Τα 10 σπουδαιότερα Love Stories που αποτυπώθηκαν στο χαρτί

Τα βιβλία μας υπενθυμίζουν ότι ο έρωτας είναι η μόνη παγκόσμια γλώσσα που δεν χρειάζεται μετάφραση, παρά μόνο ανοιχτή καρδιά

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου αποτελεί μια ιδανική αφορμή για να επιστρέψουμε στην πηγή των μεγάλων συγκινήσεων: τη λογοτεχνία. Τα βιβλία υπήρξαν ανέκαθεν οι πιο πιστοί φύλακες των ανθρώπινων παθών, καταγράφοντας κάθε πτυχή της αγάπης, από τον ανεκπλήρωτο πόθο και την απόλυτη αυτοθυσία μέχρι την καταστροφική εμμονή και την τρυφερή συντροφικότητα.

Η ανάγνωση ενός ερωτικού μυθιστορήματος δεν είναι απλώς μια διαφυγή από την πραγματικότητα, αλλά ένας καθρέφτης της δικής μας ψυχής. Μέσα από τις λέξεις μεγάλων δημιουργών, ανακαλύπτουμε ξανά την ομορφιά του να αφήνεσαι στον άλλον, τη δύναμη της απώλειας και τη λύτρωση που προσφέρει η αληθινή σύνδεση. Είτε πρόκειται για κλασικά αριστουργήματα που άντεξαν στον χρόνο, είτε για σύγχρονες αφηγήσεις, τα βιβλία μας υπενθυμίζουν ότι ο έρωτας είναι η μόνη παγκόσμια γλώσσα που δεν χρειάζεται μετάφραση, παρά μόνο ανοιχτή καρδιά.

Ακολουθούν 10 εμβληματικά έργα που κάθε λάτρης της ρομαντικής (και όχι μόνο) λογοτεχνίας οφείλει να έχει στη βιβλιοθήκη του.

1. Ανεμοδαρμένα Ύψη – Emily Brontë

Ένας έρωτας σκοτεινός, άγριος και πέρα από τα όρια του θανάτου. Η ιστορία του Χήθκλιφ και της Κάθριν στις ερημιές του Γιορκσάιρ δεν είναι ένα απλό ρομάντζο, αλλά μια θύελλα πάθους που συγκλονίζει τον αναγνώστη μέχρι την τελευταία σελίδα.

Μπορούσε μια κοπέλα να έχει γράψει ένα τέτοιο βιβλίο; Πολλοί αναγνώστες έθεσαν αυτό ακριβώς το ερώτημα αφού διάβασαν τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλι Μπροντέ, όχι μόνο στην εποχή της αλλά και αργότερα. Ένα σκοτεινό, παθιασμένο, αγωνιώδες και άκρως συναρπαστικό αφήγημα που εκτυλίσσεται στην καρδιά της βικτοριανής Αγγλίας, στις άγριες ερημιές του βορρά, σε τόπους στοιχειωμένους. Ένας λυσσαλέος έρωτας κυριαρχεί, αυτός ανάμεσα στην τρυφερή, μα και ατίθαση, επαναστατική Κάθριν, και στον απόκοσμο, τραχύ Χίθκλιφ, με τα φαντάσματα των δύο εραστών να κατατρύχουν όσους επισκέπτονται τους τόπους τους. Η σύγκρουση ανάμεσα στον πολιτισμό (με την καταπίεση και την υποκρισία του, αλλά και τη δική του βία) και στην ανεξέλεγκτη φύση είναι επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του μυθιστορήματος, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται πιο μπροστά από την εποχή του. Όταν, μάλιστα, πρωτοκυκλοφόρησε, στα μέσα του 19ου αιώνα, προκάλεσε πολλές συζητήσεις και διαφωνίες, σόκαρε και τάραξε τα νερά. Σήμερα όμως θεωρείται ένα αδιαφιλονίκητο κλασικό ανάγνωσμα με έναν ανέλπιστα μοντέρνο, νεωτερικό αέρα να το διαπερνά.

