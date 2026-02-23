Μουσικά Νέα 23.02.2026

Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners

Ο Σουηδός συνθέτης Ludwig Göransson επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη μουσική του κινηματογράφου ενώ το «Golden» από το «KPop Demon Hunters» κέρδισε τις εντυπώσεις της βραδιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια τελετή όπου η μουσική αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της κινηματογραφικής εμπειρίας, ο Ludwig Göransson αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στην κατηγορία πρωτότυπης μουσικής στα BAFTA 2026, κερδίζοντας το βραβείο για το «Sinners». Η διάκριση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική πορεία του Σουηδού δημιουργού, ο οποίος είχε ήδη επικρατήσει στις Χρυσές Σφαίρες, στα Grammys και στα Critics Choice Awards, επιβεβαιώνοντας την επιρροή του στη σύγχρονη κινηματογραφική σύνθεση.

Η νίκη του Ludwig Göransson σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά μέσα σε 3 χρόνια που κατακτά τη συγκεκριμένη κατηγορία, μετά τη διάκριση του το 2024 για το «Oppenheimer» του Christopher Nolan. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο πρώτος συνθέτης μετά τον Gustavo Santaolalla που καταφέρνει δύο νίκες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, συνεχίζοντας μια πορεία που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς της γενιάς του.

Ο Ludwig Göransson επικράτησε απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, όπως ο Alexandre Desplat για το «Frankenstein» του Guillermo Del Toro, ο Jonny Greenwood για το «One Battle After Another», ο Max Richter για το «Hamnet» και ο Jerskin Fendrix για το «Bugonia». Η απουσία του από την τελετή σχολιάστηκε με χιούμορ από τον Ryan Coogler, ο οποίος ανέφερε ότι ο συνθέτης εργάζεται σε ένα «μικρό ανεξάρτητο πρότζεκτ» με τίτλο «The Odyssey», παραπέμποντας στη νέα πολυαναμένομενη υπερπαραγωγή του Christopher Nolan που αναμένεται το καλοκαίρι.

Η επιτυχία του «Sinners» δεν περιορίστηκε στη μουσική, καθώς η ταινία συγκέντρωσε συνολικά 13 υποψηφιότητες και απέσπασε επίσης τα βραβεία πρωτότυπου σεναρίου και Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Wunmi Mosaku. Παράλληλα, το «One Battle After Another» αναδείχθηκε καλύτερη ταινία, ενώ ο Paul Thomas Anderson τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας, σε μια βραδιά όπου ο ανταγωνισμός παρέμεινε έντονος μέχρι την τελευταία στιγμή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε η εμφάνιση των HUNTR/Χ, με τους EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami να παρουσιάζουν το τραγούδι «Golden» από το «KPop Demon Hunters». Παρότι τα BAFTA δεν διαθέτουν κατηγορία πρωτότυπου τραγουδιού, η εμφάνιση του συγκροτήματος πρόσθεσε έναν έντονα σύγχρονο ρυθμό στη διοργάνωση και προετοίμασε το έδαφος για τις επόμενες εμφανίσεις τους στα BRIT Awards και στα επερχόμενα Oscar, όπου το «Golden» είναι υποψήφιο.

Στο συγκινητικό τμήμα In Memoriam, η Jessie Ware ερμήνευσε το κλασικό τραγούδι «The Way We Were» που είχε ερμηνεύσει η Barbra Streisand στην ομώνυμη ταινία του 1973 με τον Robert Redford. Η ενότητα τίμησε σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων οι Catherine O’Hara, Rob Reiner, Brigitte Bardot, Val Kilmer και Gene Hackman, δημιουργώντας μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της βραδιάς.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η μουσική παραμένει βασικός πυλώνας της κινηματογραφικής αφήγησης και ότι δημιουργοί όπως ο Ludwig Göransson συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν τον ήχο της σύγχρονης μεγάλης οθόνης. Με την οσκαρική περίοδο να κορυφώνεται, το «Sinners» και το «Golden» φαίνεται να διατηρούν ισχυρή δυναμική, αποδεικνύοντας πως η σύνδεση ανάμεσα σε εικόνα και ήχο εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της παγκόσμιας κινηματογραφικής εμπειρίας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

BAFTA Grammy 2026 Ludwig Göransson Sinners ΒΡΑΒΕΙΟ μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
