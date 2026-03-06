Όσκαρ 2026: Οι Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr. και Anne Hathaway στους παρουσιαστές

Η προετοιμασία για την 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ βρίσκεται στην τελική της φάση, καθώς η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών συνεχίζει να αποκαλύπτει τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα ανέβουν στη σκηνή για να παρουσιάσουν τα βραβεία της φετινής διοργάνωσης. Η νέα ανακοίνωση των παραγωγών της τελετής προσθέτει μια σειρά από γνωστές προσωπικότητες του Χόλιγουντ στο ήδη εντυπωσιακό σύνολο παρουσιαστών. Η τελετή των 98ων Academy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο συγκρότημα Ovation Hollywood στο Λος Άντζελες. Η λαμπερή βραδιά θα προβληθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στη 01.00 ώρα Ελλάδος (ξημερώματα Δευτέρας 16/3), από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.

Στη λίστα προστίθενται οι Robert Downey Jr., Anne Hathaway και Gwyneth Paltrow, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή της διοργάνωσης για να παρουσιάσουν ορισμένες από τις βασικές κατηγορίες της βραδιάς. Μαζί τους θα συμμετάσχουν επίσης οι Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas και Paul Mescal. Οι καλλιτέχνες αυτοί θα πλαισιώσουν μια ήδη μεγάλη ομάδα παρουσιαστών που είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενο στάδιο και περιλαμβάνει τους Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph και Zoe Saldaña.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσία του Paul Mescal, ο οποίος έχει διακριθεί τη φετινή κινηματογραφική περίοδο για τον ρόλο του στην ταινία «Hamnet» της Chloe Zhao. Η ερμηνεία του απέσπασε υποψηφιότητες σε σημαντικά κινηματογραφικά βραβεία, μεταξύ των οποίων τα Critics Choice Awards και τα BAFTA. Η ίδια ταινία συγκέντρωσε συνολικά 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας και Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Jessie Buckley.

Σημαντική παρουσία στη φετινή διοργάνωση έχει και η ταινία «Marty Supreme», στην οποία πρωταγωνιστεί η Gwyneth Paltrow. Η παραγωγή απέσπασε συνολικά 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ενώ τόσο το «Marty Supreme» όσο και το «Hamnet» βρίσκονται ανάμεσα στις ταινίες που προτάθηκαν στη νέα κατηγορία καλύτερου casting, η οποία εισάγεται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.

Όσον αφορά τις υποψηφιότητες, η ταινία «Sinners» του Ryan Coogler βρίσκεται στην κορυφή της φετινής λίστας με 16 υποψηφιότητες, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για τη διοργάνωση. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson με συνολικά 13 υποψηφιότητες.

Η ανακοίνωση των νέων παρουσιαστών ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από τη φετινή τελετή, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας στη σκηνή του Dolby Theatre.

Η φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ θα παρουσιαστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον Conan O’Brien. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου.

