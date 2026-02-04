Γιάννης Μπέζος: Το αιχμηρό σχόλιο για την ελληνική τηλεόραση – «Είναι ψευτοχαρούμενη»

Καλεσμένος στο AnesTea The Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο βρέθηκε ο Γιάννης Μπέζος, σε μια συζήτηση με έντονο προβληματισμό γύρω από την εικόνα της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τη νέα γενιά.

Αναφερόμενος αρχικά στο τηλεοπτικό τοπίο, ο γνωστός ηθοποιός εξέφρασε την άποψη ότι η ελληνική τηλεόραση συχνά παρουσιάζει μια επιφανειακή ευθυμία, η οποία δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Όπως σημείωσε, πολλές πρωινές εκπομπές δίνουν την αίσθηση μιας υπερβολικής, σχεδόν υποχρεωτικής χαράς, γεγονός που του δημιουργεί δυσπιστία. Τόνισε πως δεν είναι απαραίτητο οι παρουσιαστές να εμφανίζονται σκυθρωποί, ωστόσο η αδικαιολόγητη ευφορία, όπως είπε, μπορεί να μοιάζει ύποπτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο που λειτουργούν τα δελτία ειδήσεων, τα οποία χαρακτήρισε μονοδιάστατα και συχνά αρνητικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενημέρωση περιορίζεται σε λίγα θέματα, χωρίς να δίνεται μια συνολική εικόνα για όσα συμβαίνουν όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν σημαντικά γεγονότα σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα που μένουν εκτός τηλεοπτικού κάδρου, αναγκάζοντας τον κόσμο να στραφεί στο διαδίκτυο ή στον έντυπο Τύπο για πιο ουσιαστική πληροφόρηση. Ο ίδιος μάλιστα παραδέχτηκε πως επιλέγει να διαβάζει εφημερίδες, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, εκτιμώντας την ανάλυση και τον σχολιασμό που προσφέρουν.





«Η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό το κακό. Είναι ψευτοχαρούμενη. Ανοίγεις να δεις μια εκπομπή το πρωί και νομίζεις ότι είσαι σε μια τρομερή κλειδαρότρυπα ή όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο. Λες γιατί είναι όλοι χαρούμενοι; Γιατί πρέπει; Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι κάτι είναι ύποπτο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δελτία είναι λίγο μονοθεματικά, πολλές φορές αρνητικά. Δεν σου δίνουν ας πούμε μια σφαιρική ενημέρωση του τι γίνεται στον πλανήτη. Γιατί δεν μπορεί να γίνονται μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο πέντε θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Την ίδια ώρα ακόμα και στην πατρίδα μας γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Ενδεχομένως να μαθαίνεις από το διαδίκτυο ή να τα μαθαίνεις από τις εφημερίδες. Και εγώ διαβάζω εφημερίδες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, οι οποίες έχουν αυτό το καλό ότι μπορούν να αναπαράγουν πράγματα, να αναδημοσιεύουν πράγματα, έχουν αναλυτικά σχόλια και με ενδιαφέρει πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, ο Γιάννης Μπέζος μίλησε για τη νέα γενιά, σκιαγραφώντας τις διαφορές ανάμεσα στους νέους και τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Όπως ανέφερε, οι νέοι από τη φύση τους νιώθουν πως έχουν όλες τις απαντήσεις και την ανάγκη να ανατρέψουν τα πάντα, κάτι που αποτελεί κομμάτι της ορμής και της ζωτικότητάς τους. Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι, κατά τη γνώμη του, οφείλουν να κουβαλούν περισσότερα ερωτηματικά και λιγότερες βεβαιότητες, καθώς αυτή είναι η φυσική εξέλιξη της ζωής. «Οι νέοι πρέπει να τα ξέρουν όλα. Οι παλιοί δεν ξέρουν τίποτα. Οι νέοι από τη φύση τους που τα ξέρουν όλα. Οι μεγάλοι πρέπει να έχουν ερωτηματικά. Αυτή είναι και η γοητεία της ζωής. Όσο μεγαλώνεις πλησιάζεις προς τις ερωτήσεις. Όταν είσαι μικρός έχεις απαντήσεις. Αυτό είναι και η γοητεία της ζωής. Οι νέοι θέλουν να τα γκρεμίσουν όλα. Bέβαια να κατακτήσουν τον κόσμο. Είναι η φύση τους αυτή έτσι; Οι μεγάλοι πρέπει να έχουν ερωτηματικά. Όταν οι μεγάλοι συμπεριφέρονται σαν νέοι είναι γελοίοι. Και αυτό είναι σύνηθες, νομίζω».

