Ρεκόρ ζήτησης για τον Harry Styles – Εκατομμύρια κόσμου για τις συναυλίες του

Ο Harry Styles καταγράφει ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο στην καριέρα του, καθώς η προπώληση εισιτηρίων για τη μόνιμη σειρά εμφανίσεών του στο Madison Square Garden προκάλεσε πρωτοφανές ενδιαφέρον. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ticketmaster, 11.5 εκατομμύρια άνθρωποι εγγράφηκαν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην προπώληση των εισιτηρίων, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για μεμονωμένο καλλιτέχνη στη μουσική αγορά της Νέας Υόρκης. Η Ticketmaster ανέφερε ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο όγκο προεγγραφών που έχει καταγραφεί ποτέ για προπώληση καλλιτέχνη στη συγκεκριμένη αγορά, αλλά και για τη μεγαλύτερη επίδοση προεγγραφών για residency ή σειρά εμφανίσεων σε μία μόνο πόλη συνολικά. Το ενδιαφέρον αφορά τις 30 προγραμματισμένες συναυλίες του Harry Styles στο Madison Square Garden στο πλαίσιο της περιοδείας «Together Together Tour».

Η χωρητικότητα του Madison Square Garden ανέρχεται σε περίπου 19.500 θεατές ανά συναυλία, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 585.000 διαθέσιμα εισιτήρια συνολικά για όλες τις εμφανίσεις. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε μόλις 5% των συνολικών προεγγραφών που καταγράφηκαν στην προπώληση. Παρότι δεν είναι σαφές πόσες από τις εγγραφές προέρχονται από πραγματικούς θαυμαστές και πόσες από μεταπωλητές ή αυτοματοποιημένους λογαριασμούς, ακόμη και αν μόνο το 50% θεωρηθεί έγκυρο, η ζήτηση παραμένει εντυπωσιακή και δύσκολα καλύψιμη.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων από θαυμαστές του Harry Styles, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί πλέον σταθερή τάση στη μουσική βιομηχανία, καθώς η αυξημένη ζήτηση για συναυλίες μεγάλων ονομάτων συνδυάζεται με αυξημένα κόστη παραγωγής. Ο Harry Styles δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος μέχρι στιγμής.

Παρά τις αντιδράσεις, η εμπορική δυναμική της περιοδείας δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Το Madison Square Garden αποτελεί τον μοναδικό χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ο Harry Styles έχει ανακοινώσει εμφανίσεις για το 2026, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση. Την ίδια ώρα, ο καλλιτέχνης πρόσθεσε νέες ημερομηνίες στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας, με όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι το «Together Together Tour» θα συγκαταλέγεται στις πιο επικερδείς περιοδείες της χρονιάς.

Η περιοδεία συνοδεύει την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ του Harry Styles με τίτλο «Kiss All the Time Disco Occasionally», το οποίο ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο. Το πρώτο single του άλμπουμ με τίτλο «Aperture» κυκλοφόρησε πρόσφατα, ενώ η νέα δουλειά έρχεται ως συνέχεια του «Harry’s House», το οποίο απέσπασε το βραβείο Grammy για Άλμπουμ της Χρονιάς το 2023 και περιλάμβανε την παγκόσμια επιτυχία «As It Was». Η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει ότι ο Harry Styles παραμένει ένας από τους ισχυρότερους εμπορικά και καλλιτεχνικά εκπροσώπους της σύγχρονης ποπ σκηνής, με τη ζήτηση για τις ζωντανές εμφανίσεις του να ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

