Όσκαρ 1985: Η χρονιά που όλα τα υποψήφια τραγούδια έγιναν Νο1 στο Billboard 

Η ιστορία των κινηματογραφικών βραβείων είναι γεμάτη στιγμές δόξας, ανατροπών και αξέχαστων επιτευγμάτων. Ωστόσο, μία συγκεκριμένη χρονιά ξεχωρίζει στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, καθώς σηματοδότησε ένα γεγονός που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ ξανά. Το 1985, στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ που έλαβε χώρα την Κυριακή 15 Μαρτίου, και οι πέντε υποψηφιότητες για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι είχαν ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στο περίφημο Billboard Hot 100. Ένα φαινόμενο μοναδικό στην ιστορία των Όσκαρ, που υπογραμμίζει την απίστευτη εμπορική και καλλιτεχνική δύναμη της μουσικής εκείνης της εποχής.

Σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή, όπου ένα τραγούδι όπως το «Golden» των HUNTR/X από την ταινία «KPop Demon Hunters» καταφέρνει να φτάσει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 και να διαγωνιστεί για το Όσκαρ, η δεκαετία του ’80 μας χάρισε μια χρονιά όπου κάθε υποψήφιο τραγούδι είχε ήδη σκαρφαλώσει στην κορυφή των charts. Αυτή η σπάνια σύγκλιση καλλιτεχνικής αναγνώρισης και εμπορικής επιτυχίας καθιστά το 1985 ένα έτος ορόσημο για τη σχέση μεταξύ κινηματογράφου, μουσικής και ποπ κουλτούρας.

Η Ιστορική Αναδρομή του 1985 στα Όσκαρ

Η 57η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, το 1985, έμεινε στην ιστορία για την κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Για πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική φορά, και οι πέντε υποψήφιες συνθέσεις είχαν κατακτήσει την κορυφή του Billboard Hot 100, το πιο αναγνωρισμένο chart επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός αυτό αποτελεί απόδειξη της τεράστιας δημοτικότητας των ταινιών και των soundtracks τους εκείνη την περίοδο, καθώς και της ικανότητας των τραγουδιών να ξεπερνούν τα όρια της μεγάλης οθόνης και να γίνονται αυτόνομα παγκόσμια χιτ.

Οι υποψηφιότητες περιλάμβαναν δύο τραγούδια από την ταινία «Footloose»: το ρυθμικό ομώνυμο τραγούδι του Kenny Loggins και το γοητευτικό R&B/ποπ κομμάτι «Let’s Hear It for the Boy» της Deniece Williams.

Η ταινία «Footloose» ήταν μόλις η τέταρτη στην ιστορία που κατάφερε να αποσπάσει δύο υποψηφιότητες στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, ακολουθώντας τα χνάρια του «Fame» το 1981 και δύο ακόμη ταινιών το 1984, των «Flashdance» και «Yentl».

Ο Dean Pitchford, ο οποίος έγραψε το σενάριο του «Footloose» και συνυπέγραψε όλα τα τραγούδια του soundtrack, ήταν υποψήφιος για τη συνδημιουργία και των δύο κομματιών. Ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στην κατηγορία εκείνη τη χρονιά που είχε ήδη κερδίσει Όσκαρ, έχοντας βραβευτεί το 1981 για τη συνδημιουργία της επιτυχίας «Fame» της Irene Cara από την ομώνυμη ταινία.

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες που συμπλήρωσαν αυτή την ιστορική πεντάδα ήταν: η συγκινητική μπαλάντα «Against All Odds (Take a Look at Me Now)» του Phil Collins από την ταινία «Against All Odds», το πιασάρικο και εθιστικό «Ghostbusters» του Ray Parker Jr. από την ομώνυμη ταινία, και το ζεστό, συναισθηματικό «I Just Called to Say I Love You» του Stevie Wonder από την ταινία «The Woman in Red». Κάθε ένα από αυτά τα τραγούδια όχι μόνο άφησε το δικό του στίγμα στην ποπ κουλτούρα αλλά και κατέκτησε την κορυφή των charts, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια τους επιτυχία.