Ανεμοδαρμένα Ύψη – Emily Brontë

Μετάφραση: Αργυρώ Μαντόγλου

Εκδόσεις: Ψυχογιός

2. Όσα Παίρνει ο Άνεμος – Margaret Mitchell

Το απόλυτο έπος του Αμερικανικού Εμφυλίου. Η θυελλώδης σχέση της Σκάρλετ Ο’Χάρα και του Ρετ Μπάτλερ διδάσκει ότι η αγάπη συχνά συμβαδίζει με την επιβίωση και τον εγωισμό, σε ένα φόντο που αλλάζει για πάντα. Ένα πραγματικό μυθιστόρημα-ποταμός, το «Όσα παίρνει ο άνεμος» είναι μια συνεχόμενη ρομαντική αφήγηση που αναδίδει το άρωμα των παλιών καιρών αυτούσιο. Αποτελεί το έπος του αμερικάνικου νότου. Έχει χάρη, συγκίνηση, και παρουσιάζει συνεχόμενο, έως την τελευταία σελίδα του, ενδιαφέρον.

Όσα Παίρνει ο Άνεμος – Margaret Mitchell

Μετάφραση: Θανάσης Γεωργιάδης

Εκδόσεις: Μαλλιάρης

3. Περηφάνια και Προκατάληψη – Jane Austen

Η επιτομή του κομψού ρομαντισμού. Η Ελίζαμπεθ Μπένετ και ο κύριος Ντάρσι μας δείχνουν πώς τα κοινωνικά εμπόδια και οι παρεξηγήσεις μπορούν να λυγίσουν μπροστά στην αμοιβαία εκτίμηση και τον αληθινό έρωτα.

Το μυθιστόρημα «Περηφάνια και προκατάληψη», ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της αγγλικής λογοτεχνίας, είναι πολυεπίπεδο και, ως εκ τούτου, πολλαπλώς ερμηνεύσιμο. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «κωμωδία ηθών» της τάξης των μεσαίων γαιοκτημόνων της Αγγλίας του τέλους του 18ου – αρχών του 19ου αιώνα, ως ρεαλιστικό «οικογενειακό μυθιστόρημα» ή ως μαρτυρία της μετάβασης της κοινωνίας της Αντιβασιλείας στο σύγχρονο κόσμο. Πάνω απ’ όλα, όμως, πρόκειται για μια μελέτη της μοίρας της γυναίκας σε μια κοινωνία που ήταν ανίκανη να την αντιμετωπίσει ως άνθρωπο με κρίση, απόψεις, επιλογές, με ανδρικά, δηλαδή, για την εποχή, χαρακτηριστικά. Από την άποψη αυτή το μυθιστόρημα είναι βαθύτατα φεμινιστικό και η κεντρική ηρωίδα του, η Ελίζαμπεθ Μπέννετ, που εξεγείρεται κατά της καταστάσεως αυτής και τελικά νικά, είναι πρόδρομος της σημερινής χειραφετημένης γυναίκας.

Περηφάνια και Προκατάληψη – Jane Austen

Μετάφραση: Αργύρης Χιόνης

Εκδόσεις: Πατάκη

4. Άννα Καρένινα – Λέων Τολστόι

Ίσως το σπουδαιότερο μυθιστόρημα που γράφτηκε ποτέ για την απιστία και το κοινωνικό τίμημα του πάθους. Η τραγική ιστορία της Άννας και του Βρόνσκι στην τσαρική Ρωσία παραμένει επίκαιρη και βαθιά συγκινητική. Στο μεγάλο αυτό έργο συγκεντρώνονται όλα τα ηθικά προβλήματα που απασχόλησαν τον Τολστόι σ’ όλη του τη ζωή και παίρνουν νέα οξύτητα. Το πρόβλημα της ζωής και του θανάτου, του τέλειου βίου και της ηθικής αγωγής, της αντίθεσης ανάμεσα στην ατομική και κοινωνική ζωή, απασχολούν, είτε σ’ απόμονους συλλογισμούς είτε σε συζητήσεις, πολλά κομμάτια του έργου. Η «Άννα Καρένινα» δικαιώνει όλη την κριτική του Λένιν για τον Τολστόι κι όλες τις ερμηνείες που δίνει για τον χαρακτήρα του και για το έργο του, για το πατριαρχικό αγροτικό πνεύμα του, για τον ριζοσπαστισμό του, για τις πλάνες και τις αντιφάσεις του, καθώς και για τη θαυμαστή γνώση και την καλλιτεχνική απόδοση της πραγματικότητας. Tο έργο είναι γεμάτο από μεγάλα αυτοβιογραφικά κομμάτια, που δείχνουν όχι μόνο την εξωτερική δραστηριότητα του Τολστόι, παρά και τα βάθη της ψυχικής του ζωής.

