Η Misty Copeland «αδειάζει» τον TimothéeChalamet

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γύρω από τις δηλώσεις του Timothée Chalamet σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα, με τη διάσημη μπαλαρίνα Misty Copeland να τοποθετείται δημόσια και να ασκεί κριτική στον ηθοποιό. Η Misty Copeland σχολίασε τις δηλώσεις του Timothée Chalamet σε δημόσια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης της εταιρείας Aveeno. Η Misty Copeland υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο Timothée Chalamet είχε ζητήσει τη συμμετοχή της στην προώθηση της ταινίας «Marty Supreme», γεγονός που, όπως τόνισε, καθιστά ακόμη πιο παράδοξες τις πρόσφατες δηλώσεις του για τις τέχνες του μπαλέτου και της όπερας. Η Misty Copeland δήλωσε «πρώτα απ’ όλα πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Timothée Chalamet με κάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση της ταινίας «Marty Supreme», δείχνοντας σεβασμό προς τη μορφή τέχνης που εκπροσωπώ».

Η Misty Copeland αναφερόταν σε ανάρτηση που είχε δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2025 στο Instagram, όπου η Misty Copeland εμφανιζόταν να φορά μπουφάν με το λογότυπο της ταινίας «Marty Supreme». Στην ίδια ανάρτηση υπήρχε και φωτογραφία της Misty Copeland από την παιδική της ηλικία την ώρα που χόρευε μπαλέτο, συνοδευόμενη από τη φράση «Dream Big». Η δημοσίευση είχε κοινοποιηθεί και από τον επίσημο λογαριασμό της ταινίας.

Διάβασε επίσης: Ο Timothée Chalamet προκαλεί αντιδράσεις με σχόλια για το μπαλέτο και την όπερα

Η Misty Copeland υπογράμμισε ότι το μπαλέτο και η όπερα μπορεί να μην ανήκουν στον χώρο της ποπ κουλτούρας με τον ίδιο τρόπο που ανήκει ο κινηματογράφος, ωστόσο αυτό δεν μειώνει τη σημασία τους στην ιστορία και τον πολιτισμό. Η Misty Copeland δήλωσε «είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια μορφή τέχνης που μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλής ή ενταγμένη στην ποπ κουλτούρα όσο οι ταινίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει διαχρονική σημασία για τον πολιτισμό». Η Misty Copeland υπενθύμισε επίσης τη μακρά ιστορική παρουσία αυτών των τεχνών, σημειώνοντας ότι τόσο η όπερα όσο και το μπαλέτο αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής ιστορίας εδώ και αιώνες. Η Misty Copeland ανέφερε «υπάρχει λόγος που η όπερα και το μπαλέτο υπάρχουν εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια».

Παράλληλα, η Misty Copeland τόνισε ότι μεγάλο μέρος της καριέρας της έχει αφιερωθεί στην προσπάθεια να φέρει περισσότερους ανθρώπους κοντά σε αυτές τις μορφές τέχνης. Η Misty Copeland εξήγησε «σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου προσπαθώ να φέρω περισσότερο κόσμο κοντά σε αυτές τις τέχνες, ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν τη σημασία και τη θέση τους στις κοινότητες και στον πολιτισμό μας, κάτι που αντικατοπτρίζεται παντού γύρω μας».

Η Misty Copeland υποστήριξε επίσης ότι η ίδια η εξέλιξη του κινηματογράφου και της υποκριτικής συνδέεται με τις παραδόσεις του θεάτρου, του μπαλέτου και της όπερας. Όπως δήλωσε «ο Timothée Chalamet πιθανότατα δεν θα ήταν ηθοποιός ούτε θα είχε τις ευκαιρίες που έχει ως κινηματογραφικός σταρ, αν δεν υπήρχαν η όπερα και το μπαλέτο και η επιρροή τους σε αυτό το μέσο. Όλες αυτές οι μορφές τέχνης έχουν τον χώρο τους και δεν πρέπει να τις συγκρίνουμε».

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Misty Copeland και ο Timothée Chalamet αναμένεται να εμφανιστούν στην ίδια τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στις 15 Μαρτίου. Η Misty Copeland θα συμμετάσχει σε σκηνική παρουσίαση του υποψήφιου τραγουδιού από την ταινία «Sinners», ενώ ο Timothée Chalamet είναι υποψήφιος για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme».

Διάβασε επίσης: Η αποστομωτική απάντηση της Doja Cat στον Timothée Chalamet για την όπερα και το μπαλέτο

Δες κι αυτό…