Η Επίδραση του Billboard Hot 100 και Σύγχρονες Επιτυχίες

Η σημασία του Billboard Hot 100 ως βαρόμετρο της μουσικής επιτυχίας παραμένει αναλλοίωτη, ακόμη και δεκαετίες μετά το ιστορικό επίτευγμα του 1985. Η κατάκτηση της πρώτης θέσης σε αυτό το chart αποτελεί πάντα ένα σημαντικό ορόσημο για κάθε καλλιτέχνη και τραγούδι, ανοίγοντας συχνά τον δρόμο για περαιτέρω αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Όσκαρ. Ένα σύγχρονο παράδειγμα αυτής της δυναμικής είναι το τραγούδι «Golden» των HUNTR/X από την ταινία «KPop Demon Hunters», το οποίο όχι μόνο έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, αλλά βρίσκεται και στη shortlist για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε πρόσφατα τη φετινή shortlist για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το 2026, επιλέγοντας 15 μουσικές δημιουργίες από έναν αρχικό κατάλογο 65 επιλέξιμων συνθέσεων. Ανάμεσα στα γνωστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που έχουν κατακτήσει την κορυφή του Billboard Hot 100 και περιλαμβάνονται στη λίστα, συναντάμε και το «Golden» του EJAE (μέλος των HUNTR/X), ένα τραγούδι που έχει ήδη αποδείξει την εμπορική του απήχηση και διεκδικεί πλέον την καλλιτεχνική αναγνώριση της Ακαδημίας. Η παρουσία του «Golden» στη shortlist, δίπλα σε κομμάτια που συνυπογράφουν καλλιτέχνες όπως η Miley Cyrus, ο Mark Ronson, ο Billy Idol, ο Ed Sheeran και η Diane Warren, υπογραμμίζει την αξία του και την πιθανότητα να ακολουθήσει τα βήματα των θρυλικών τραγουδιών του 1985.

Το Φαινόμενο του «Golden» και η K-Pop κυριαρχία

Η επιτυχία του «Golden» δεν περιορίζεται μόνο στην υποψηφιότητά του για Όσκαρ, αλλά επεκτείνεται και στην εντυπωσιακή του πορεία στα charts. Το «Golden» των HUNTR/X, από το film «KPop Demon Hunters» του Netflix, έχει καταγράψει ένα μοναδικό επίτευγμα, παραμένοντας στην κορυφή του Billboard Hot 100 για έξι συνεχόμενες εβδομάδες, κατακτώντας το ρεκόρ του μακροβιότερου soundtrack single της δεκαετίας. Με αυτόν τον τρόπο, το «Golden» ξεπέρασε το εμβληματικό «We Don’t Talk About Bruno» από την ταινία «Encanto», το οποίο είχε παραμείνει πέντε εβδομάδες στο Νο. 1 το 2022, και έγινε το μακροβιότερο τραγούδι από κινηματογραφικό soundtrack μετά το «See You Again» του Wiz Khalifa με τον Charlie Puth από το «Fast & Furious 7», που κυριάρχησε για 12 εβδομάδες το 2015.

Αυτό το ιστορικό επίτευγμα σηματοδοτεί μια στιγμή-ορόσημο και για τις HUNTR/X. Το τρίο, αποτελούμενο από τις EJAE, Audrey Nuna και REI AMI, έγινε το πρώτο γυναικείο K-pop συγκρότημα που ανεβαίνει στην κορυφή του Hot 100, ενισχύοντας περαιτέρω την παγκόσμια κυριαρχία της K-pop μουσικής. Η επιτυχία του «Golden» αποδεικνύει ότι η μουσική του κινηματογράφου μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της μεγάλης οθόνης και να μετατραπεί σε αυτόνομο πολιτιστικό φαινόμενο, επηρεάζοντας τα charts και δημιουργώντας νέα ρεκόρ.

