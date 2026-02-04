Μουσικά Νέα 04.02.2026

Η Lady Gaga ποζάρει με τα Grammy και εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη της

Aπέσπασε τα βραβεία για Καλύτερη Dance Pop Ηχογράφηση και Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ και πόζαρε με τα τρόπαια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Λίγες ημέρες μετά τη λαμπερή τελετή των Grammy 2026, η Lady Gaga επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό της σκέψεις και συναισθήματα που αποτυπώνουν το προσωπικό βάρος της διάκρισης. Με λόγια ειλικρινή και φορτισμένα συναισθηματικά, η καλλιτέχνιδα θέλησε να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν στο πλευρό της σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την 68η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy, η Lady Gaga προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τραγουδίστρια απέσπασε τα βραβεία για Καλύτερη Dance Pop Ηχογράφηση και Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ και πόζαρε με τα τρόπαια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

www.instagram.com/ladygaga/

Στο μήνυμά της η Lady Gaga δήλωσε βαθιά ευγνώμων και ευλογημένη για την αναγνώριση που έλαβε από τη μουσική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η στήριξη του κοινού είναι εκείνη που της επιτρέπει να παραμένει δημιουργική και εμπνευσμένη. Παράλληλα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους θαυμαστές της, τους γνωστούς «Monsters», υπογραμμίζοντας ότι η διαχρονική τους παρουσία αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στη διαδρομή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ποπ σταρ, η οποία ξεχώρισε στη φετινή διοργάνωση, ευχαρίστησε τόσο τους θαυμαστές της όσο και τη μουσική κοινότητα, δηλώνοντας πως η αναγνώριση του έργου της αποτελεί «αληθινή ευλογία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ευχαριστώ την κοινότητα των Monsters που συνεχίζει να βλέπει τον καλλιτέχνη μέσα μου και να με εμπνέει να προχωρώ όλο και πιο βαθιά στην τέχνη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram η τραγουδίστρια του «Poker Face».

Σε δεύτερο σημείο της ανάρτησής της η Lady Gaga αναφέρθηκε στη δημιουργική διαδικασία του νέου της άλμπουμ, αποκαλύπτοντας το προσωπικό βάθος της δουλειάς της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Νιώθω απίστευτα ταπεινή και ευγνώμων για αυτή τη στιγμή. Βούτηξα βαθιά στην ψυχή μου δημιουργώντας το “MAYHEM“, δουλεύοντας με κάθε λεπτομέρεια σε κάθε στίχο, μελωδία και ήχο αυτού του άλμπουμ μαζί με τον σύντροφό μου Michael και τους καταπληκτικούς συνεργάτες μας Andrew Watt, Cirkut και Gesaffelstein», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση της Lady Gaga επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που διατηρεί με το κοινό της, αλλά και τη σημασία που αποδίδει στην καλλιτεχνική συνέπεια και τη συλλογική δημιουργία πίσω από κάθε επιτυχία.

https://www.instagram.com/grammys/

