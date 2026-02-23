Screen News 23.02.2026

BAFTA 2026: Η ανατροπή της χρονιάς με τον Robert Aramayo να αφήνει πίσω DiCaprio και Chalamet

Συγκίνηση και έκπληξη για τον πρωταγωνιστή του «I Swear», Robert Aramayo, που επικράτησε απέναντι σε Leonardo DiCaprio και Timothee Chalamet στα BAFTA 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο Robert Aramayo βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων όταν ανακοινώθηκε ως νικητής του βραβείου Α’ Ανδρικού Ρόλου στα BAFTA 2026. Η επικράτησή του θεωρήθηκε από πολλούς ως μία από τις πιο απρόβλεπτες στιγμές της τελετής, καθώς ξεπέρασε ένα ιδιαίτερα ισχυρό σύνολο υποψηφίων που περιλάμβανε τους Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothee Chalamet, Jesse Plemons και Michael B. Jordan.

Ο Robert Aramayo τιμήθηκε για την ερμηνεία του στο «I Swear» του Kirk Jones, όπου υποδύεται τον πραγματικό ακτιβιστή για το σύνδρομο Tourette John Davidson. Εμφανώς συγκινημένος κατά την παραλαβή του βραβείου, δήλωσε «ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρίσκομαι στην ίδια κατηγορία με ανθρώπους σαν κι εσάς, πόσο μάλλον ότι στέκομαι εδώ».

Διάβασε επίσης: Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners

Συνεχίζοντας, τόνισε «πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα αυτό το βραβείο. Όλοι σε αυτή την κατηγορία με εντυπωσιάζουν». Στην ομιλία του, ο Robert Aramayo ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Kirk Jones, καθώς και τον ίδιο τον John Davidson, ενώ μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση για τον Ethan Hawke από τα χρόνια των σπουδών του. Όπως ανέφερε «όταν ήμουν στο σχολείο, ο Ethan Hawke είχε έρθει να μιλήσει στη Juilliard για τη μακροβιότητα ενός ηθοποιού. Εκείνη η ομιλία είχε τεράστια επίδραση σε όλους μας, οπότε το να βρίσκομαι απόψε στην ίδια κατηγορία μαζί σου είναι απίστευτο. Σε ευχαριστώ Ethan». Κλείνοντας, εμφανώς σοκαρισμένος, είπε «εντάξει, θα σταματήσω να μιλάω τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιτυχία του Robert Aramayo δεν περιορίστηκε μόνο στο βασικό βραβείο ερμηνείας, καθώς νωρίτερα μέσα στη βραδιά είχε ήδη κερδίσει και το βραβείο ανερχόμενου αστέρα. Παράλληλα, η Lauren Evans τιμήθηκε για το κάστινγκ της ταινίας, ενώ ο Peter Mullan απέσπασε υποψηφιότητα Β’ Ανδρικού Ρόλου. Το «I Swear» ήταν επίσης υποψήφιο για καλύτερη βρετανική ταινία, χωρίς όμως να καταφέρει να επικρατήσει απέναντι στο «Hamnet».

Η ιστορία του «I Swear» διαδραματίζεται στη Σκωτία της δεκαετίας του 1980 και ακολουθεί τον John Davidson, έναν νεαρό άνδρα με σοβαρό σύνδρομο Tourette που αντιμετωπίζει κοινωνική απόρριψη σε μια εποχή όπου η πάθηση ήταν ελάχιστα κατανοητή. Μέσα από τις δυσκολίες, ο χαρακτήρας εξελίσσεται σε σημαντικό εκπρόσωπο και υπερασπιστή των ατόμων με τη διαταραχή, προσφέροντας μια ανθρώπινη και ρεαλιστική απεικόνιση.

Η Emma McNally, επικεφαλής της οργάνωσης Tourettes Action, είχε δηλώσει πριν από την τελετή ότι «ιστορικά, οι απεικονίσεις του Tourette στα μέσα ενημέρωσης επικεντρώνονταν στο σοκ ή στη γελοιοποίηση. Το ‘I Swear’ είναι διαφορετικό, γιατί αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και την καθημερινή πραγματικότητα των ανθρώπων χωρίς στερεότυπα». Η τοποθέτηση αυτή αντικατοπτρίζει και την ευρύτερη απήχηση της ταινίας, η οποία έχει ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την εκπροσώπηση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών στον κινηματογράφο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BAFTA BAFTA 2026 I Swear Kirk Jones Leonardo DiCaprio Timothée Chalamet
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners

Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners

23.02.2026

Δες επίσης

Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)
Cinema

Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

23.02.2026
Σαρωτική επικράτηση του KPop Demon Hunters στα Annie Awards με 10 βραβεία
Cinema

Σαρωτική επικράτηση του KPop Demon Hunters στα Annie Awards με 10 βραβεία

23.02.2026
Το Marty Supreme γράφει ιστορία στα BAFTA με 11 υποψηφιότητες και καμία νίκη
Cinema

Το Marty Supreme γράφει ιστορία στα BAFTA με 11 υποψηφιότητες και καμία νίκη

23.02.2026
Berlinale 2026: Στο Yellow Letters η Χρυσή Αρκτος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου
Cinema

Berlinale 2026: Στο Yellow Letters η Χρυσή Αρκτος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

23.02.2026
Θρίαμβος για το One Battle After Another στα βραβεία BAFTA με 6 μεγάλες διακρίσεις
Cinema

Θρίαμβος για το One Battle After Another στα βραβεία BAFTA με 6 μεγάλες διακρίσεις

23.02.2026
Η ταινία Hamnet αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τον William Shakespeare
Cinema

Η ταινία Hamnet αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τον William Shakespeare

23.02.2026
Outlander: Νέα συλλογή αρωμάτων φέρνει τον κόσμο της σειράς εκτός οθόνης
Cinema

Outlander: Νέα συλλογή αρωμάτων φέρνει τον κόσμο της σειράς εκτός οθόνης

23.02.2026
Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood
Cinema

Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood

23.02.2026
Η πόλη δίπλα στο ποτάμι: Στον αέρα το trailer της 7ης σεζόν – Όσα ξέρουμε για τον νέο κύκλο
Cinema

Η πόλη δίπλα στο ποτάμι: Στον αέρα το trailer της 7ης σεζόν – Όσα ξέρουμε για τον νέο κύκλο

23.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη