Η Bella Hadid είναι η πρώτη παγκόσμια πρέσβειρα ομορφιάς του οίκου Prada

Η Bella Hadid γίνεται η πρώτη παγκόσμια πρέσβειρα ομορφιάς της Prada, οδηγώντας την παρουσίαση του νέου προϊόντος για μάγουλα και χείλη

Η Bella Hadid αναλαμβάνει έναν νέο, καθοριστικό ρόλο στον κόσμο της ομορφιάς, καθώς η Prada ανακοίνωσε ότι γίνεται η πρώτη παγκόσμια πρέσβειρα ομορφιάς του οίκου. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στρατηγική κίνηση για τον οίκο, ο οποίος επεκτείνει τη δυναμική της στον χώρο του μακιγιάζ, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την Bella Hadid ως ένα από τα πλέον ισχυρά και αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διεθνούς μόδας και ομορφιάς.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το μοντέλο θα ηγηθεί της παρουσίασης του νέου προϊόντος για μάγουλα και χείλη, του Prada Touch, ένα καινοτόμο ρουζ που φέρνει μια ολοκαίνουργια εποχή στη συλλογή μακιγιάζ του οίκου. Το Prada Touch συνδυάζει πρωτοποριακή υφή, πολυτελή σχεδίαση και πρακτικότητα, ενώ η Hadid, με τη διεθνή φήμη και το εκλεπτυσμένο στιλ της, γίνεται το ιδανικό πρόσωπο για να εκπροσωπήσει την αισθητική και τη φιλοσοφία του brand, φέρνοντας το όνομα της Prada ακόμα πιο κοντά στους λάτρεις της ομορφιάς σε όλο τον κόσμο.

Μια νέα εποχή για το μακιγιάζ Prada

Η συνεργασία με την Bella Hadid σηματοδοτεί μια στρατηγική στροφή της Prada στο beauty segment, προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα με καινοτόμο σχεδιασμό και υφή.

Η Hadid, γνωστή για το εκλεπτυσμένο στιλ της και τη διεθνή της φήμη στον χώρο της μόδας, θεωρείται μακιγιάζ, η οποία συνδυάζει κομψότητα, πολυτέλεια και δημιουργικότητα.

Το Prada Touch αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συλλογή μακιγιάζ του οίκου και φέρνοντας τη Bella Hadid στο προσκήνιο της ομορφιάς, πέρα από τις πασαρέλες.

