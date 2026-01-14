Mad Bubble
Ζώδια 14.01.2026

Αυτό είναι σύμφωνα με τα στατιστικά το πιο σπάνιο ζώδιο

zwdia_vilain
Μπορεί να φαίνεται απίθανο, αλλά ένα ζώδιο ανάμεσα στα δώδεκα είναι στατιστικά πιο σπάνιο από τα υπόλοιπα, και ο λόγος ίσως να σε εκπλήξει
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχει ένα ζώδιο που θεωρείται το πιο σπάνιο από τα δώδεκα, και η εξήγησή του βασίζεται περισσότερο σε στατιστικά δεδομένα παρά σε αστρολογικές ερμηνείες. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να ακούγεται απίθανο, η σπανιότητα αυτού του ζωδίου συνδέεται με τον μήνα γέννησής του και τα πρότυπα σύλληψης, και όχι με τα χαρακτηριστικά που του αποδίδει η αστρολογία.

Αντίθετα, κάποια ζώδια εμφανίζονται πολύ πιο συχνά, λόγω της εποχής κατά την οποία καταγράφονται οι περισσότερες γεννήσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται τους μήνες που αντιστοιχούν σε υψηλή συχνότητα συλλήψεων, όπως το καλοκαίρι ή οι περίοδοι των γιορτών, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές διαφορές στον αριθμό των γεννήσεων ανά ζώδιο.

Pinterest.com

Το πιο σπάνιο ζώδιο

Ο Υδροχόος, με ημερομηνίες από 20 Ιανουαρίου έως 18 Φεβρουαρίου, θεωρείται το πιο σπάνιο ζώδιο. Στατιστικά, ο συγκεκριμένος μήνας εμφανίζει λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με άλλους μήνες. Η σύλληψη των ανθρώπων που γεννιούνται ως Υδροχόοι γίνεται κυρίως τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, μια περίοδο που δεν θεωρείται δημοφιλής για εγκυμοσύνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες γεννήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθιστώντας τον Υδροχόο στατιστικά ξεχωριστό.

Τα πιο συχνά ζώδια

Αντίθετα, τα ζώδια που εμφανίζονται συχνότερα συνδέονται με περιόδους αυξημένων γεννήσεων. Ο Παρθένος (23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου) θεωρείται το πιο συχνό ζώδιο, καθώς οι συλλήψεις γίνονται συνήθως γύρω στα Χριστούγεννα. Ο Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου) ακολουθεί, με συλλήψεις επίσης κατά την εορταστική περίοδο, ενώ ο Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου) εμφανίζεται λιγότερο συχνά, καθώς οι συλλήψεις γίνονται κυρίως τον Ιανουάριο.

Pinterest.com

Η διαφορά ανάμεσα στα ζώδια δεν οφείλεται σε μαγεία ή μυστήριο. Πρόκειται για απλή στατιστική, αποτέλεσμα των ανθρώπινων συνηθειών και των εποχών που ευνοούν ή μειώνουν τις γεννήσεις. Ο Υδροχόος ξεχωρίζει γιατί γεννιέται σε μια περίοδο με λιγότερες γεννήσεις, καθιστώντας τον το πιο σπάνιο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου.

ζώδια
