Η Chappell Roan απαντά στην κριτική για το naked look της στα Grammy 2026

Με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και μηδενική διάθεση να απολογηθεί, η Chappell Roan κατάφερε για ακόμη μία φορά να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω της στα Grammy Awards 2026. Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά, άναψε συζητήσεις, δίχασε το κοινό και επιβεβαίωσε κάτι που οι fans της γνωρίζουν καλά: η Chappell Roan δεν ντύνεται για να περάσει απαρατήρητη.

Η νεαρή pop star επέλεξε για τη λαμπερή βραδιά ένα εντυπωσιακό trompe l’oeil φόρεμα του οίκου Mugler, το οποίο έπαιζε με τα όρια της ψευδαίσθησης και της τόλμης. Το κορσάζ στο χρώμα του δέρματος, τα faux piercings στις θηλές, τα tattoo-like σχέδια και το διάφανο μπορντό ύφασμα που έπεφτε μέχρι το πάτωμα, συνέθεσαν ένα look που έμοιαζε περισσότερο με performance παρά με απλή red carpet εμφάνιση. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μια δραματική κάπα, δίνοντας θεατρικό χαρακτήρα στο outfit.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media πήραν φωτιά. Άλλοι μίλησαν για πρόκληση, άλλοι για fashion statement και αρκετοί για μία καλλιτεχνική πράξη απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την αισθητική της Chappell Roan. Εκείνη, πάντως, δεν φάνηκε να ενοχλείται στο ελάχιστο. Αντίθετα, απάντησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με διάθεση αυτοσαρκασμού και ελευθερίας.

«Γελάω γιατί ειλικρινά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εξωφρενικό», έγραψε, συνοδεύοντας το σχόλιό της με φωτογραφίες από τη βραδιά. «Στην πραγματικότητα το look είναι απίστευτο και παράξενο». Χωρίς ίχνος απολογητικού τόνου, η τραγουδίστρια συνέδεσε την επιλογή της με κάτι ευρύτερο από τη μόδα: τη χαρά του να κάνεις αυτό που θέλεις, χωρίς φόβο. «Σας προτείνω απλώς να ασκείτε την ελεύθερη βούλησή σας. Είναι διασκεδαστικό και λίγο χαζό», πρόσθεσε, ευχαριστώντας παράλληλα τα Grammy και όσους τη στήριξαν με την ψήφο τους.

Η ανταπόκριση των followers της ήταν άμεση και θετική. Πολλοί χαρακτήρισαν την εμφάνιση «iconic», «απολύτως Chappell» και «ένα από τα πιο δυνατά looks της βραδιάς», επισημαίνοντας ότι η καλλιτέχνιδα μετατρέπει κάθε red carpet σε προέκταση της σκηνικής της περσόνας. Για τους fans της, η τόλμη της δεν είναι σκάνδαλο, αλλά συνέπεια.

Η παρουσία της στα Grammy δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τους υπόλοιπους celebrities. Ο Jamie Foxx εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι τα παιδιά του τη λατρεύουν, μια στιγμή που ανέδειξε τη μεγάλη απήχηση της Chappell Roan στο νεότερο κοινό.