Άννα Καρένινα – Λέων Τολστόι

Μετάφραση: Σίμος Σπαθάρης

Εκδόσεις: Μαλλιάρης

5. Ο Εραστής της Λαίδης Τσάτερλι – D.H. Lawrence

Το τελευταίο μυθιστόρημα του D. Η. Lawrence, που για χρόνια ήταν απαγορευμένο ως πορνογραφικό βιβλίο, αποκαλύπτει με γλαφυρότητα την ένταση και τη γοητεία ενός παράνομου πάθους και της καταπιεσμένης επιθυμίας στη βιομηχανική Αγγλία μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. Η λαίδη Κόνστανς Τσάτερλι νιώθει εγκλωβισμένη στον γάμο της με τον βαρονέτο σερ Κλίφορντ. Ανίκανος να ικανοποιήσει συναισθηματικά και σωματικά τη σύζυγό του, ο Κλίφορντ την ενθαρρύνει να συνάψει δεσμό με όποιον αριστοκράτη επιθυμεί προκειμένου το μέγαρο Ράγκμπι να αποκτήσει επιτέλους έναν διάδοχο. Η Κόνι όμως ερωτεύεται τον Όλιβερ Μέλορς, τον θηροφύλακα του δάσους, με τον οποίο παρασύρεται σε μια παθιασμένη ερωτική περιπέτεια που αναταράσσει όλη της την ύπαρξη. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μυθιστορήματα της αγγλικής λογοτεχνίας, Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλι αποτελεί ένα αιχμηρό σχόλιο για την εκβιομηχάνιση, μια δηκτική ανάλυση της αλλοτριωμένης, πουριτανικής κοινωνίας και μια πρωτοφανή εξύμνηση του σαρκικού έρωτα και της σεξουαλικής επιθυμίας.

Ο Εραστής της Λαίδης Τσάτερλι – D.H. Lawrence

Μετάφραση: Γιώργος Τζήμας

Εκδόσεις: Μεταίχμιο

6. Αγαπημένη – Toni Morrison

Μια διαφορετική ματιά στην αγάπη από τη βραβευμένη με Νόμπελ συγγραφέα. Εξερευνά τις περίπλοκες σχέσεις των ανθρώπων, τη φιλία και το πώς το παρελθόν στοιχειώνει τις καρδιές μας. Ατενίζοντας ατρόμητα την άβυσσο της σκλαβιάς, το κλασικό αυτό μυθιστόρημα μεταμορφώνει την Ιστορία σε μια αφήγηση υποβλητική σαν έπος, βίαιη σαν πολεμικό τραγούδι, τρυφερή σαν νανούρισμα. Η Σιθ γεννήθηκε σκλάβα στον Νότο και δραπέτευσε στο Οχάιο, ωστόσο δεκαοκτώ χρόνια αργότερα δεν είναι ακόμη ελεύθερη. Την κατατρύχουν οδυνηρές αναμνήσεις από το Φιλόξενο Σπιτικό, το όμορφο αγρόκτημα που έγινε για την ίδια και τους συντρόφους της ο τόπος της απόλυτης φρίκης. Το καινούργιο της σπίτι το στοιχειώνει το φάντασμα του μωρού της που πέθανε χωρίς όνομα, από τα ίδια της τα χέρια, με μία μονάχα λέξη χαραγμένη στην ταφόπλακα του, να θυμίζει πως κάποτε έζησε: «Αγαπημένη». Ποιητικό και σκληρό, τεντωμένο σαν σχοινί, το μυθιστόρημα εξερευνά το ανεξίτηλο τραύμα της δουλείας με τρόπο που καθηλώνει τον αναγνώστη. Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία της νομπελίστριας Τόνι Μόρισον, της πιο τολμηρής γυναικείας φωνής στην αμερικανική πεζογραφία.

