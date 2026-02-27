Screen News 27.02.2026

Αποθεώθηκε στα βραβεία César ο Jim Carrey

Ο Jim Carrey καταχειροκροτήθηκε στο Παρίσι, μιλώντας εξ ολοκλήρου στα γαλλικά και ανατρέχοντας στις οικογενειακές του ρίζες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της 51ης τελετής απονομής των βραβείων César στο Παρίσι, ο Jim Carrey τιμήθηκε με το Τιμητικό César και καθήλωσε το κοινό εκφωνώντας ολόκληρη την ομιλία του στα γαλλικά. Ο Καναδός ηθοποιός, πρωταγωνιστής ταινιών όπως «The Mask» και «How the Grinch Stole Christmas», καταχειροκροτήθηκε από την αφρόκρεμα του γαλλικού κινηματογράφου, η οποία σηκώθηκε όρθια για να τον τιμήσει. Το βραβείο, που παραδοσιακά απονέμεται σε διεθνείς προσωπικότητες, είχε απονεμηθεί την προηγούμενη χρονιά στην Julia Roberts. Τον Jim Carrey παρουσίασε στη σκηνή ο σκηνοθέτης Michel Gondry, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί του πριν από 22 χρόνια στην ταινία «Eternal Sunshine of the Spotless Mind».

Πηγή: ΑΠΕ-MΠΕ

Διάβασε επίσης: Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners

Ο Jim Carrey, εμφανώς συγκινημένος και με έντονη αμερικανική προφορά, δήλωσε στα γαλλικά «Ως ηθοποιός, κάθε χαρακτήρας που υποδύεσαι είναι σαν πηλός στα χέρια ενός γλύπτη, τον οποίο διαμορφώνεις σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιάς σου. Πόσο τυχερός υπήρξα που μοιράστηκα αυτή την τέχνη με τόσους ανθρώπους που άνοιξαν πραγματικά την καρδιά τους σε εμένα». Στη συνέχεια αποκάλυψε μια άγνωστη πτυχή της οικογενειακής του ιστορίας, λέγοντας «Πριν από περίπου 300 χρόνια, ο προπροπροπροπροπροπάππους μου, Marc François Carré, ναι Carré, γεννήθηκε στη Γαλλία, στο Saint Malo, και μετανάστευσε στον Καναδά». Με χιούμορ συνέδεσε το επώνυμο του προγόνου του με τη γαλλική λέξη carré που σημαίνει τετράγωνο, προσθέτοντας «Απόψε, με αυτή τη μεγαλειώδη τιμή, αυτό το τετράγωνο έκλεισε τον κύκλο του».

Πηγή: ΑΠΕ-MΠΕ

Ο Jim Carrey παρευρέθηκε στην τελετή συνοδευόμενος από την κόρη του Jane Carrey, τον εγγονό του Jackson Carrey και τη σύντροφό του Mina. Στην ομιλία του ευχαρίστησε θερμά την οικογένειά του, λέγοντας «Ευχαριστώ την υπέροχη οικογένειά μου, την κόρη μου Jane και τον εγγονό μου Jackson. Σας αγαπώ τώρα και για πάντα. Ευχαριστώ τη θαυμάσια σύντροφό μου Mina. Σε αγαπώ Mina. Και τέλος, ευχαριστώ τον πιο αστείο άνθρωπο που γνώρισα ποτέ, τον πατέρα μου Percy Joseph Carrey, που μου δίδαξε την αξία της αγάπης, της γενναιοδωρίας και του γέλιου».

Κλείνοντας, ο Jim Carrey απευθύνθηκε με αυτοσαρκασμό στο κοινό ρωτώντας «Λοιπόν, πώς ήταν τα γαλλικά μου. Σχεδόν μέτρια, σωστά. Συγχωρέστε με, δεν μιλούσα γαλλικά, αλλά τώρα τα μαθαίνω. Η γλώσσα μου κουράστηκε». Η βραδιά στο L’Olympia του Παρισιού επιβεβαίωσε τη διαχρονική απήχηση του Jim Carrey, ενός καλλιτέχνη που συνδύασε την κωμωδία με τη δραματική ένταση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Βραβεία César 2026: Έλαμψαν Carine Tardieu, One Battle After Another και Arco

