Mad Bubble
Ζώδια 29.01.2026

Μην μπλέξεις με αυτά τα 3 ζώδια – Σε κάνουν να κολλήσεις και μετά εξαφανίζονται

Σε τραβούν σαν μαγνήτης, σου υπόσχονται πολλά και εξαφανίζονται πριν το καταλάβεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σίγουρα έχεις γνωρίσει κάποιον που στην αρχή σε έκανε να νιώθεις μοναδικός, σε γέμιζε μηνύματα, βλέμματα και υποσχέσεις… και λίγο μετά εξαφανίστηκε σαν να μην υπήρξες ποτέ. Αν ναι, τότε τα άστρα ίσως έχουν βάλει το χεράκι τους. Υπάρχουν κάποια ζώδια που ξέρουν να δημιουργούν έντονη συναισθηματική σύνδεση, να σε τραβούν κοντά τους με τρόπο σχεδόν μαγνητικό και, μόλις νιώσουν ότι «σε έχουν», αλλάζουν πορεία.

Δεν το κάνουν πάντα από κακία. Άλλοτε φοβούνται τη δέσμευση, άλλοτε βαριούνται εύκολα και άλλοτε απλώς λατρεύουν την αίσθηση της κατάκτησης περισσότερο από τη διάρκεια. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο: εσύ μένεις να αναρωτιέσαι τι πήγε στραβά, ενώ εκείνοι έχουν ήδη προχωρήσει στο επόμενο κεφάλαιο. Αυτά είναι λοιπόν τα 3 ζώδια που μπορούν να σε κάνουν να κολλήσεις επικίνδυνα και μετά να γίνουν καπνός.

1. Δίδυμος

Ο Δίδυμος είναι ο βασιλιάς του φλερτ και της επικοινωνίας. Ξέρει ακριβώς τι να σου πει, πώς να σε κάνει να γελάσεις και να νιώσεις πως έχετε μια μοναδική σύνδεση. Το πρόβλημα; Η προσοχή του αλλάζει με ταχύτητα φωτός. Εκεί που μιλάτε όλη μέρα, ξαφνικά αργεί να απαντήσει, απομακρύνεται και πριν το καταλάβεις έχει χαθεί. Δεν το κάνει από κακία, απλώς κυνηγάει συνεχώς το καινούργιο.

2.Τοξότης

Ο Τοξότης σε παρασύρει σε έναν έρωτα γεμάτο ένταση, γέλιο και υποσχέσεις για ταξίδια, εμπειρίες και ελευθερία. Σε κάνει να πιστέψεις ότι μαζί του όλα είναι δυνατά. Μέχρι τη στιγμή που νιώθει ότι περιορίζεται. Τότε, χωρίς πολλές εξηγήσεις, παίρνει απόσταση και εξαφανίζεται για να «βρει τον εαυτό του». Αν κολλήσεις μαζί του, να ξέρεις ότι η ανεξαρτησία του θα μπει πάντα πρώτη.

Ζώδια φετίχ
3. Υδροχόος

Μυστηριώδης, διαφορετικός και απρόβλεπτος, ο Υδροχόος σε τραβάει με τον τρόπο σκέψης και την ιδιαίτερη προσωπικότητά του. Στην αρχή δείχνει ενδιαφέρον, βάθος και μια σύνδεση που μοιάζει ξεχωριστή. Όταν όμως τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα, κλείνεται στον εαυτό του και απομακρύνεται συναισθηματικά. Μπορεί να εξαφανιστεί χωρίς δράμα, αφήνοντάς σε να ψάχνεις απαντήσεις που δεν θα έρθουν ποτέ.