Αγαπημένη – Toni Morrison

Μετάφραση: Κατερίνα Σχινά

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος

7. Το Τέλος μιας Σχέσης – Graham Greene

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τη ζήλια, την πίστη και το μίσος που συχνά συνοδεύει την αγάπη. Ένα από τα πιο ειλικρινή βιβλία που γράφτηκαν ποτέ για τον χωρισμό.

Η παράνομη σχέση του Μόρις Μπέντριξ με τη Σάρα που ανθίζει στα ταραγμένα χρόνια των βομβαρδισμών του Λονδίνου από τη γερμανική αεροπορία, στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου πολέμου, λήγει όταν εκείνη τον εγκαταλείπει ξαφνικά και χωρίς καμία εξήγηση. Δύο χρόνια αργότερα, έπειτα από μια τυχαία συνάντηση που αναζωπυρώνει τον έρωτά του και τη ζήλια του, ο Μπέντριξ προσλαμβάνει έναν ιδιωτικό αστυνομικό και του αναθέτει να παρακολουθεί τη Σάρα με αποτέλεσμα ο έρωτάς του γι’ αυτή να του γίνει πολύ σύντομα εμμονή. Σ’ αυτή την ερωτική ιστορία το στοιχείο της μοιχείας αποκτά στα χέρια ενός έμπειρου και ικανού συγγραφέα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που ξεπερνά κατά πολύ τις κατακτήσεις των προοδευτικών κοινωνιών. Οι τύψεις και οι ενοχές, με τη βοήθεια της θρησκείας -στην περίπτωσή μας του καθολικισμού- δεν ξεπερνιούνται από τις κοινωνίες ούτε με επαναστατικά μανιφέστα ούτε με δικαστικές αποφάσεις. Το θρησκευτικό αίσθημα, έστω και σαν αυταπάτη, για να θυμηθούμε τον Φρόιντ, λειτουργεί καθοριστικά στις ζωές των ανθρώπων.

Το Τέλος μιας Σχέσης – Graham Greene

Μετάφραση: Τρισεύγενη Παπαϊωάννου

Εκδόσεις: Μεταίχμιο

8. Έρωτας στα Χρόνια της Χολέρας – Gabriel García Márquez

Ένας ύμνος στην υπομονή. Ο Φλορεντίνο Αρίσα περιμένει την αγαπημένη του Φερμίνα Δάσα για περισσότερα από πενήντα χρόνια, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτας δεν έχει ηλικία. «Ήταν αναπόφευκτο: το άρωμα του πικραμύγδαλου τού θύμιζε πάντα τη μοίρα των αδιέξοδων ερώτων.» Όταν η νεαρή Φερμίνα Δάσα αρνείται τις παθιασμένες προτάσεις του Φλορεντίνο Αρίσα και παντρεύεται τον δόκτορα Χουβενάλ Ουρμπίνο, ο αθεράπευτα ρομαντικός Φλορεντίνο αναζητά παρηγοριά στην αγκαλιά πολλών άλλων γυναικών, καμία όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη Φερμίνα στην καρδιά του. Πιστός στον όρκο του ότι θα την αγαπάει για πάντα, ζει για την ημέρα που εκείνη θα απελευθερωθεί από τα δεσμά της. Όταν, μισό αιώνα αργότερα, ο σύζυγος της Φερμίνα σκοτώνεται προσπαθώντας να κατεβάσει τον παπαγάλο του από ένα δέντρο μάνγκο, ο Φλορεντίνο αρπάζει την ευκαιρία να δηλώσει την αιώνια αγάπη του. Μπορεί όμως ο νεανικός τους έρωτας να ξαναζωντανέψει στο λυκόφως της ζωής τους;

