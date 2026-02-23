BAFTA 2026: Η ανατροπή της χρονιάς με τον Robert Aramayo να αφήνει πίσω DiCaprio και Chalamet

Σε μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο Robert Aramayo βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων όταν ανακοινώθηκε ως νικητής του βραβείου Α’ Ανδρικού Ρόλου στα BAFTA 2026. Η επικράτησή του θεωρήθηκε από πολλούς ως μία από τις πιο απρόβλεπτες στιγμές της τελετής, καθώς ξεπέρασε ένα ιδιαίτερα ισχυρό σύνολο υποψηφίων που περιλάμβανε τους Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothee Chalamet, Jesse Plemons και Michael B. Jordan.

Ο Robert Aramayo τιμήθηκε για την ερμηνεία του στο «I Swear» του Kirk Jones, όπου υποδύεται τον πραγματικό ακτιβιστή για το σύνδρομο Tourette John Davidson. Εμφανώς συγκινημένος κατά την παραλαβή του βραβείου, δήλωσε «ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρίσκομαι στην ίδια κατηγορία με ανθρώπους σαν κι εσάς, πόσο μάλλον ότι στέκομαι εδώ».

Συνεχίζοντας, τόνισε «πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα αυτό το βραβείο. Όλοι σε αυτή την κατηγορία με εντυπωσιάζουν». Στην ομιλία του, ο Robert Aramayo ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Kirk Jones, καθώς και τον ίδιο τον John Davidson, ενώ μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση για τον Ethan Hawke από τα χρόνια των σπουδών του. Όπως ανέφερε «όταν ήμουν στο σχολείο, ο Ethan Hawke είχε έρθει να μιλήσει στη Juilliard για τη μακροβιότητα ενός ηθοποιού. Εκείνη η ομιλία είχε τεράστια επίδραση σε όλους μας, οπότε το να βρίσκομαι απόψε στην ίδια κατηγορία μαζί σου είναι απίστευτο. Σε ευχαριστώ Ethan». Κλείνοντας, εμφανώς σοκαρισμένος, είπε «εντάξει, θα σταματήσω να μιλάω τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Η επιτυχία του Robert Aramayo δεν περιορίστηκε μόνο στο βασικό βραβείο ερμηνείας, καθώς νωρίτερα μέσα στη βραδιά είχε ήδη κερδίσει και το βραβείο ανερχόμενου αστέρα. Παράλληλα, η Lauren Evans τιμήθηκε για το κάστινγκ της ταινίας, ενώ ο Peter Mullan απέσπασε υποψηφιότητα Β’ Ανδρικού Ρόλου. Το «I Swear» ήταν επίσης υποψήφιο για καλύτερη βρετανική ταινία, χωρίς όμως να καταφέρει να επικρατήσει απέναντι στο «Hamnet».

Η ιστορία του «I Swear» διαδραματίζεται στη Σκωτία της δεκαετίας του 1980 και ακολουθεί τον John Davidson, έναν νεαρό άνδρα με σοβαρό σύνδρομο Tourette που αντιμετωπίζει κοινωνική απόρριψη σε μια εποχή όπου η πάθηση ήταν ελάχιστα κατανοητή. Μέσα από τις δυσκολίες, ο χαρακτήρας εξελίσσεται σε σημαντικό εκπρόσωπο και υπερασπιστή των ατόμων με τη διαταραχή, προσφέροντας μια ανθρώπινη και ρεαλιστική απεικόνιση.

Η Emma McNally, επικεφαλής της οργάνωσης Tourettes Action, είχε δηλώσει πριν από την τελετή ότι «ιστορικά, οι απεικονίσεις του Tourette στα μέσα ενημέρωσης επικεντρώνονταν στο σοκ ή στη γελοιοποίηση. Το ‘I Swear’ είναι διαφορετικό, γιατί αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και την καθημερινή πραγματικότητα των ανθρώπων χωρίς στερεότυπα». Η τοποθέτηση αυτή αντικατοπτρίζει και την ευρύτερη απήχηση της ταινίας, η οποία έχει ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την εκπροσώπηση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών στον κινηματογράφο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

