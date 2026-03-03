To φωτογραφικό album από τον κινηματογραφικό γάμο του Charles Leclerc με την Alexandra Saint Mleu

Ο οδηγός της Formula 1 Charles Leclerc ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την Alexandra Saint Mleux σε μια λαμπερή τελετή στο Μονακό

Σαν σκηνή από ρομαντική ευρωπαϊκή ταινία εξελίχθηκε ο γάμος του Charles Leclerc με την αγαπημένη του Alexandra Saint Mleux, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Μονακό. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του τον Νοέμβριο του 2025 και πλέον ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή γεμάτη φως, συναίσθημα και διακριτική πολυτέλεια.

Στην τελετή, οι νεόνυμφοι αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε ένα σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφικό καρέ. Ανθοστόλιστα μπαλκόνια με θέα τη Μεσόγειο, χρυσαφένιο φως να λούζει την πόλη και βλέμματα γεμάτα τρυφερότητα. Σε ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα, ο Leclerc πέρασε τη βέρα στο δάχτυλο της Alexandra και την φίλησε, αποτυπώνοντας όλη τη συγκίνηση της ημέρας.

Άφιξη με Ferrari 250 Testa Rossa

Ο «κινηματογραφικός» χαρακτήρας του γάμου ενισχύθηκε από την άφιξη των νεονύμφων σε μια σπάνια Ferrari 250 Testa Rossa του 1957. Το vintage μοντέλο, με τις καμπύλες που θυμίζουν άλλη εποχή, ταίριαζε απόλυτα με την ταυτότητα του οδηγού της Ferrari και πρόσθεσε μια ιταλική φινέτσα στη μέρα. Οι φωτογραφίες του ζευγαριού μέσα στο αυτοκίνητο, με φόντο το Μονακό, μοιάζουν με καρέ από διαφημιστική καμπάνια υψηλής αισθητικής, μόνο που αυτή τη φορά η ιστορία ήταν αληθινή.

Η Alexandra Saint Mleux εντυπωσίασε με ένα off-shoulder νυφικό του οίκου Paolo Sebastian, που αγκάλιαζε κομψά τη σιλουέτα της, ενώ τα κοσμήματά της από τον οίκο Graff πρόσθεταν διακριτική αλλά εκθαμβωτική λάμψη. Λίγο μετά την τελετή, η νύφη άλλαξε το όνομά της στο Instagram σε «Alexandra Leclerc», σφραγίζοντας το νέο της ξεκίνημα.

Μια τρυφερή πινελιά προσέθεσε και ο αγαπημένος τους σκύλος, ο Leo, ένα ντάκσχουντ που είχε πρωταγωνιστήσει και στην πρόταση γάμου. Στο κολάρο του ήταν χαραγμένη η φράση: «Ο μπαμπάς θέλει να σε παντρευτεί», αποδεικνύοντας πόσο προσωπικά και αυθεντικά ζουν τις σημαντικές τους στιγμές.

Μια σχέση σαν παραμύθι

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση το 2023 και λίγους μήνες αργότερα ο Leclerc επιβεβαίωσε επίσημα τη σχέση τους. Από τότε, η Alexandra τον συνόδευε σε αγώνες και εκδηλώσεις της Formula 1, μοιράζοντας τη ζωή ενός πρωταθλητή με διακριτικότητα και στήριξη.

Ο γάμος τους στο Μονακό δεν ήταν απλώς ένα κοσμικό γεγονός, αλλά ένα θέαμα υψηλής αισθητικής, γεμάτο συναίσθημα, στιλ και αυθεντικότητα. Ένας γάμος που έμοιαζε σκηνοθετημένος για το σινεμά, μόνο που αυτή τη φορά η ιστορία ήταν αληθινή.

Δες ολόκληρο το φωτογραφικό album:

