Mad Bubble
Fashion 28.01.2026

Η Lisa πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της NikeSKIMS

Η καμπάνια Άνοιξη 2026 μεταφέρει την αισθητική του σύγχρονου μπαλέτου στο γυναικείο αθλητικό ντύσιμο με επίκεντρο τη δύναμη και την κομψότητα και τη LISA σε πρώτο πλάνο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η LISA, παγκόσμιο σύμβολο της σύγχρονης ποπ κουλτούρας και μέλος των Blackpink, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας NikeSKIMS για την Άνοιξη 2026, σηματοδοτώντας μια στρατηγική συνεργασία που ενώνει την υψηλή αισθητική με την τεχνολογική καινοτομία. Η συλλογή παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένδυσης από την κορυφή ως τα νύχια, σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της προπόνησης όσο και της καθημερινής ζωής. Η σύμπραξη της Nike με την Kim Kardashian μέσω του brand SKIMS επαναπροσδιορίζει το γυναικείο sportswear, αντλώντας έμπνευση από τη ρευστότητα και τη σωματική δύναμη των σύγχρονων μπαλαρίνων. Η φιλοσοφία της συλλογής βασίζεται στην ομαλή μετάβαση από τον χώρο της άσκησης στον αστικό τρόπο ζωής, χωρίς συμβιβασμούς στην εφαρμογή, την άνεση ή την κομψότητα.

www.about.nike.com

Διάβασε επίσης: Οι BLACKPINK επιστρέφουν με νέο album και παγκόσμια περιοδεία

Η καμπάνια φωτογραφήθηκε στο Παρίσι και σκηνοθετήθηκε από τον Sergio Reis, με τη LISA να πλαισιώνεται από επαγγελματίες χορευτές. Η οπτική αφήγηση εστιάζει στην ελευθερία της κίνησης και στη θηλυκή δύναμη, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του μπαλέτου με τη σύγχρονη αθλητική μόδα.

www.about.nike.com

Η Kim Kardashian δήλωσε σχετικά «η συλλογή Άνοιξη 2026 τιμά τη διαχρονική στάση και την κομψότητα των μπαλαρίνων μέσα από μια ξεκάθαρα σύγχρονη ματιά. Εστιάσαμε με εμμονή σε κάθε λεπτομέρεια, από τις απαλές γραμμές και τα θηλυκά χρώματα μέχρι τα ποιοτικά υλικά.

www.about.nike.com

Κάθε κομμάτι αποτελεί δήλωση ομορφιάς και επιτρέπει στις γυναίκες να κινούνται με αυτοπεποίθηση και χάρη». Από την πλευρά της, η LISA ανέφερε «όταν βρίσκομαι στη σκηνή, το ζητούμενο είναι να δείχνω καλά και ταυτόχρονα να μπορώ να κινούμαι και να χορεύω ελεύθερα. Η συλλογή NikeSKIMS είναι τόσο άνετη και ελαφριά που νιώθω σιγουριά φορώντας τη παντού, από τις πρόβες μέχρι τα ταξίδια ή τη χαλάρωση στο σπίτι. Επιτρέπει την κίνηση, δείχνει εντυπωσιακή και εντάσσεται φυσικά στην καθημερινότητά μου».

Η συλλογή NikeSKIMS Άνοιξη 2026 θα κυκλοφορήσει στις 5 Φεβρουαρίου μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων της Nike και του SKIMS, ενώ θα ακολουθήσει ευρύτερη διάθεση προς τα τέλη Φεβρουαρίου.

Διάβασε επίσης: Αναβρασμός στο instagram για το ντουέτο-έκπληξη που σκαρώνει η Jisoo

