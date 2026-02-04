Mad Bubble
Mad Bubble
TV 04.02.2026

Γιάννης Μπέζος: Το αιχμηρό σχόλιο για την ελληνική τηλεόραση – «Είναι ψευτοχαρούμενη»

Ο ηθοποιός σχολιάζει με αιχμηρό λόγο την τηλεοπτική πραγματικότητα και τη νοοτροπία νέων και μεγαλύτερων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στο AnesTea The Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο βρέθηκε ο Γιάννης Μπέζος, σε μια συζήτηση με έντονο προβληματισμό γύρω από την εικόνα της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τη νέα γενιά.

Αναφερόμενος αρχικά στο τηλεοπτικό τοπίο, ο γνωστός ηθοποιός εξέφρασε την άποψη ότι η ελληνική τηλεόραση συχνά παρουσιάζει μια επιφανειακή ευθυμία, η οποία δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Όπως σημείωσε, πολλές πρωινές εκπομπές δίνουν την αίσθηση μιας υπερβολικής, σχεδόν υποχρεωτικής χαράς, γεγονός που του δημιουργεί δυσπιστία. Τόνισε πως δεν είναι απαραίτητο οι παρουσιαστές να εμφανίζονται σκυθρωποί, ωστόσο η αδικαιολόγητη ευφορία, όπως είπε, μπορεί να μοιάζει ύποπτη.

Διάβασε επίσης: Σειρά του ΑΝΤ1 μπαίνει στο Netflix

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο που λειτουργούν τα δελτία ειδήσεων, τα οποία χαρακτήρισε μονοδιάστατα και συχνά αρνητικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενημέρωση περιορίζεται σε λίγα θέματα, χωρίς να δίνεται μια συνολική εικόνα για όσα συμβαίνουν όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν σημαντικά γεγονότα σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα που μένουν εκτός τηλεοπτικού κάδρου, αναγκάζοντας τον κόσμο να στραφεί στο διαδίκτυο ή στον έντυπο Τύπο για πιο ουσιαστική πληροφόρηση. Ο ίδιος μάλιστα παραδέχτηκε πως επιλέγει να διαβάζει εφημερίδες, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, εκτιμώντας την ανάλυση και τον σχολιασμό που προσφέρουν.


«Η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό το κακό. Είναι ψευτοχαρούμενη. Ανοίγεις να δεις μια εκπομπή το πρωί και νομίζεις ότι είσαι σε μια τρομερή κλειδαρότρυπα ή όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο. Λες γιατί είναι όλοι χαρούμενοι; Γιατί πρέπει; Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι κάτι είναι ύποπτο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δελτία είναι λίγο μονοθεματικά, πολλές φορές αρνητικά. Δεν σου δίνουν ας πούμε μια σφαιρική ενημέρωση του τι γίνεται στον πλανήτη. Γιατί δεν μπορεί να γίνονται μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο πέντε θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Την ίδια ώρα ακόμα και στην πατρίδα μας γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Ενδεχομένως να μαθαίνεις από το διαδίκτυο ή να τα μαθαίνεις από τις εφημερίδες. Και εγώ διαβάζω εφημερίδες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, οι οποίες έχουν αυτό το καλό ότι μπορούν να αναπαράγουν πράγματα, να αναδημοσιεύουν πράγματα, έχουν αναλυτικά σχόλια και με ενδιαφέρει πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, ο Γιάννης Μπέζος μίλησε για τη νέα γενιά, σκιαγραφώντας τις διαφορές ανάμεσα στους νέους και τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Όπως ανέφερε, οι νέοι από τη φύση τους νιώθουν πως έχουν όλες τις απαντήσεις και την ανάγκη να ανατρέψουν τα πάντα, κάτι που αποτελεί κομμάτι της ορμής και της ζωτικότητάς τους. Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι, κατά τη γνώμη του, οφείλουν να κουβαλούν περισσότερα ερωτηματικά και λιγότερες βεβαιότητες, καθώς αυτή είναι η φυσική εξέλιξη της ζωής. «Οι νέοι πρέπει να τα ξέρουν όλα. Οι παλιοί δεν ξέρουν τίποτα. Οι νέοι από τη φύση τους που τα ξέρουν όλα. Οι μεγάλοι πρέπει να έχουν ερωτηματικά. Αυτή είναι και η γοητεία της ζωής. Όσο μεγαλώνεις πλησιάζεις προς τις ερωτήσεις. Όταν είσαι μικρός έχεις απαντήσεις. Αυτό είναι και η γοητεία της ζωής. Οι νέοι θέλουν να τα γκρεμίσουν όλα. Bέβαια να κατακτήσουν τον κόσμο. Είναι η φύση τους αυτή έτσι; Οι μεγάλοι πρέπει να έχουν ερωτηματικά. Όταν οι μεγάλοι συμπεριφέρονται σαν νέοι είναι γελοίοι. Και αυτό είναι σύνηθες, νομίζω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Η ημερομηνία πρεμιέρας και το μεγάλο έπαθλο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Γιάννης Μπέζος ηθοποιοί ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»

Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»

04.02.2026

Δες επίσης

Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»
TV

Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»

04.02.2026
Η ανακοίνωση της Alter Ego Studios για τον Μάρκο Σεφερλή
TV

Η ανακοίνωση της Alter Ego Studios για τον Μάρκο Σεφερλή

04.02.2026
Σούπερ Ήρωες: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο
TV

Σούπερ Ήρωες: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο

04.02.2026
Masterchef: Ποιος κέρδισε την αρχηγία στη 2η μπριγάδα και ποιοι βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση
TV

Masterchef: Ποιος κέρδισε την αρχηγία στη 2η μπριγάδα και ποιοι βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση

04.02.2026
Μεγάλη ανατροπή στο Grand Hotel – Πέτρος και Αλίκη καταλήγουν θανάσιμοι εχθροί
TV

Μεγάλη ανατροπή στο Grand Hotel – Πέτρος και Αλίκη καταλήγουν θανάσιμοι εχθροί

03.02.2026
Σειρά του ΑΝΤ1 μπαίνει στο Netflix
TV

Σειρά του ΑΝΤ1 μπαίνει στο Netflix

03.02.2026
Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Η ημερομηνία πρεμιέρας και το μεγάλο έπαθλο
TV

Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Η ημερομηνία πρεμιέρας και το μεγάλο έπαθλο

03.02.2026
Εκτός Σχεδίου: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου της νέας εκπομπής της ΕΡΤ1
TV

Εκτός Σχεδίου: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου της νέας εκπομπής της ΕΡΤ1

03.02.2026
Χάρης Ρώμας: Επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά μαζί με την Άννα Χατζησοφιά
TV

Χάρης Ρώμας: Επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά μαζί με την Άννα Χατζησοφιά

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα