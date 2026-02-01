Οι 9 συνήθειες που θα σε κάνουν να λατρέψεις τις Δευτέρες

Ας είμαστε ειλικρινείς: τα πρωινά της Δευτέρας σπάνια είναι αγαπημένα. Η επιστροφή στη ρουτίνα μετά το σαββατοκύριακο μοιάζει συχνά με αγγαρεία αν όχι με μικρή καταστροφή. Κι όμως, με λίγη σωστή προετοιμασία, η Δευτέρα μπορεί να γίνει πιο παραγωγική και σαφώς λιγότερο αγχωτική. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος προγραμματισμός, ώστε να ξεκινάς την εβδομάδα με διάθεση και κίνητρο, αντί για στρες και αναβλητικότητα.

Η Stefani Sassos, διευθύντρια του Nutrition & Fitness Lab του Good Housekeeping Institute μάς δίνει τα φώτα της. Από την ήπια κίνηση μέχρι τη σωστή κατανάλωση καφεΐνης, οι συμβουλές της μπορούν να κάνουν την αρχή της εβδομάδας να κυλήσει πιο ομαλά με περισσότερη ενέργεια και λιγότερη ταλαιπωρία.

1. Πρόσεξε την καφεΐνη

Ένας καφές ή ένα φλιτζάνι matcha μπορεί να σε ξυπνήσει και να σε βάλει σε ρυθμό αρκεί να μην το παρακάνεις. Η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να αυξήσει το άγχος και να διαταράξει τον ύπνο σου, κάνοντας τα πρωινά της Δευτέρας ακόμη πιο δύσκολα. «Λίγη καφεΐνη βοηθά, αλλά η υπερβολή ειδικά νωρίς το πρωί μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση ενέργειας το απόγευμα», επισημαίνει η Sassos.

2. Φρόντισε για ποιοτικό ύπνο

Τίποτα δεν είναι χειρότερο από ένα θολό, κουρασμένο πρωινό όπου το μόνο που θέλεις είναι να ξαναγυρίσεις στο κρεβάτι. Ένας πλήρης ύπνος 7-9 ωρών σε βοηθά να ξυπνήσεις ανανεωμένος και έτοιμος να αντιμετωπίσεις την εβδομάδα. «Μια καλή εβδομάδα ξεκινά με έναν καλό ύπνο. Προσπάθησε να κοιμηθείς νωρίς την Κυριακή για να αρχίσεις τη Δευτέρα με ενέργεια», συμβουλεύει η ειδικός.

3. Βάλε την αυτοφροντίδα στο πρόγραμμα

Όταν εντάξεις μικρές στιγμές αυτοφροντίδας στη Δευτέρα σου, παύεις να τη βλέπεις ως αγγαρεία. Ένα ήσυχο διάλειμμα για καφέ, μια προπόνηση, το αγαπημένο σου επεισόδιο το βράδυ ή απλώς λίγη ώρα χωρίς κινητό μετά τη δουλειά μπορούν να λειτουργήσουν σαν μικρή ανταμοιβή.

4. Κινήσου έστω και λίγο

Το σώμα μας είναι φτιαγμένο για κίνηση. Ακόμα και 5-10 λεπτά stretching ή περπάτημα το πρωί μπορούν να «ξυπνήσουν» το σώμα και να καθαρίσουν το μυαλό. Αν μέσα στη μέρα νιώσεις κολλημένος, ένα σύντομο διάλειμμα κίνησης μπορεί να κάνει θαύματα. Οι ενδορφίνες που απελευθερώνονται βοηθούν να επιστρέψεις στη δουλειά με καθαρό κεφάλι.

5. Μην παραλείπεις το πρωινό

Όταν βιάζεσαι, είναι εύκολο να παραλείψεις το πρωινό ή να αρκεστείς σε κάτι πρόχειρο. Όμως ένα ισορροπημένο γεύμα και σωστή ενυδάτωση παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενέργεια και τη συγκέντρωσή σου. «Ένα ποτήρι νερό και ένα υγιεινό πρωινό μπορεί να είναι μια μικρή νίκη που δίνει το έναυσμα για καλύτερες συνήθειες όλη την εβδομάδα», λέει η Sassos.

6. Μείωσε την ψηφιακή υπερφόρτωση

Το inbox σου σίγουρα σε περιμένει, αλλά όχι τη στιγμή που ανοίγεις τα μάτια σου. «Ο εγκέφαλος μόλις ξύπνησε και το να τον βυθίσεις αμέσως στο χάος των emails και των social δεν είναι η καλύτερη ιδέα», τονίζει η ειδικός. Πάρε λίγο χρόνο να ετοιμαστείς χωρίς scrolling. Όταν πιάσεις τελικά το κινητό ή τον υπολογιστή, θα νιώθεις πιο έτοιμος και λιγότερο εξαντλημένος.

7. Εστίασε σε 2-3 στόχους

Οι υποχρεώσεις της εβδομάδας μπορεί να είναι αμέτρητες, αλλά δεν χρειάζεται να γίνουν όλες τη Δευτέρα. Κράτησε ρεαλιστικές προσδοκίες και αφιέρωσε λίγα λεπτά για να γράψεις 2-3 πρακτικούς στόχους για τη μέρα.Μια ξεκάθαρη και εφικτή λίστα μειώνει την αναβλητικότητα και σε κρατά συγκεντρωμένο.

8. Ξεκίνα από την Κυριακή

Ένα καλό πρωινό Δευτέρας ξεκινά από το Σαββατοκύριακο. Ένα μικρό «reset» την Κυριακή – τακτοποίηση, καθαρό γραφείο, προετοιμασία γευμάτων – μειώνει τα εμπόδια της επόμενης μέρας. «Ακόμα και απλά πράγματα, όπως να ετοιμάσεις τα ρούχα της γυμναστικής ή να γεμίσεις το μπουκάλι νερού από το βράδυ, κάνουν διαφορά», λέει η Sassos.

9. Μην ξεχνάς να είσαι ευγνώμων

Ναι, η δουλειά δεν είναι πάντα ευχάριστη. Όταν η Δευτέρα μοιάζει ανυπέρβλητη, αφιέρωσε λίγα λεπτά για να σκεφτείς όσα εκτιμάς στη ζωή σου: τους ανθρώπους σου, το σπίτι σου, την υγεία σου. Η ευγνωμοσύνη βοηθά να δεις τη μεγάλη εικόνα και σου θυμίζει γιατί προσπαθείς καθημερινά, είτε για εσένα είτε για όσους αγαπάς.

