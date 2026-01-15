Euphoria: Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν προαναγγέλλει μια νέα εποχή

Πέντε χρόνια μετά το φινάλε του δεύτερου κύκλου, η σειρά επιστρέφει με νέες ιστορίες για τις ενήλικες ζωές των ηρώων

Το HBO ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της βραβευμένης σειράς «Euphoria», δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του τρίτου κύκλου. Η πρεμιέρα της νέας σεζόν έχει προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου και θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια.

Η πλοκή της τρίτης σεζόν διαδραματίζεται περίπου πέντε χρόνια μετά το φινάλε του δεύτερου κύκλου, με τους πρωταγωνιστές να έχουν αφήσει πίσω τους τα σχολικά χρόνια και να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τις προκλήσεις και τις ευθύνες της ενήλικης ζωής. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η παρέα των παιδικών φίλων προσπαθεί να βρει πίστη και λύτρωση, ενώ έρχεται αντιμέτωπη με το κακό και τις συνέπειες των επιλογών της.

Ο δημιουργός της σειράς, Sam Levinson, αποκάλυψε λεπτομέρειες για την εξέλιξη των βασικών χαρακτήρων στον νέο κύκλο. Η Rue, την οποία υποδύεται η Zendaya, ζει στο Μεξικό και δίνει μάχη για να αποπληρώσει το χρέος της στην έμπορο ναρκωτικών Laurie, την οποία ενσαρκώνει η Martha Kelly. Η Cassie της Sydney Sweeney και ο Nate του Jacob Elordi είναι παντρεμένοι και ζουν στα προάστια, η Jules της Hunter Schafer φοιτά σε σχολή Καλών Τεχνών, ενώ η Maddy της Alexa Demie εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ. Παράλληλα, η Lexi της Maude Apatow εργάζεται ως βοηθός μιας ισχυρής showrunner, την οποία υποδύεται η Sharon Stone.

Στους ρόλους τους επιστρέφουν οι Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Colman Domingo και Dominic Fike. Αντίθετα, από τη νέα σεζόν απουσιάζουν οι Barbie Ferreira, Storm Reid, Javon “Wanna” Walton και Austin Abrams.

Το καστ της τρίτης σεζόν εμπλουτίζεται με σημαντικές νέες προσθήκες, μεταξύ των οποίων οι Sharon Stone, Rosalía, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth και Marshawn Lynch, καθώς και πολλοί ακόμη ηθοποιοί.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο στο Λος Άντζελες, με τον Sam Levinson να υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο. Στην εκτελεστική παραγωγή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ashley Levinson, Daphna Levin και Ron Leshem, καθώς και οι Drake και Adel “Future” Nur. Η σειρά αποτελεί αμερικανική μεταφορά της ομότιτλης ισραηλινής παραγωγής που δημιούργησαν οι Daphna Levin και Ron Leshem.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς ολοκληρώθηκε με το θεατρικό έργο της Lexi, εμπνευσμένο από τις ζωές των φίλων της, τη σύλληψη του Cal μετά την αποκάλυψη των παράνομων βίντεό του και τη Rue να παραμένει νηφάλια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύνδεσης με την Jules.

Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν του «Euphoria» είναι ήδη διαθέσιμο και προϊδεάζει για έναν πιο ώριμο και σκοτεινό κύκλο, που εστιάζει στις συνέπειες της ενηλικίωσης και στις επιλογές που ακολουθούν τους ήρωες στη νέα φάση της ζωής τους.

