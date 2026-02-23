Living 23.02.2026

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στη βόλτα του σκύλου τους

Δες ποιο είναι το συχνότερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες στη βόλτα του σκύλου και πώς μπορείς να τη μετατρέψεις σε μια πιο σωστή και ωφέλιμη εμπειρία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η καθημερινή βόλτα είναι από τα πιο βασικά κομμάτια της ζωής με έναν σκύλο. Για τους περισσότερους ιδιοκτήτες, όμως, αποτελεί μια απλή διαδικασία: φοράμε λουρί, βγαίνουμε για λίγα τετράγωνα και επιστρέφουμε σπίτι. Εκεί ακριβώς κρύβεται και το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι. Πολλοί αντιμετωπίζουν τη βόλτα σαν ένα απλό περπάτημα, μετρώντας τον χρόνο ή την απόσταση, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του σκύλου. Ενοχλούνται όταν σταματά συχνά για να μυρίσει, τραβούν το λουρί για να προχωρήσει και προσπαθούν να τον βάλουν σε ανθρώπινο ρυθμό. Όμως ο σκύλος δεν αντιλαμβάνεται τον κόσμο όπως εμείς.

Για εκείνον, η βόλτα είναι κυρίως ένας τρόπος επικοινωνίας με το περιβάλλον και τους άλλους σκύλους. Είναι η στιγμή που εξερευνά, εκτονώνεται νοητικά και «διαβάζει» όσα συμβαίνουν γύρω του μέσα από την όσφρησή του. Η όσφρηση είναι η κυρίαρχη αίσθηση του σκύλου. Μέσα από τις μυρωδιές καταλαβαίνει ποιος πέρασε από ένα σημείο, πότε, σε τι κατάσταση βρισκόταν και αν πρόκειται για γνώριμη περιοχή. Με απλά λόγια, έτσι ενημερώνεται για τον κόσμο γύρω του.

Όταν η βόλτα γίνεται βιαστικά, με συνεχές τράβηγμα στο λουρί, ο σκύλος επιστρέφει στο σπίτι χωρίς να έχει καλύψει μια βασική του ανάγκη: τη νοητική εκτόνωση. Αυτό συχνά οδηγεί σε ανησυχία, υπερένταση ή ανεπιθύμητες συμπεριφορές μέσα στο σπίτι. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ένας σκύλος μπορεί να δείχνει σωματικά ξεκούραστος, αλλά να είναι πλήρως ικανοποιημένος και νοητικά «κουρασμένος» μετά από μια σωστή βόλτα.


Τι σημαίνει σωστή βόλτα

Η σωστή βόλτα δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Αντί να πιέζετε τον σκύλο να περπατά συνεχώς, δώστε του χρόνο να μυρίσει, ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής. Κρατήστε το λουρί χαλαρό και προσαρμόστε τον ρυθμό σας στον δικό του.

Ακόμη και 10 με 15 λεπτά βόλτας με ελευθερία εξερεύνησης μπορούν να είναι πολύ πιο ωφέλιμα από μισή ώρα γρήγορου περπατήματος. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να θυμάστε ότι η βόλτα δεν είναι αγγαρεία. Είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία του σκύλου και μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
