Έρχεται χωρισμός: Ποια είναι τα 3 ζώδια που δεν θα προλάβουν να... γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνο

Ο Άγιος Βαλεντίνος πλησιάζει και η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη έρωτα και ρομαντισμό… αλλά όχι για όλους μιας και σύμφωνα με τα αστρολογικά στοιχεία, 3 ζώδια φαίνεται πως θα αντιμετωπίσουν αναταράξεις στη σχέση τους και ίσως δεν προλάβουν να γιορτάσουν την ημέρα των ερωτευμένων όπως θα ήθελαν. Οι προβλέψεις δεν είναι μοιρολατρικές, αλλά προειδοποιούν για πιθανά συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και ανάγκη για συζήτηση και διευθέτηση διαφορών πριν φτάσει η ημέρα της αγάπης.

1. Ζυγός

Οι Ζυγοί, που πάντα αναζητούν την αρμονία στη σχέση τους, τον Φεβρουάριο θα βρεθούν αντιμέτωποι με έντονες διαφωνίες. Οι παρεξηγήσεις θα φουντώσουν, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν ή και να ακυρωθούν σχέδια για ρομαντικές εξόδους. Αν ανήκεις σε αυτό το ζώδιο, καλό είναι να αποφύγεις παρορμητικές αποφάσεις και να δώσεις χρόνο για ψύχραιμη συζήτηση.

Διάβασε επίσης: Μην μπλέξεις με αυτά τα 3 ζώδια – Σε κάνουν να κολλήσεις και μετά εξαφανίζονται

2. Καρκίνος

Οι Καρκίνοι είναι γνωστοί για την έντονη συναισθηματική τους φύση. Φέτος, τα συναισθήματα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και μερικές μικρές απογοητεύσεις μπορεί να γίνουν αιτίες για μεγάλες συγκρούσεις. Οι Καρκίνοι ίσως βρεθούν χωριστά από τον σύντροφό τους τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εκτός αν καταφέρουν να επικοινωνήσουν ανοιχτά και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους χωρίς υπερβολές.

3. Τοξότης

Οι Τοξότες αγαπούν την ελευθερία τους και τον προσωπικό τους χώρο. Αυτό τον Φεβρουάριο, όμως, μπορεί να τους οδηγήσει σε ψυχρές στιγμές ή προσωρινές απομακρύνσεις από τον σύντροφό τους. Ο Άγιος Βαλεντίνος ενδέχεται να βρει τους Τοξότες σε φάση αναθεώρησης της σχέσης τους, κάνοντας την ημέρα των ερωτευμένων λιγότερο… ρομαντική.

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: 3 φορές ανάδρομος Ερμής το 2026 – Τα 3 ζώδια που μπαίνουν στο στόχαστρο

Δες κι αυτό…