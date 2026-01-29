Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 29.01.2026

Ρεκόρ ζήτησης για τον Harry Styles – Εκατομμύρια κόσμου για τις συναυλίες του

Harry Styles μήνυση σε άστεγο
Περισσότερα από 11.5 εκατομμύρια αιτήματα στην προπώληση για τη μόνιμη σειρά εμφανίσεων του Harry Styles στη Νέα Υόρκη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Harry Styles καταγράφει ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο στην καριέρα του, καθώς η προπώληση εισιτηρίων για τη μόνιμη σειρά εμφανίσεών του στο Madison Square Garden προκάλεσε πρωτοφανές ενδιαφέρον. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ticketmaster, 11.5 εκατομμύρια άνθρωποι εγγράφηκαν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην προπώληση των εισιτηρίων, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για μεμονωμένο καλλιτέχνη στη μουσική αγορά της Νέας Υόρκης. Η Ticketmaster ανέφερε ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο όγκο προεγγραφών που έχει καταγραφεί ποτέ για προπώληση καλλιτέχνη στη συγκεκριμένη αγορά, αλλά και για τη μεγαλύτερη επίδοση προεγγραφών για residency ή σειρά εμφανίσεων σε μία μόνο πόλη συνολικά. Το ενδιαφέρον αφορά τις 30 προγραμματισμένες συναυλίες του Harry Styles στο Madison Square Garden στο πλαίσιο της περιοδείας «Together Together Tour».

Η χωρητικότητα του Madison Square Garden ανέρχεται σε περίπου 19.500 θεατές ανά συναυλία, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 585.000 διαθέσιμα εισιτήρια συνολικά για όλες τις εμφανίσεις. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε μόλις 5% των συνολικών προεγγραφών που καταγράφηκαν στην προπώληση. Παρότι δεν είναι σαφές πόσες από τις εγγραφές προέρχονται από πραγματικούς θαυμαστές και πόσες από μεταπωλητές ή αυτοματοποιημένους λογαριασμούς, ακόμη και αν μόνο το 50% θεωρηθεί έγκυρο, η ζήτηση παραμένει εντυπωσιακή και δύσκολα καλύψιμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων από θαυμαστές του Harry Styles, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί πλέον σταθερή τάση στη μουσική βιομηχανία, καθώς η αυξημένη ζήτηση για συναυλίες μεγάλων ονομάτων συνδυάζεται με αυξημένα κόστη παραγωγής. Ο Harry Styles δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος μέχρι στιγμής.

Παρά τις αντιδράσεις, η εμπορική δυναμική της περιοδείας δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Το Madison Square Garden αποτελεί τον μοναδικό χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ο Harry Styles έχει ανακοινώσει εμφανίσεις για το 2026, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση. Την ίδια ώρα, ο καλλιτέχνης πρόσθεσε νέες ημερομηνίες στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας, με όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι το «Together Together Tour» θα συγκαταλέγεται στις πιο επικερδείς περιοδείες της χρονιάς.

www.instagram.com/harrystyles

Η περιοδεία συνοδεύει την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ του Harry Styles με τίτλο «Kiss All the Time Disco Occasionally», το οποίο ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο. Το πρώτο single του άλμπουμ με τίτλο «Aperture» κυκλοφόρησε πρόσφατα, ενώ η νέα δουλειά έρχεται ως συνέχεια του «Harry’s House», το οποίο απέσπασε το βραβείο Grammy για Άλμπουμ της Χρονιάς το 2023 και περιλάμβανε την παγκόσμια επιτυχία «As It Was». Η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει ότι ο Harry Styles παραμένει ένας από τους ισχυρότερους εμπορικά και καλλιτεχνικά εκπροσώπους της σύγχρονης ποπ σκηνής, με τη ζήτηση για τις ζωντανές εμφανίσεις του να ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Διάβασε επίσης: Harry Styles: Dirty Dancing χορευτικά στο video clip του Aperture (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Harry Styles ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μην μπλέξεις με αυτά τα 3 ζώδια – Σε κάνουν να κολλήσεις και μετά εξαφανίζονται

Μην μπλέξεις με αυτά τα 3 ζώδια – Σε κάνουν να κολλήσεις και μετά εξαφανίζονται

29.01.2026
Επόμενο
Ο Morgan Freeman αποκαλύπτει τον τρόπο ζωής που τον κρατά υγιή στα 88 του

Ο Morgan Freeman αποκαλύπτει τον τρόπο ζωής που τον κρατά υγιή στα 88 του

29.01.2026

Δες επίσης

Ο Justin Bieber στη σκηνή των Grammy μετά από 4 χρόνια απουσίας
Μουσικά Νέα

Ο Justin Bieber στη σκηνή των Grammy μετά από 4 χρόνια απουσίας

29.01.2026
Grammy 2026: Οι Slash, Post Malone και Chad Smith θα τιμήσουν θρύλους της μουσικής
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Οι Slash, Post Malone και Chad Smith θα τιμήσουν θρύλους της μουσικής

29.01.2026
Eurovision 2026: Οι Dinamiss αποκαλύπτουν το μήνυμα πίσω από το Chaos
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Οι Dinamiss αποκαλύπτουν το μήνυμα πίσω από το Chaos

29.01.2026
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 2 παρουσιαστές του 70ού διαγωνισμού στη Βιέννη
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 2 παρουσιαστές του 70ού διαγωνισμού στη Βιέννη

29.01.2026
Eurovision 2026: Η αποκάλυψη της Marseaux για το «Χάνομαι» – «Είναι επίκληση στην ανεμελιά»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η αποκάλυψη της Marseaux για το «Χάνομαι» – «Είναι επίκληση στην ανεμελιά»

29.01.2026
KPop Demon Hunters: Κυριαρχεί στα charts για 6 συνεχόμενους μήνες
Μουσικά Νέα

KPop Demon Hunters: Κυριαρχεί στα charts για 6 συνεχόμενους μήνες

29.01.2026
KPop Demon Hunters: Κούκλες οι Rumi, Zoey και Mira
City Guide

KPop Demon Hunters: Κούκλες οι Rumi, Zoey και Mira

29.01.2026
Ο Neil Young προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας
Μουσικά Νέα

Ο Neil Young προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας

28.01.2026
Eurovision 2026: Αυτό είναι το μεγάλο όνομα που θα τραγουδήσει στον Εθνικό Τελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτό είναι το μεγάλο όνομα που θα τραγουδήσει στον Εθνικό Τελικό

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος