίζω όμως ότι αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να διορθώσουν το παρελθόν. Μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου».

Η ανακοίνωση της παραίτησης έγινε ενώ το εστιατόριο «Noma» ετοιμάζεται για μια τετράμηνη παρουσία στο Λος Άντζελες, μια σειρά ειδικών δείπνων που λειτουργεί ως προσωρινή μεταφορά της δραστηριότητας του εστιατορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον René Redzepi, η ομάδα του εστιατορίου θα συνεχίσει κανονικά την παρουσία της στο Λος Άντζελες. Όπως δήλωσε «Η ομάδα του Noma θα συνεχίσει μαζί την πορεία της στην παρουσία μας στο Λος Άντζελες. Θα είναι μια ισχυρή στιγμή για να δείξουν πόσο έχουν εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση».

Παρά τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν οι καταγγελίες, η ζήτηση για τις κρατήσεις στο εστιατόριο παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Eater, τα εισιτήρια για τη γαστρονομική εμπειρία του «Noma» στο Λος Άντζελες, με τιμή 1.500 δολάρια ανά άτομο, εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 3 λεπτά. Το εστιατόριο «Noma» θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα σημαντικότερα εστιατόρια στον κόσμο και έχει επανειλημμένα καταταχθεί στις κορυφαίες θέσεις της διεθνούς γαστρονομίας. Οι εξελίξεις γύρω από την αποχώρηση του René Redzepi αναμένεται να προκαλέσουν ευρύτερη συζήτηση για τις εργασιακές συνθήκες και την κουλτούρα ηγεσίας στον χώρο της υψηλής γαστρονομίας.

