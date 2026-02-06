Μουσικά Νέα 06.02.2026

Στα γαλλικά Grammy θα τιμηθεί η Νάνα Μούσχουρη

Η Νάνα Μούσχουρη θα λάβει το τιμητικό «Victoire d’honneur»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στα γαλλικά Grammy πρόκειται να τιμηθεί η σπουδαία Νάνα Μούσχουρη για την προσφορά της στο γαλλικό τραγούδι στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Τα “Victoires de la Musique” αποτελούν τον σημαντικότερο μουσικό θεσμό της Γαλλίας, ο οποίος βρίσκεται υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού. Η Νάνα Μούσχουρη θα λάβει λοιπόν το τιμητικό “Victoire d’honneur” στη μεγάλη βραδιά που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο La Seine Musicale.

Tο εν λόγω τιμητικό βραβείο έχουν λάβει μύθοι και τεράστια ονόματα της γαλλικής μουσικής βιομηχανίας όπως ο Charles Aznavour, ο Serge Gainsbourg, ο Johnny Hallyday, ο David Guetta,η Jane Birkin, ο Salvatore Adamo.

Διάβασε επίσης: Γιατί τα 80’s ήταν καθοριστικά για την ιστορία των βραβείων Grammy

«Η μουσική ήταν ο πρώτος μου έρωτας, είναι και θα παραμείνει ο τελευταίος», έχει αναφέρει η Νάνα Μούσχουρη. Η εμβληματική ερμηνεύτρια έκανε τη μουσική μια παγκόσμια γλώσσα. Από την Κρήτη σε ολόκληρο τον κόσμο, η Νανά Μούσχουρη μετρά 60 χρόνια καριέρας, περισσότερα από 1.600 τραγούδια σε 21 γλώσσες, 300 και πλέον εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Η φωνή της διέσχισε σύνορα, πολιτισμούς και γενιές, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές διεθνείς προσωπικότητες.

H ανάρτηση του Les Victoires de la Musique:

Διάβασε επίσης: Η Lady Gaga ποζάρει με τα Grammy και εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη της

Grammy ΒΡΑΒΕΙΑ Γαλλία ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ
O Barry Manilow αναβάλλει συναυλίες για να αναρρώσει μετά από χειρουργίο για τον καρκίνο του πνεύμονα

O Barry Manilow αναβάλλει συναυλίες για να αναρρώσει μετά από χειρουργίο για τον καρκίνο του πνεύμονα

06.02.2026
Πώς η Hailey Bieber κατάφερε να ταιρίαξει το lip combo με το μανικιούρ της

Πώς η Hailey Bieber κατάφερε να ταιρίαξει το lip combo με το μανικιούρ της

06.02.2026

