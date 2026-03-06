Αντίστροφη μέτρηση  για τα Όσκαρ 2026 – Όλα όσα θα δούμε στη λαμπερή σκηνή τη μεγάλη βραδιά

Η κινηματογραφική βιομηχανία ετοιμάζεται για ακόμη μία από τις πιο λαμπρές και συμβολικές στιγμές της χρονιάς, όταν τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ θα συγκεντρωθούν κάτω από τα φώτα της σκηνής για τη βραδιά των Όσκαρ. Η 98η τελετή των Academy Awards αναμένεται να μετατρέψει ξανά το Λος Άντζελες στο επίκεντρο της παγκόσμιας κινηματογραφικής προσοχής, με τους δημιουργούς, τους ηθοποιούς και τους επαγγελματίες του σινεμά να διεκδικούν την υψηλότερη διάκριση της βιομηχανίας. Η τελετή των 98ων Academy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο συγκρότημα Ovation Hollywood στο Λος Άντζελες. Η λαμπερή βραδιά θα προβληθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στη 01.00 ώρα Ελλάδος (ξημερώματα Δευτέρας 16/3), από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.

Την παρουσίαση της τελετής θα αναλάβει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Conan O’Brien.

Ο ίδιος ο Conan O’Brien σχολίασε με χιούμορ την επιστροφή του δηλώνοντας «Ο μόνος λόγος που παρουσιάζω τα Όσκαρ και την επόμενη χρονιά είναι επειδή θέλω να ακούσω τον Adrien Brody να ολοκληρώνει την ομιλία του», αναφερόμενος στην ομιλία αποδοχής διάρκειας 5 λεπτών που είχε δώσει ο Adrien Brody όταν κέρδισε το βραβείο Α Ανδρικού Ρόλου.

Στην τελετή θα συμμετάσχουν και πολλοί γνωστοί παρουσιαστές βραβείων. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί οι Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani και Maya Rudolph. Σύμφωνα με την παράδοση της διοργάνωσης, οι περσινοί νικητές των κατηγοριών ηθοποιίας θα επιστρέψουν για να απονείμουν τα αντίστοιχα βραβεία. Πρόκειται για τους Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison και Zoe Saldaña.

Στις 24 κατηγορίες των φετινών Όσκαρ έχουν προταθεί συνολικά 20 ηθοποιοί.

Στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου υποψήφιοι είναι οι Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke και Wagner Moura.

Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου διαγωνίζονται οι Jessie Buckley, Emma Stone, Kate Hudson, Renate Reinsve και Rose Byrne.

Στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου υποψήφιες είναι οι Wunmi Mosaku, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan και Teyana Taylor.

Στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου βρίσκονται οι Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn και Stellan Skarsgård.

Ιδιαίτερη ιστορική σημασία έχει η παρουσία του Timothée Chalamet, ο οποίος έγινε ο νεότερος ηθοποιός με 3 υποψηφιότητες Α’ Ανδρικού Ρόλου μετά τον Marlon Brando το 1954. Παράλληλα, η ταινία «Sinners» κατέγραψε 16 υποψηφιότητες, αριθμό που την καθιστά την πιο πολυπροτεινόμενη ταινία στην ιστορία των Όσκαρ.

Στην κορυφαία κατηγορία Καλύτερης Ταινίας έχουν προταθεί συνολικά 10 παραγωγές. Πρόκειται για τις ταινίες «Bugonia», «F1», «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme», «One Battle After Another», «The Secret Agent», «Sentimental Value», «Sinners» και «Train Dreams».

Η φετινή τελετή θα περιλαμβάνει και μουσικά στιγμιότυπα, αν και περιορισμένα. Σε αντίθεση με την 97η τελετή, όπου δεν υπήρχαν ζωντανές εμφανίσεις, τα Όσκαρ του 2026 θα φιλοξενήσουν 2 ζωντανές ερμηνείες από τα υποψήφια τραγούδια της κατηγορίας Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα τραγούδια «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters» και «I Lied to You» από την ταινία «Sinners». Το τραγούδι «Golden» θα ερμηνεύσουν οι Rei Ami, EJAE και Audrey Nuna από το συγκρότημα HUNTR/X, ενώ το τραγούδι «I Lied to You» θα ερμηνεύσει ο Miles Caton.

Τα υπόλοιπα 3 υποψήφια τραγούδια θα παρουσιαστούν με ειδικά σκηνοθετημένα εισαγωγικά τμήματα πριν από την απονομή. Πρόκειται για το τραγούδι «Dear Me» της Diane Warren από την ταινία «Diane Warren Relentless», το τραγούδι «Sweet Dreams of Joy» του Nicholas Pike από την ταινία «Viva Verdi!» και το τραγούδι «Train Dreams» των Nick Cave και Bryce Dessner από την ταινία «Train Dreams».

Σε επιστολή προς τους υποψηφίους της κατηγορίας μουσικής, οι εκτελεστικοί παραγωγοί της τελετής Raj Kapoor και Katy Mullan μαζί με την παραγωγό Taryn Hurd ανέφεραν ότι όλοι οι υποψήφιοι θα αντιμετωπιστούν «με την ίδια φροντίδα, την ίδια αφηγηματική προσέγγιση όπως όλες οι κατηγορίες των βραβείων».

Οι ίδιοι εξήγησαν ότι επιλέχθηκαν μόνο οι ταινίες «KPop Demon Hunters» και «Sinners» για ζωντανές εμφανίσεις επειδή τα τραγούδια τους «διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια πολιτισμική τους επίδραση και στη σύνδεσή τους με το κοινό τη φετινή χρονιά».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

