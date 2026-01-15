Mad Bubble
28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών με βαθμολογία ρεκόρ

Η σκηνοθεσία της Nia DaCosta και οι ερμηνείες των Ralph Fiennes και Jack O’Connell οδηγούν το franchise σε νέα δημιουργικά ύψη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ταινία «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών» καταγράφει την υψηλότερη μέχρι σήμερα βαθμολογία στην ιστορία του κινηματογραφικού franchise, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα θετική υποδοχή της από τους κριτικούς. Η ταινία συγκεντρώνει ποσοστό 94% στο Rotten Tomatoes και φέρει την ένδειξη Certified Fresh, βάσει 96 επαληθευμένων κριτικών. Η επίδοση αυτή ξεπερνά τις προηγούμενες ταινίες της σειράς. Το «28 Days Later» των Danny Boyle και Alex Garland διατηρεί ποσοστό 87% βάσει 240 κριτικών, ενώ το «28 Years Later» του 2025 είχε φτάσει στο 89% με 395 κριτικές. Η χαμηλότερη βαθμολογία της σειράς παραμένει εκείνη του «28 Weeks Later» του 2007, το οποίο συγκεντρώνει 73% από 200 κριτικές.

Η συνολική κριτική αποτίμηση αναφέρει ότι «το “28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών” αποτελεί άμεση συνέχεια του “28 Μέρες Μετά” εντείνει τη σωματική βία και εμβαθύνει στο αίσθημα τρόμου, με τη σκηνοθεσία της Nia DaCosta να δημιουργεί μια ανησυχητική ατμόσφαιρα και τις ερμηνείες των Ralph Fiennes και Jack O’Connell να ξεχωρίζουν».

Η νέα ταινία επαναφέρει βασικούς χαρακτήρες της προηγούμενης ιστορίας. Ο Ralph Fiennes ενσαρκώνει ξανά τον επιζώντα του αρχικού ξεσπάσματος Doctor Ian Kelson, ο Alfie Williams επιστρέφει στον ρόλο του νεαρού Spike, ο Jack O’Connell υποδύεται τον ηγέτη μιας αίρεσης με το όνομα Sir Lord Jimmy Crystal και ο Chi Lewis-Parry εμφανίζεται ως ο επιβλητικός μολυσμένος ηγέτης Samson. Σημαντική είναι και η επιστροφή του Cillian Murphy στον ρόλο του Jim από το «28 Μέρες Μετά».

Ο Cillian Murphy είχε μιλήσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 για τη συμμετοχή του στην ταινία, αποφεύγοντας τις λεπτομέρειες αλλά εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το αποτέλεσμα. Όπως είχε δηλώσει, «μπορώ να πω ότι η Nia DaCosta έχει κάνει μια εξαιρετική ταινία και ότι λειτουργεί ως ιδανικό συμπλήρωμα στο φιλμ του Danny Boyle. Η παρουσία μου είναι μικρή, αλλά είμαι πραγματικά περήφανος γι’ αυτήν».

Η σκηνοθεσία της Nia DaCosta και το σενάριο του Alex Garland μετατοπίζουν το κέντρο βάρους της αφήγησης από τον Spike στον Doctor Ian Kelson, έναν χαρακτήρα που έχει αφιερώσει χρόνια στη μελέτη των μολυσμένων και έχει μάθει να συνυπάρχει μαζί τους. Ο Ralph Fiennes έχει αναφερθεί στη θεματική κατεύθυνση της ταινίας, τονίζοντας ότι «η απόλυτη ανθρώπινη στιγμή είναι εκείνη μιας μολυσμένης γυναίκας που γεννά ένα παιδί το οποίο δεν είναι μολυσμένο». Όπως εξήγησε, «το ερώτημα είναι αν η έμφυτη ανθρωπιά παραμένει ζωντανή στην ψυχή και στο μυαλό ενός μολυσμένου ανθρώπου ή αν υπάρχει ακόμη κάτι ανθρώπινο μέσα του».

Με το «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών», το franchise φαίνεται να προχωρά σε μια πιο ώριμη και στοχαστική κατεύθυνση, θέτοντας ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση, την επιβίωση και τα όρια της ηθικής σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί. Παράλληλα, η ταινία ανοίγει τον δρόμο για τη συνέχεια της τριλογίας, την οποία αναμένεται να σκηνοθετήσει ο Danny Boyle, διαμορφώνοντας ένα νέο κεφάλαιο για έναν από τους πιο επιδραστικούς σύγχρονους κινηματογραφικούς κόσμους τρόμου.

