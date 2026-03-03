Celeb News 03.03.2026

Jim Carrey: Οι θεωρίες για κλώνο στα βραβεία César και η αλήθεια πίσω από τη viral εμφάνιση

Η εμφάνιση του Jim Carrey στα βραβεία César στο Παρίσι έγινε viral μετά από θεωρίες ότι στη σκηνή βρισκόταν κλώνος του
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εμφάνιση του Jim Carrey στα César Awards στο Παρίσι στις 26 Φεβρουαρίου προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό του κινηματογράφου, όμως παράλληλα άναψε και μια απροσδόκητη διαδικτυακή συζήτηση.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, γνωστός για τις εμβληματικές του ερμηνείες σε ταινίες όπως το The Truman Show και το The Mask, τιμήθηκε με το τιμητικό βραβείο César σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, όμως λίγες ώρες μετά την εμφάνισή του στα social media άρχισαν να κυκλοφορούν παράξενες θεωρίες που αμφισβητούσαν αν ο άνθρωπος στη σκηνή ήταν πραγματικά ο ίδιος.

Οι φήμες ξεκίνησαν όταν ο drag artist και makeup illusionist Alexis Stone δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από εικόνες με προσθετικά μακιγιάζ και μια περούκα που έμοιαζε με το look του Carrey εκείνο το βράδυ. Η ανάρτηση άφηνε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είχε «υποδυθεί» τον διάσημο ηθοποιό στην τελετή, κάτι που γρήγορα έγινε viral και οδήγησε αρκετούς χρήστες του διαδικτύου να μιλούν ακόμα και για «κλώνο» ή «σωσία» του Carrey στη σκηνή.

Η επίσημη απάντηση της Ακαδημίας των César

Οι διοργανωτές της τελετής δεν άφησαν τις θεωρίες να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο γενικός εκπρόσωπος των βραβείων, Gregory Caulier, ξεκαθάρισε ότι ο Carrey ήταν πράγματι παρών και χαρακτήρισε όλη τη συζήτηση «ένα ζήτημα χωρίς καμία ουσία». Όπως εξήγησε, η εμφάνιση του ηθοποιού είχε προγραμματιστεί εδώ και πολλούς μήνες και οι προετοιμασίες για την τιμητική του βράβευση είχαν ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι για περίπου 8 μήνες υπήρχαν συνεχείς συζητήσεις με τον Carrey για τη διοργάνωση της παρουσίας του στην τελετή, ενώ ο ηθοποιός εργαζόταν συστηματικά για να προετοιμάσει την ομιλία του στα γαλλικά, ζητώντας μάλιστα βοήθεια για την ακριβή προφορά ορισμένων λέξεων.

Ο Jim Carrey συγκίνησε το κοινό με ομιλία στα γαλλικά

Η προσπάθεια του ηθοποιού να μιλήσει στη γαλλική γλώσσα συγκίνησε ιδιαίτερα τους παρευρισκόμενους και προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από τους μεγαλύτερους αστέρες του γαλλικού κινηματογράφου. Στην ομιλία του μοιράστηκε προσωπικές στιγμές και αναφέρθηκε στις οικογενειακές του ρίζες, αποκαλύπτοντας ότι πριν από περίπου 300 χρόνια ένας πρόγονός του, ο Marc-François Carré, γεννήθηκε στη γαλλική πόλη Σεν Μαλό πριν μεταναστεύσει στον Καναδά. Ο ηθοποιός αφιέρωσε επίσης μέρος της ομιλίας του στον πατέρα του, Percy Joseph Carrey, τον οποίο χαρακτήρισε «τον πιο αστείο άνθρωπο που γνώρισα ποτέ», προσθέτοντας ότι από εκείνον έμαθε την αξία της αγάπης, της γενναιοδωρίας και του γέλιου.

Πηγή: ΑΠΕ-MΠΕ

Η θερμή υποδοχή της γαλλικής κινηματογραφικής κοινότητας

Η τελετή ήταν γεμάτη αφιερώματα στον Jim Carrey και στο έργο του. Ο παρουσιαστής της βραδιάς, Benjamin Lavernhe, άνοιξε την εκδήλωση με ένα εντυπωσιακό μουσικό νούμερο που σατίριζε τον χαρακτήρα του ηθοποιού από το «The Mask», φορώντας μάλιστα το χαρακτηριστικό κίτρινο κοστούμι του ήρωα. Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια γιορτή για την καριέρα του Carrey, με πολλούς Γάλλους καλλιτέχνες να αποτίουν φόρο τιμής στον μοναδικό τρόπο με τον οποίο κατάφερε να συνδυάσει την κωμωδία με το συναίσθημα στη μεγάλη οθόνη.

Παρά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο, οι διοργανωτές επιμένουν ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα μυστήριο γύρω από την παρουσία του. Για εκείνους, η στιγμή που ο Jim Carrey ανέβηκε στη σκηνή των César για να παραλάβει το τιμητικό του βραβείο θα μείνει απλώς ως μια ξεχωριστή και ιστορική στιγμή για το διεθνές σινεμά.

