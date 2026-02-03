Mad Bubble
Διατροφή 03.02.2026

Θες να κόψεις την ζάχαρη αλλά δεν μπορείς τον σκέτο καφέ; Τότε βάλε αυτό το μπαχαρικό

Το απλό κόλπο που αλλάζει εντελώς τη γεύση του καφέ σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο καφές αποτελεί καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους, ωστόσο αρκετοί δυσκολεύονται να τον απολαύσουν σκέτο λόγω της έντονης πικράδας του. Αντί για ζάχαρη ή γάλα, υπάρχει ένα απλό και φυσικό κόλπο που μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά τη γεύση του: η προσθήκη κανέλας κατά την παρασκευή.

Η τεχνική είναι εξαιρετικά εύκολη. Πριν την εκχύλιση, προστίθεται μικρή ποσότητα αλεσμένης κανέλας απευθείας στον αλεσμένο καφέ. Το αποτέλεσμα είναι ένας πιο αρωματικός καφές, με πιο «γεμάτη» και ήπια γεύση, χωρίς την έντονη πικράδα που συχνά οδηγεί στην ανάγκη για γλυκαντικά.

Πέρα από τη βελτίωση της γεύσης, η κανέλα προσφέρει και σημαντικά οφέλη για την υγεία. Σύμφωνα με μελέτες, η κανέλα έχει συσχετιστεί με μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, συμβάλλοντας στον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για άτομα με διαβήτη όσο και για όσους προσπαθούν να περιορίσουν την πρόσληψη ζάχαρης.


Επιπλέον, η κανέλα αποτελεί πηγή πολύτιμων θρεπτικών συστατικών, όπως μαγγάνιο, ασβέστιο, σίδηρο και βιταμίνη Κ. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική λειτουργία, γεγονός που την καθιστά ιδανική προσθήκη στον πρωινό καφέ. Η προσθήκη λίγης κανέλας στον καφέ πριν την παρασκευή αποτελεί έναν εύκολο και φυσικό τρόπο για πιο απολαυστικό ρόφημα, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα και περιττές θερμίδες.

Αυτό είναι το λάθος που όλοι κάνουν με το πρωινό καφέ (και δεν το ξέρουν)
