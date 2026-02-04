Θέατρο Ροές: «ΕΡΓΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» του Τενεσί Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία της Νάνα Παπαδάκη

To καλύτερο έργο του Τενεσί Ουίλιαμς μετά το «Λεωφορείο ο Πόθος», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε το «Έργο δύο προσώπων», παρουσιάζεται στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη, στο θέατρο Ροές, με προγραμματισμένη πρεμιέρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026. Ο Βαγγέλης Παπαδάκης και η Νάνα Παπαδάκη πρωταγωνιστούν στο πιο ασυνήθιστο και αποκαλυπτικό έργο του Τενεσί Ουίλιαμς γραμμένο για δύο πρόσωπα που ενώνονται σε ένα μοναδικό θεατρικό παλίμψηστο.

Πρόκειται για έναν σπάνιο θησαυρό του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα – βραβευμένου με δύο βραβεία Πούλιτζερ, τέσσερα βραβεία της Ένωσης Κριτικών Νέας Υόρκης και ένα βραβείο Τόνι – που εκτυλίσσεται σε μια άγνωστη πόλη. Εκεί έχουν φτάσει δύο αδέλφια, ο Φελίς και η Κλαιρ Ντεβότο, περιοδεύοντας με τον θίασό τους. Σε ένα άδειο θέατρο, δίχως θεατές, και καθώς ο θίασος τούς έχει εγκαταλείψει, θα κληθούν να ζωντανέψουν ένα έργο που μοιάζει να είναι η ίδια τους η ζωή. Στο «Έργο δύο προσώπων» συναντώνται ο Σάμιουελ Μπέκετ, η «Νύχτα Πρεμιέρας» του Τζον Κασαβέτη, το «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» του Λουίτζι Πιραντέλο, το «Άσμα του Σολομώντα», ακόμη και το «Σπήλαιο του Πλάτωνα», σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα, ανάμεσα στον εγκλεισμό και στην υπέρβαση, στη λειτουργία του θεάτρου ως καθρέπτη της ατομικής και συλλογικής μας συνείδησης. Το έργο έχει γραφτεί πολλές φορές απ’ τον συγγραφέα απ’ το 1966 έως το 1975 κι έχει επίσης ανέβει σε διαφορετικές εκδοχές σε όλο τον κόσμο. Η ομάδα παρουσιάζει την εκδοχή που ενέκρινε ο ίδιος και κυκλοφορεί στον συγκεντρωτικό τόμο με όλα του τα έργα.

Η παράσταση τελεί υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας της Αμερικής.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτιών της Αμερικής, HICD – USA (Ηellenic Institute of Cultural Diplomacy – USA), με πρόεδρο την DeeGee Lester, έχει έδρα στο Νάσβιλ, πρωτεύουσα της πολιτείας του Τενεσί, όπου στεγάζεται το μεγαλύτερο μέρος της λογοτεχνικής περιουσίας του Ουίλιαμς και όπου γεννήθηκε ο πατέρας του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα και που έμελλε να βαπτίσει και τον ίδιο, αλλάζοντας το πραγματικό του όνομα από Τόμας Λάνιερ σε Τενεσί.

Η άδεια για την από σκηνής παρουσίαση του έργου χορηγήθηκε από την ελληνική εταιρία The Artrights, για λογαριασμό του Τhe University of South, Sewannee, Tennessee και του International Literary Properties, δικαιούχων των πνευματικών δικαιωμάτων του Tennessee Williams και για λογαριασμό του ατζέντη αυτών Casarotto Ramsay & Associates Limited, με έδρα στο Λονδίνο.

Η παραγωγή ανήκει στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Μαλντορόρ» που λειτουργεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της ηθοποιού, σκηνοθέτιδος και συγγραφέως Νάνας Παπαδάκη. Πρόκειται για την όγδοη θεατρική παραγωγή της ομάδας, η οποία ετοιμάζεται για το επόμενο ταξίδι της στη Λίμα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Μπιενάλε του Περού. H εταιρία έχει παρουσιάσει θεατρικές παραστάσεις σε Αθήνα, Ελευσίνα, Σκιάθο και Βρυξέλλες, καθώς και μία οπτικοακουστική παραγωγή η οποία ταξίδεψε σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Μάλτα, Μεξικό, Βραζιλία, Βουλγαρία, Ινδία, Γερμανία, Ταϊλάνδη και απέσπασε οκτώ διεθνή βραβεία.

Το σπάνιο «Έργο δύο προσώπων» ανεβαίνει για δέκα μοναδικές παραστάσεις στο Θέατρο Ροές (Ιάκχου 16, Γκάζι), με προγραμματισμένη πρεμιέρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, οι οποίες αποτελούνται από επιλεγμένες κυριακάτικες matinée (μεσημεριανές παραστάσεις) διανθισμένες με έξτρα βραδινές.

Η παράσταση συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξετάζει το ενδεχόμενο μελλοντικών παραστάσεων στο Νάσβιλ, στο Sewanee του Τενεσί, όπου βρίσκεται το Tennessee Williams Center, καθώς και στη Νέα Ορλεάνη, αγαπημένη πόλη του συγγραφέα.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Αλίκη Κατσαβού

Σκηνοθεσία: Νάνα Παπαδάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαρία Αθανασοπούλου

Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου

Μουσική: Βασίλης Τζαβάρας

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου: Νάνα Παπαδάκη, Βαγγέλης Παπαδάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ζωρζέτ Αλιμπέρτη

Φωτογράφηση – Βίντεο: Κατερίνα Τζιγκοτζίδου

Γραφιστική επιμέλεια: Κώστας Στεφανόπουλος (GDStudio)

Επικοινωνία: Μαριάννα Παπάκη, Nώντας Δουζίνας (Cont Act)

Παραγωγή: Μαλντορόρ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Πρωταγωνιστούν

Βαγγέλης Παπαδάκης, Νάνα Παπαδάκη

Δείτε το trailer: https://youtu.be/z2ygUEh1oAQ?feature=shared

Τοποθεσία: Θέατρο ΡΟΕΣ, Ιάκχου 16, Γκάζι (μετρό Κεραμεικός)

Πρεμιέρα: Κυριακή15 Φεβρουαρίου 2026, στις 16.00 (μεσημεριανή/ matinée)

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Κυριακή: 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, ώρα έναρξης 16.00 (matinée):

&: Σάββατο 21/3, ώρα έναρξης 19.00, Μ. Δευτέρα 6/4, ώρα έναρξης 21.00

Πληροφορίες: Τηλ.: 6976840689

Τιμές Εισιτηρίων: 17€ κανονικό, 12€ μειωμένο, 8€ ατέλεια

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/ergo-dyo-proswpwn-theatro-roes/?lang=en



Θέατρο Ροές

(Ιάκχου 16, Γκάζι)