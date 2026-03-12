Ο Mickey Rourke έχασε το σπίτι του λόγω οφειλών σε ενοίκια

Ο ιδιοκτήτης ανέκτησε το ακίνητο λόγω οφειλών 59.100 δολαρίων σε ενοίκια ενώ τη στιγμή που ο Mickey Rourke αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με καμπάνια GoFundMe

Ο Mickey Rourke έχασε επίσημα το ενοικιαζόμενο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από δικαστική απόφαση που επανέφερε την κατοχή του ακινήτου στον ιδιοκτήτη Eric T. Goldie. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το Page Six, η πρώην κατοικία του Mickey Rourke βρίσκεται πλέον ξανά υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη της. Η απόφαση κατατέθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες και εκδόθηκε ερήμην του ηθοποιού, γεγονός που σημαίνει ότι ο Mickey Rourke πιθανότατα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ούτε απάντησε εγκαίρως στην αγωγή.

Η δικαστική εντολή αφορούσε αποκλειστικά την κατοχή του σπιτιού και όχι την επιδίκαση αποζημιώσεων. Σε προηγούμενη κατάθεση στο δικαστήριο είχε ζητηθεί από τον Mickey Rourke είτε να εγκαταλείψει την κατοικία μέσα σε 3 ημέρες είτε να καταβάλει 59.100 δολάρια σε οφειλόμενα ενοίκια.

Ο 73χρονος ηθοποιός, γνωστός μεταξύ άλλων από την ταινία «Iron Man 2», είχε εμφανιστεί τον Ιανουάριο να απομακρύνει προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι, ενώ λίγο αργότερα ένα φορτηγό μεταφοράς εμφανίστηκε στον χώρο της κατοικίας. Την ίδια περίοδο έγινε γνωστό ότι ο Mickey Rourke διέμενε σε πολυτελές ξενοδοχείο στο West Hollywood της Καλιφόρνιας, όπου οι τιμές των δωματίων ξεκινούν περίπου από 550 δολάρια τη βραδιά.

Παράλληλα, είχε δημιουργηθεί καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα GoFundMe από την Liya Joelle Jones, με στόχο τη συγκέντρωση 100.000 δολαρίων για να αποφευχθεί η έξωση. Ο Mickey Rourke αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την πρωτοβουλία. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν είχε ζητήσει ποτέ οικονομική βοήθεια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Είμαι μπερδεμένος και εκνευρισμένος. Δεν ζήτησα καμία φιλανθρωπία. Αυτό δεν είμαι εγώ». Ο Mickey Rourke πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα ζητούσε ποτέ χρήματα μέσω τέτοιων πλατφορμών, λέγοντας «Δεν θα ήξερα καν τι είναι μια πλατφόρμα GoFundMe. Έχω υπερβολική περηφάνια για να ζητήσω βοήθεια».

Η μάνατζερ του ηθοποιού Kimberly Hines δήλωσε στο TMZ ότι, παρά τις πολλές επαγγελματικές προτάσεις που δέχεται, ο Mickey Rourke αρνείται να εργαστεί για αμοιβή μικρότερη από 200.000 δολάρια την ημέρα.

Πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού δήλωσε στη Daily Mail ότι η οικονομική του κατάσταση χαρακτηρίζεται από έντονες αντιφάσεις. Όπως ανέφερε «Είναι πλούσιος και φτωχός ταυτόχρονα, αν αυτό βγάζει νόημα». Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «έζησε τη ζωή ενός ροκ σταρ με πολλές καταχρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ευκαιρίες να κερδίσει μεγάλα ποσά από ταινίες και reality shows, αλλά τα ξοδεύει τόσο γρήγορα που επιστρέφει στο μηδέν την ίδια στιγμή που αρχίζει να βγάζει χρήματα».

