Ο λόγος που πρέπει να δεις με… άλλο μάτι τα teaser του Avengers: Doomsday

Η Marvel Studios παρουσίασε μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων 4 διαδοχικά teaser για την ταινία «Avengers: Doomsday», τα οποία προβλήθηκαν αρχικά στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν από προβολές της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» και στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν διαδικτυακά. Ωστόσο, οι σκηνοθέτες Anthony Russo και Joe Russo έσπευσαν να ανατρέψουν την καθιερωμένη αντίληψη γύρω από το περιεχόμενό τους, δηλώνοντας ότι όσα παρακολουθεί το κοινό δεν είναι στην πραγματικότητα teaser ή trailers.

Οι Anthony Russo και Joe Russo τοποθετήθηκαν δημόσια μέσω του Instagram, συνοδεύοντας το τέταρτο βίντεο με τη φράση «Αυτό που παρακολουθείτε τις τελευταίες 4 εβδομάδες δεν είναι teaser ούτε trailers. Είναι ιστορίες. Είναι στοιχεία. Δώστε προσοχή». Η δήλωση αυτή άνοιξε έναν νέο κύκλο ερμηνειών για τον ρόλο που παίζουν τα συγκεκριμένα βίντεο στη συνολική αφήγηση της ταινίας «Avengers: Doomsday».

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η Marvel Studios παρουσίασε τέσσερα ξεχωριστά teaser, καθένα από τα οποία επικεντρώνεται σε διαφορετικούς ήρωες και ομάδες. Το πρώτο βίντεο έφερε στο προσκήνιο τον χαρακτήρα του Steve Rogers με τον Chris Evans, το δεύτερο επικεντρώθηκε στον Thor του Chris Hemsworth, το τρίτο είχε έντονο άρωμα X Men, ενώ το τέταρτο ανέδειξε τους Wakandans, τον Namor και τον Ben Grimm, γνωστό ως The Thing, από το σύμπαν των Fantastic Four.

Η τοποθέτηση των Anthony Russo και Joe Russo οδήγησε ορισμένους να θεωρήσουν ότι τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται αυτούσια στην τελική ταινία. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, τα βίντεο λειτουργούν ως αυτόνομα αφηγηματικά προλογικά κομμάτια, παρόμοια με προηγούμενες σκηνές μετά τους τίτλους τέλους σε ταινίες όπως το «Captain America: The Winter Soldier», οι οποίες προετοίμαζαν το έδαφος για μεταγενέστερα γεγονότα στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Παρότι είναι πιθανό ορισμένα από τα στιγμιότυπα να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για προωθητικούς σκοπούς, όπως συνέβη με τις σκηνές μετά τους τίτλους τέλους των ταινιών «Thunderbolts» και «The Fantastic Four: First Steps», θεωρείται δύσκολο να ισχύει το ίδιο για όλα. Η συνάντηση των Fantastic Four με τους Wakandans και τον Namor, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της πλοκής, καθώς πρόκειται για γεγονός με ιδιαίτερη βαρύτητα για να παραλειφθεί.

Πέρα από τη μορφή τους, τα τέσσερα βίντεο φαίνεται να μοιράζονται κοινές θεματικές γραμμές. Ένα από τα πιο έντονα μοτίβα είναι η παρουσία των παιδιών και της επόμενης γενιάς. Τα πρώτα δύο teaser εστιάζουν στα παιδιά του Captain America και του Thor, ενώ στο τρίτο υπονοείται ότι ο Cyclops αγωνίζεται για να σώσει τον Nate Grey ή τη Rachel Summers. Παράλληλα, οι Fantastic Four παρουσιάζονται να ταξιδεύουν στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel με σκοπό τη διάσωση του Franklin Richards. Το στοιχείο αυτό έχει οδηγήσει πολλούς να υποθέσουν ότι ο Doctor Doom στοχεύει σε παιδιά με υπερδυνάμεις.

Ένα δεύτερο επαναλαμβανόμενο μοτίβο είναι αυτό της καταστροφής και του τέλους. Ο ίδιος ο τίτλος «Doomsday» δεν παραπέμπει μόνο στον Doctor Doom, αλλά και στην έννοια του τέλους των κόσμων. Στο σχετικό teaser, ο Magneto δηλώνει «Ο θάνατος έρχεται για όλους μας. Το ερώτημα δεν είναι αν είσαι έτοιμος να πεθάνεις, αλλά ποιος θα είσαι όταν κλείσεις τα μάτια σου», ενώ η Shuri αναφέρει «Ένας βασιλιάς έχει καθήκοντα. Να προετοιμάσει τον λαό του για τη μετά θάνατον ζωή». Οι φράσεις αυτές ενισχύουν την αίσθηση ότι οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια μάχη που ενδέχεται να μην μπορούν να κερδίσουν.

Η εικόνα του Cyclops να δίνει την ύστατη μάχη στα ερείπια της έπαυλης του Charles Xavier εντείνει την αίσθηση αναπόφευκτης απώλειας. Σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, το αντίστροφο μέτρημα για το «Avengers: Doomsday» δεν αφορά μόνο την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, αλλά και το τέλος μιας εποχής για το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Ένα τέλος που, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα φάση, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί με την ταινία «Avengers: Secret Wars».