Έρωτας στα Χρόνια της Χολέρας – Gabriel García Márquez

Μετάφραση: Μαρία Παλαιολόγου

Εκδόσεις: Μεταίχμιο

9. Το Ημερολόγιο – Nicholas Sparks

Αν αναζητάτε κάτι σύγχρονο που θα σας κάνει να δακρύσετε, αυτή η ιστορία για τη δύναμη της μνήμης και την αφοσίωση μέχρι το τέλος της ζωής είναι η ιδανική επιλογή. Πόσα μπορεί ν’ αντέξει η αγάπη; Ο Νόα Καλχούν έχει μόλις επιστρέψει στη γενέτειρά του ύστερα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποφασισμένος να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να αναπαλαιώσει μια παλιά αγροικία και να ξαναβρεί την εσωτερική του γαλήνη κοντά στη φύση. Όμως τον νου του κατακλύζει η σκέψη ενός πανέμορφου κοριτσιού που ερωτεύθηκε πριν από δεκατέσσερα χρόνια, ενός κοριτσιού που αιχμαλώτισε την καρδιά του όπως καμιά άλλη. Όταν όμως οι αναμνήσεις του παίρνουν σάρκα και οστά, όταν η Άλι εμφανίζεται αναπάντεχα μπροστά του, το πάθος που σιγόκαιγε μέσα τους παίρνει ξανά φωτιά. Υπάρχουν τόσα εμπόδια για να έχει η ιστορία τους ένα ευτυχισμένο τέλος, ωστόσο η μοναδική δύναμη που τους δίνει η αγάπη τους δεν τους επιτρέπει να εγκαταλείψουν το όνειρό τους.

Το Ημερολόγιο – Nicholas Sparks

Μετάφραση: Νάντη Σακκά

Εκδόσεις: Μεταίχμιο

10. Μεγάλος Γκάτσμπυ – F. Scott Fitzgerald

Η ιστορία ενός άνδρα που έχτισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία μόνο και μόνο για να κερδίσει πίσω τη γυναίκα που αγάπησε. Μια μελαγχολική υπενθύμιση του «αμερικανικού ονείρου» και του ανεκπλήρωτου πόθου. Πρόκειται για σπουδαίο έργο, ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του εικοστού αιώνα. Η αποδοχή του από την κριτική και το αναγνωστικό κοινό είναι σχεδόν ομόφωνη. Ο Γκάτσμπυ ενσαρκώνει το Αμερικανικό Όνειρο, το ιδεώδες της προσωπικής επιτυχίας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ανέλιξης και του πλούτου, σε συνθήκες ελευθερίας, ασχέτως καταγωγής, μόρφωσης, θρησκείας. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ερωτική επιτυχία. Το Αμερικανικό Όνειρο έχει ατομιστική και υλιστική βάση, μολονότι κάποιες όψεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ιδεαλιστικές. Ο Γκάτσμπυ εκπληρώνει το Αμερικανικό Όνειρο μέσα σε τρία μόνο χρόνια (Καλοκαίρι 1919 – Καλοκαίρι 1922): γίνεται πάμπλουτος, αγοράζει μια μεγάλη έπαυλη με «γαλάζιους κήπους», έχει μπάτλερ, υπηρέτες και μια Ρόλς-Ρόυς, διοργανώνει θρυλικά πάρτυ. Τα λεφτά τα έκανε ως λαθρέμπορος ποτών και έχει συναλλαγές με ανθρώπους του υποκόσμου, αλλά αυτό δεν αμαυρώνει καθόλου την υπόληψή του στα μάτια του αναγνώστη – αντιθέτως, προσθέτει στη γοητεία του. Ωστόσο, εκείνο που πάνω απ’ όλα τον καθίστα μεγάλο -μυθικό- ήρωα και παραδειγματικό εραστή για κάθε εποχή είναι ο έμμονος, ανυποχώρητος, απόλυτος, κατακτητικός, ρομαντικός έρωτάς του για την Νταίζυ, ένας έρωτας που είναι αμήχανα και ιδεαλιστικά εφηβικός και, ταυτόχρονα, δυναμικά και ακράδαντα ανδρικός.

Μεγάλος Γκάτσμπυ – F. Scott Fitzgerald

Μετάφραση: Άρης Μπερλής

Εκδόσεις: Άγρα

Κεντρική φωτογραφία: Από την ταινία Τhe notebook (Το ημερολόγιο) (2004) του Nick Cassavetes.

