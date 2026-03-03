Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Απαντούν πρώτη φορά για τη σχέση τους

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνεχίζουν να απασχολούν τα φώτα της δημοσιότητας, τόσο με την προσωπική τους ζωή όσο και με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Η σχέση τους, που μετρά περίπου έναν χρόνο, επιβεβαιώνεται μέσα από κοινές εμφανίσεις και στιγμιότυπα που μοιράζονται, ενώ η παρουσία τους στην πρεμιέρα της κωμικής ταινίας «Φίλοι για Πάντα» αποτέλεσε ένα ακόμα ορόσημο. Παράλληλα, ο κόσμος της ψυχαγωγίας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, με νέες ταινίες, μουσικές κυκλοφορίες και τηλεοπτικές εκπομπές να διαμορφώνουν το τοπίο.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έδωσαν το «παρών» στην επίσημη προβολή της κωμικής ταινίας «Φίλοι για Πάντα», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Αυτή η κοινή τους έξοδος επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά τη σταθερή πορεία της σχέσης τους. Το ζευγάρι επιλέγει να διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αποφεύγοντας την υπερβολική δημοσιότητα. Ωστόσο, αυτό δεν τους εμποδίζει να μοιράζονται κατά καιρούς στιγμές από την καθημερινότητα και τα ταξίδια τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ρωτήθηκε αν και η δική της σχέση ξεκίνησε από φιλία και εξελίχθηκε σε έρωτα: «Δεν είναι φιλία που να εξελίχθηκε σε έρωτα. Δεν με ενοχλεί να με ρωτάνε απλά εγώ από την πλευρά μου μπορεί να είμαι βαρετή. Απαντώ κατάλληλα» είπε η ηθοποιός. Πριν από την πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχαν κάνει μια ρομαντική απόδραση στο Παρίσι για να περάσουν τις γιορτινές ημέρες. Αυτή η επίσκεψη στη γαλλική πρωτεύουσα τους προσέφερε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, μακριά από την έντονη καθημερινότητα. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, το ζευγάρι μοιράστηκε για πρώτη φορά κοινό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας με διακριτικό τρόπο τη σχέση του.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία στην οποία τους βλέπουμε χαμογελαστούς και ευδιάθετους στην Eurodisney, απολαμβάνοντας τη βόλτα τους στο θεματικό πάρκο. Η φωτογραφία αυτή, όπως είχαμε αναφέρει, συνοδεύτηκε από μια χιουμοριστική λεζάντα: «Εντάξει, είχε κάμποση και από αυτή την έκφραση», υποδηλώνοντας το κλίμα χαράς και ανεμελιάς που επικρατούσε.

Λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Ιανουαρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα απολαυστικό βίντεο από την κοινή τους απόδραση, γεμάτο χιούμορ και αυθόρμητες στιγμές. Στα πλάνα, το ζευγάρι εμφανιζόταν να περιηγείται σε εμβληματικά σημεία της «Πόλης του Φωτός», με τον ενθουσιασμό τους να είναι διάχυτος. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε γράψει: «Να έχουμε μια καταπληκτική χρονιά, γεμάτη όμορφα ταξίδια μέσα μας και έξω μας. Υγεία, αγάπη, τύχη και δημιουργία. Εικόνες που θα μας κάνουν να μένουμε με το στόμα ανοιχτό μόνο από χαρά και να γεμίζουμε ευγνωμοσύνη». Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το βίντεο μπορείτε να βρείτε σε σχετικό δημοσίευμα.

Να ενημερώσουμε πως η ταινία «Φίλοι για Πάντα», της οποίας την πρεμιέρα τίμησαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, είναι μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία που εξερευνά τη φιλία και τις επιλογές που κάνουμε όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Η ταινία αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους στις 5 Μαρτίου, προσφέροντας μια ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και οικογενειακές καταστάσεις, που ξεκινά από έναν γάμο που βγαίνει εκτός ελέγχου και οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη.

