Celeb News 04.02.2026

Η Margot Robbie μαγνήτισε τα βλέμματα με βελούδινη δημιουργία Chanel

Ρομαντική και επιβλητική παρουσία της Margot Robbie στην παριζιάνικη πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα ύψη»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια βραδιά όπου η μόδα συνάντησε τον κινηματογραφικό ρομαντισμό η Margot Robbie επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο της ως σύγχρονο style icon. Η εμφάνισή της στο Παρίσι ξεχώρισε για τη θεατρικότητα και τη λεπτομέρεια αποπνέοντας διαχρονική κομψότητα. Η Margot Robbie έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο κόκκινο χαλί της παριζιάνικης πρεμιέρας της ταινίας «Wuthering Heights», επιλέγοντας μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία του γαλλικού οίκου Chanel σε βαθύ μπορντό χρώμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τουαλέτα ήταν φτιαγμένη από πολυτελές βελούδο και συνδύαζε στενό κορσέ με μακριά φούστα που κατέληγε σε ουρά. Το ύφασμα αγκάλιαζε το σώμα ενώ η διακόσμηση με φτερά και μεταξωτά πέταλα πρόσθετε μια αιθέρια κίνηση καθώς έπεφτε πάνω σε ιβουάρ μεταξωτή βάση. Η συνολική εικόνα παρέπεμπε σε ρομαντική αισθητική με έντονη θεατρικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη λάμψη της εμφάνισης απογείωσαν κοσμήματα 100 καρατίων με champagne διαμάντια. Το βελούδινο τσόκερ σε βαθύ κόκκινο χρώμα φιλοξενούσε μενταγιόν παλαιάς κοπής με σταγόνα σε σχήμα αχλαδιού ενώ το σύνολο ολοκληρώθηκε με δαχτυλίδι στον ίδιο τόνο. Τα κοσμήματα έφεραν την υπογραφή του οίκου Lorraine Schwartz Jewelry.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα ξανθά μαλλιά της Margot Robbie ήταν χωρισμένα με αυστηρή χωρίστρα στη μέση ενισχύοντας τη συμμετρία του look ενώ το μακιγιάζ κινήθηκε σε ρομαντική παλέτα με έντονα κόκκινα χείλη και απαλό ροδακινί ρουζ. Το αποτέλεσμα ήταν μια άψογα ισορροπημένη εμφάνιση που συνδύασε κινηματογραφική λάμψη και υψηλή ραπτική αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη βραδιά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Chanel Margot Robbie Ανεμοδαρμένα Ύψη Παρίσι
04.02.2026
04.02.2026

04.02.2026
04.02.2026
04.02.2026
04.02.2026
04.02.2026
03.02.2026
03.02.2026
03.02.2026
03.02.2026
