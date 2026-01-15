Οι BLACKPINK επιστρέφουν με νέο album και παγκόσμια περιοδεία

Οι BLACKPINK ανακοίνωσαν επίσημα την επιστροφή τους με νέο album, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο όπου είχαν επικεντρωθεί σε ατομικές καλλιτεχνικές διαδρομές. Το νέο album φέρει τον τίτλο «Deadline» και θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου, όπως γνωστοποίησαν οι ίδιες μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για mini album, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τη θεματολογία ή τη λίστα των τραγουδιών.

Ο τίτλος «Deadline» ταυτίζεται με την παγκόσμια περιοδεία των BLACKPINK για το 2025, η οποία ξεκίνησε στις 5 και 6 Ιουλίου στο Goyang Sports Complex της Νότιας Κορέας. Οι συγκεκριμένες συναυλίες είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτέλεσαν την πρώτη κοινή εμφάνιση των Jennie, Jisoo, Rosé και Lisa ως συγκρότημα μετά το 2023.

Κατά τη διάρκεια της αποχής τους από τη συλλογική δραστηριότητα, οι τέσσερις καλλιτέχνιδες ανέπτυξαν έντονη προσωπική δημιουργική δράση. Η Jennie παρουσίασε σόλο μουσικό έργο και συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά «The Idol» του HBO, ενώ η Lisa εμφανίστηκε στην τρίτη σεζόν της σειράς «The White Lotus». Παράλληλα, η Jisoo και η Rosé επικεντρώθηκαν σε ατομικά μουσικά και καλλιτεχνικά εγχειρήματα, ενισχύοντας το προσωπικό τους αποτύπωμα πέρα από το πλαίσιο των BLACKPINK.

Λίγο πριν από την έναρξη της περιοδείας «Deadline», οι BLACKPINK επανενώθηκαν στο στούντιο για την ηχογράφηση του τραγουδιού «Jump». Το τραγούδι κυκλοφόρησε επίσημα στις 11 Ιουλίου και έκανε ντεμπούτο στο Νο 28 του Billboard Hot 100 στο chart με ημερομηνία 28 Ιουλίου. Παρέμεινε στη λίστα για 10 εβδομάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπορική δυναμική και τη διεθνή απήχηση των BLACKPINK.

Σε συνέντευξή της στο Billboard τον Ιανουάριο του 2025, η Jennie αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία οι BLACKPINK ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, επισημαίνοντας ότι της έλειψε η καθημερινή επαφή με τις υπόλοιπες. Παράλληλα, προανήγγειλε τη νέα εποχή του συγκροτήματος, δηλώνοντας «θέλω να πω ότι αυτό που έρχεται θα είναι η πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού μας που έχει δει ποτέ το κοινό». Η επιστροφή των BLACKPINK με νέο άλμπουμ και ενιαία καλλιτεχνική παρουσία δεν συνιστά απλώς συνέχεια της επιτυχημένης πορείας τους, αλλά μια σαφή επανατοποθέτηση στη διεθνή μουσική σκηνή. Με την εμπειρία των προσωπικών τους διαδρομών και την ισχυρή συλλογική τους ταυτότητα, οι Jennie, Jisoo, Rosé και Lisa εμφανίζονται έτοιμες να διαμορφώσουν το επόμενο κεφάλαιο της παγκόσμιας παρουσίας των BLACKPINK.

