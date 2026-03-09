Ο Timothée Chalamet προκαλεί αντιδράσεις με σχόλια για το μπαλέτο και την όπερα

Ο Timothée Chalamet βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων από τον χώρο των παραστατικών τεχνών ύστερα από δηλώσεις του για το μπαλέτο και την όπερα, τις οποίες έκανε κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης με τον Matthew McConaughey στο Πανεπιστήμιο του Texas. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός συμμετείχε σε συζήτηση σχετικά με το μέλλον και τη διατήρηση του κινηματογράφου, όταν διατύπωσε μια άποψη που προκάλεσε έντονο σχολιασμό. Ο Timothée Chalamet δήλωσε χαρακτηριστικά «Δεν θέλω να εργάζομαι στο μπαλέτο ή στην όπερα ή σε πράγματα όπου λένε να κρατήσουμε κάτι ζωντανό παρότι πλέον κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό».

Ο Timothée Chalamet έσπευσε αμέσως να μετριάσει τη δήλωσή του, προσθέτοντας «Με όλο τον σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας». Το σχετικό απόσπασμα από τη συζήτηση με τον Matthew McConaughey δημοσιεύθηκε στο YouTube από το Variety τον προηγούμενο μήνα. Στο ίδιο βίντεο ο Timothée Chalamet αναγνώρισε ότι τα σχόλιά του ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, λέγοντας «Μόλις έχασα 14 σεντς σε τηλεθέαση. Μόλις έριξα πυρά χωρίς λόγο».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις από καλλιτέχνες του θεάτρου, της όπερας και του μπαλέτου, καθώς και από πολιτιστικούς οργανισμούς. Η Καναδή mezzo soprano Deepa Johnny χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Timothée Chalamet «απογοητευτική άποψη», ενώ η ηθοποιός Jamie Lee Curtis σχολίασε μέσω Instagram «Γιατί οποιοιδήποτε καλλιτέχνες να επιτίθενται σε άλλους καλλιτέχνες». Η Deepa Johnny τόνισε ότι οι δημιουργοί θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό πεδίο, σημειώνοντας ότι οι καλλιτέχνες οφείλουν «να ενώνονται μεταξύ διαφορετικών μορφών τέχνης για να ενισχύουν και να αναδεικνύουν αυτές τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης».

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης Franz Szony άσκησε επίσης έντονη κριτική, γράφοντας ότι «πρόκειται για δύο κλασικές μορφές τέχνης που υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια και απαιτούν τεράστιο ταλέντο και πειθαρχία, στοιχεία που ο ίδιος δεν θα αποκτήσει ποτέ». Ο Franz Szony πρόσθεσε ότι «το να λες ότι δεν θέλεις να προσβάλεις κάποιον αφού έχεις ήδη πει κάτι προσβλητικό ουσιαστικά σημαίνει ότι περιφρονείς μια τέχνη που δεν κατανοείς». Αντιδράσεις εκφράστηκαν και από την κοινότητα του μπαλέτου. Ο χορογράφος Martin Chaix υποστήριξε ότι το μπαλέτο παραμένει απολύτως ζωντανό ως καλλιτεχνική μορφή. Ο Martin Chaix δήλωσε «Σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κινηματογράφο πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο αντιλαμβάνονται πολλοί, η άμεση ανθρώπινη παρουσία του μπαλέτου και της όπερας γίνεται ακόμη πιο απαραίτητη. Ελπίζω να βρει κάποια στιγμή τον δρόμο του προς ένα θέατρο».

Παρέμβαση έκανε και ο οργανισμός English National Ballet, ο οποίος τόνισε ότι η τέχνη του μπαλέτου παραμένει ισχυρή και δημοφιλής. Σε σχετική ανάρτηση αναφέρθηκε «Το μπαλέτο δεν είναι απλώς ζωντανό αλλά ακμάζει. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τις παραστάσεις μας βιώνοντας τη δύναμη του μπαλέτου». Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι το ψηφιακό του περιεχόμενο συγκέντρωσε περισσότερες από 65 εκατομμύρια προβολές, ενώ χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και δημιουργικές δράσεις. Ο Αμερικανός χορογράφος Kam Saunders, ο οποίος έχει συνεργαστεί ως χορευτής με την Taylor Swift στην περιοδεία «Eras Tour», αντέδρασε πιο λιτά, γράφοντας απλώς «Απίστευτο».

Από την άλλη πλευρά, ο οργανισμός Seattle Opera επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ, αξιοποιώντας τις δηλώσεις του Timothée Chalamet για διαφημιστικούς σκοπούς. Σε ανάρτηση στο Instagram ανακοίνωσε ειδική προσφορά για την επερχόμενη παράσταση της όπερας «Carmen», γράφοντας «Χρησιμοποιήστε τον κωδικό TIMOTHEE για έκπτωση 14% σε επιλεγμένες θέσεις για την “Carmen” μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου. Timmy, μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις κι εσύ».

